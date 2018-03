Nordheim mit nur einem Sieg

Bezirksliga Frauen

TSV Nordheim – TSV Schonungen 12:7 TV Gerolzhofen – TSV Ettleben II 9:7 TV Haßfurt II – TSV Ettleben II 5:8 TSV Nordheim – TV Haßfurt II 5:7 TV Gerolzhofen – TV Haßfurt II 7:8 TSV Nordheim – TSV Ettleben II 3:8 TSV Schonungen – TV Gerolzhofen 8:8

1. (1.) TSV Bergrheinfeld III 14 12 1 1 109 : 53 37 2. (2.) SG Sennfeld 14 10 1 3 111 : 64 31 3. (3.) TSV Ettleben II 13 8 2 3 108 : 94 26 4. (4.) DJK Schweinfurt 11 5 2 4 77 : 84 17 5. (7.) TV Haßfurt II 13 4 2 7 84 : 98 14 6. (8.) TSV Nordheim 14 3 2 9 87 : 118 11 7. (5.) TSV Grafenrheinfeld 11 3 1 7 66 : 81 10 8. (6.) TSV Schonungen 10 2 3 5 67 : 73 9 9. (9.) TV Gerolzhofen 14 2 2 10 83 : 127 8

Sennfeld und Ettleben haben hinter der nicht aufstiegsberechtigten Bergrheinfelder dritten Mannschaft beste Aufstiegschancen. Dabei verspielten die Ettlebenerinnen mit ihrer überraschenden Niederlage gegen Gerolzhofen eine bessere Ausgangsposition. Auch gegen Nordheim taten sie sich in der ersten Halbzeit schwer mit der Manndeckung, konnten den letzten Pass zu selten anbringen. Nach dem 2:2 zur Pause liefen die Spielzüge im zweiten Teil flüssiger, Nordheim ging die Kraft aus.

Im zweiten Spiel gegen Haßfurt kämpfte sich Nordheim in der zweiten Hälfte auf 5:5 heran, vermochte aber die Partie nicht zu drehen. Obwohl Haßfurts Würfe nicht mehr so genau kamen, reichte es zum Sieg. Gegen Schonungen waren die Nordheimerinnen im Konter- wie im Kreisspiel sehr stark und nutzten ihre Korbchancen gut aus. Schonungen kam trotz Überzahl am Ende nicht mehr heran.

Nordheim: Anne Popp 10, Martina Kä-chelein 5, Nadine Hümmer 3, Verena Bergner 2.