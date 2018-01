Nordheim geht die Sache locker an

Die Entscheidungen in den Fußballkreisen sind gefallen, an diesem Samstag geht's in der Aschaffenburger Erbig-Halle um die Futsal-Bezirkskrone. Qualifiziert haben sich aus den Kreisen Schweinfurt und Würzburg je drei Mannschaften, aus den Kreisen Rhön und Aschaffenburg je zwei. Dazu gesellen sich Ausrichter Aschaffenburg-Schweinheim und Titelverteidiger SV Euerbach/Kützberg. Zwölf Mannschaften also suchen den Nachfolger der Euerbacher, die 2017 in Münnerstadt gewonnen hatten. Der Landesligist ist wieder einer der Favoriten – und trifft in der Vorrundengruppe B auf einen weiteren hoch gehandelten Klub aus dem Kreis Schweinfurt: Bezirksligist DJK Oberschwarzach/Wiebelsberg. Auch der Würzburger Kreissieger und Landesligist TSV Unterpleichfeld (Gruppe A) und Bezirksligist TSV Rottendorf (Gruppe C) gehören zu den Titelanwärtern. Einziger Teilnehmer aus dem Landkreis Kitzingen ist der Kreisligist TSV Nordheim/Sommerach.

Bei all den Hochkarätern im Feld sieht Sportleiter Helmut Pfaff seine Kicker aus Nordheim und Sommerach in der Außenseiterrolle. Mit dem überraschenden zweiten Platz bei der Schweinfurter Kreismeisterschaft hat sich der TSV erstmals für eine Bezirksmeisterschaft in der Halle qualifiziert. Pfaff hat die Devise ausgegeben: „Wir werden mal locker dort hinfahren und schauen, wie weit wir kommen.“

Ein Favorit wider Willen

Dass die Oberschwarzacher hoch gehandelt werden, hören sie nicht gerne. Trainer Simon Müller sagt: „Wir spielen am Freitag ein Turnier, Sonntag beginnt die Vorbereitung, da passt mir der Termin gar nicht so sehr. Wir werden aber sechs Feldspieler und einen Torwart finden, doch soll diese Mannschaft in erster Linie Spaß haben und von Verletzungen verschont bleiben.“ Vor einer Woche war der Bezirksligist im Halbfinale im Sechsmeterschießen gegen Nordheim/Sommerach ausgeschieden. Er qualifizierte sich dann als Turnierdritter.

„Wir sind mit die ranghöchste Mannschaft und wollen mindestens das Viertelfinale erreichen“, sagt Unterpleichfelds Trainer Thomas Redelberger. Für die Besetzung des Turniers hat er „nicht gerade die Qual der Wahl“, da viele Spieler Skifahren sein werden. Trotzdem freut er sich auf den Wettbewerb. Treten die Seinen ähnlich auf wie zuletzt im Finale der Kreismeisterschaft, wo sie Kreisligist TSV Retzbach mit 4:0 besiegt hatten, dürfte dem Minimalziel, die K.o.-Runde zu erreichen, nichts im Wege stehen.

Im Viertelfinale könnte der Landesligist den TSV Rottendorf treffen, den er bei der Kreismeisterschaft im Halbfinale knapp mit 2:1 geschlagen hatte. Unter normalen Umständen sollten Rottendorfer die Vorrunde mühelos überstehen – das ist auch das Ziel von Trainer Manuel Gröschl. Darüber hinaus erwartet er sich nicht allzu viel. „Es geht vor allem um den Spaß und darum, den Landkreis Würzburg würdig zu vertreten“, sagt der 32-Jährige, der beim Heimturnier vergangenes Wochenende ein engagiertes Team aufs Parkett geschickt hatte.

Oliver Kröner, Trainer des SV Euerbach/Kützberg, hält nichts vom Gerede über Favoriten und Außenseiter. „In den kurzen Hallenspielen ist alles möglich, wenn du mal zwei Minuten unachtsam bist. Da hat Jeder seine realistische Chance.“ Kröners Mannschaft wird eine Mischung aus erster und zweiter Garde sein, er selbst spielt, anders als im Vorjahr, nicht mehr mit. „Wir haben eine gute Truppe, wollen ein anständiges Turnier spielen“, sagt der einstige Bundesliga-Profi von Fortuna Düsseldorf. „Priorität hat nach den Erfahrungen aus dem Vorjahr, dass sich keiner verletzt.“

Steinbach hat Faschings-Stress

Bei den Sportfreunden Steinbach hat Vorsitzender Martin Tully erst gar nicht damit gerechnet, sich für das Bezirksfinale zu qualifizieren. Die Mannschaft des ehemaligen Regionaliga-Akteurs Stefan Seufert gewann überraschend die Schweinfurter Kreismeisterschaft und fährt trotz Faschings-Stress – der größte Teil der Hallenkicker müsste am Samstag zeitgleich zum Turnier in Aschaffenburg zur Probe auf die Bühne der „Stabacher Pölsterer“.

Während bei den Kreisfinals noch Ausrutscher möglich waren, um weiterzukommen, geht es auf unterfränkischer Ebene nun ans Eingemachte: Nur der Sieger schafft den Sprung zur bayerischen Meisterschaft, die eine Woche später, am 27. Januar, in Bad Neustadt ausgetragen wird und bei der es ein Kuriosum geben könnte: Ausrichter wird dann der TSV Großbardorf sein, der mit seiner Bayernliga-Mannschaft auch teilnimmt, aber nicht auf seine eigene Reserve treffen kann – denn wenn der Kreisligist bei der Bezirksmeisterschaft in Gruppe A sich gegen so starke Hallenteams wie den TSV Unterpleichfeld oder den TSV Nordheim/Sommerach durchsetzen und am Ende gar das Turnier gewinnen würde, dürfte Großbardorf das Bezirksfinale nicht mit zwei Teams bestreiten. Es würde dann der Zweitplatzierte nachrücken. Generell gilt für die Vorrunde: Zwei der drei Gruppendritten begleiten die jeweils beiden Gruppenbesten ins Viertelfinale.