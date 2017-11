Neue Segnitzer Zeitrechnung

Die weibliche Jugend und die Frauen des TV Segnitz, diese zwei Kategorien waren die letzten 22 Jahre beim TV Segnitz untrennbar mit dem Namen Ulrich Lauck verbunden. Der Erfolgscoach hatte mehr als zwei Jahrzehnte viele Faustballtalente geformt und die Frauen in der Halle wie im Feld in die erste Bundesliga gebracht.

Ohne ihn bricht für die Damen nun eine neue Zeitrechnung an. Mit dem Ende der diesjährigen Feldrunde sah Lauck die Zeit für gekommen, seinen Abschied zu nehmen und sich als Familienvater mehr um Frau und Kind zu kümmern.

Da fügte es sich, dass Linda Müller ihre Laufbahn als Spielerin aufgrund chronischer Rückenprobleme bereits mit 24 Jahren beendet hat und neuerdings als Trainerin auftritt. „Die Mädels wissen Bescheid, und sie können alles“, sagt Lauck, der seine Mission erfüllt sieht. Tatsächlich hat er aus der Mannschaft eine homogene Einheit geformt, die trotz ihrer jungen Jahre schon viel Bundesligaerfahrung mitbringt. Dazu trug und trägt die Nachwuchsarbeit im Gärtnerdorf dauerhaft Früchte, und vor der beginnenden Hallenrunde hat die Mannschaft in Hanna Bischoff, Selina Hofmann, Hannah Grillmeier und Quendolin Matterne Verstärkung aus der Jugend erhalten.

„Sie wissen, wo sie mich finden“ Uli Lauck, Ex-Trainer des TV Segnitz

„Wir können sie gut gebrauchen“, sagt Linda Müller im Wissen um personelle Alternativen und das Potenzial der nächsten Spielerinnen-Generation. Neben Linda Müller hat auch Katharina Hörlin aus privaten Gründen die Faustballschuhe an den Nagel gehängt. In der vergangenen Winter- runde waren die Segnitzerinnen aus der ersten Liga abgestiegen. Ohne die Veränderungen hätte das Ziel sofortiger Wiederaufstieg gelautet. Aber ohne den mit allen Wassern gewaschenen Uli Lauck fehlt der Mannschaft eine Säule, die zweite Säule ist Linda Müller. Denn sie trainiert künftig die Mannschaft und fehlt gleichzeitig als eine der stärkten Angabenspielerinnen der Liga, die sie über Jahre hinweg war.

„Am besten hätten wir zwei Lui's“, sagt Müller zur neuen Konstellation in der Offensive. Mit „Lui“ meint sie Luisa Kaemmer, die in der Segnitzer Mannschaft die stärkste Spielerin für den Feldschlag ist. Die Lücke, die Lin-da Müller für die Angaben hinterlassen wird, kann am besten auch Luisa Kaemmer schließen. „Sie hat schon bewiesen, dass sie beides kann und auch die Kondition dafür mitbringt“, sagt die neue Trainerin. Wenn die Tagesform passt, könnte es funktionieren. Eine dauerhafte Lösung aber ist das nicht.

Deshalb hofft Müller, dass sich Marites Gernet und Ursina Sagstetter neben Luisa Kaemmer gut machen werden. Spielführerin Tatjana Müller ist Nummer 1 auf der Position der Zuspielerin – und in der Abwehr sind Helen Gernet und Sophie Müller eine Bank. Eine Alternative ist Katharina Dietz.

Als Winzerin wird Linda Müller in dieser Saison nicht immer zur Verfügung stehen, doch sieht sie das gelassen, wenn sie darauf verweist, „dass die Mädels ja erwachsen genug sind, um mal eine Trainingseinheit selbst zu gestalten“. Das Saisonziel umreißt die Trainerin so: „Wir wollen schon unter die ersten drei Mannschaften in der zweiten Liga kommen.“

Lauck kann sich derweil zurücklehnen und verfolgen, wie sich seine langjährigen Schützlinge emanzipieren und in der Hallenrunde schlagen – „und wenn mein Rat doch mal gebraucht würde, wissen sie ja, wo sie mich finden“, erklärt der abgetretene Coach. „Denn da habe ich zu viel Zeit und Herzblut investiert, um die Mannschaft hängen zu lassen, wenn es drauf ankommen würde.“

An diesem Sonntag fahren die Segnitzerinnen zum Saisonauftakt nach Gärtringen und messen sich dort mit den beiden Mannschaften der Gastgeberinnen. Schon in der folgenden Woche richten sie ihren ersten von zwei Heimspieltagen der Runde aus, was ein Dilemma offenbart, mit dem sich Faustballspieler in Segnitz schon ewig herumschlagen: Sie haben keine geeignete Trainingshalle für den Winter und tragen am 19. November somit ihr Heimspiel in Schweinfurt-Oberndorf aus. In der näheren Umgebung war einfach keine Halle zu bekommen.