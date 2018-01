Neue Flügelmänner für Walter Moritz

Wenn sich die Delegierten am 4. und 5. Mai im niederbayerischen Bad Gögging zum regulären Verbandstag des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) treffen, dann geht es auch um die Umbesetzung im Verbands-Schiedsrichter-Ausschuss (VSA). Obmann Walter Moritz aus Haßfurt macht weiter, allerdings hören mit Josef Maier aus München, Walter Hofmann (Ansbach) und Michael Güßregen (Bamberg) alle drei Beisitzer des höchsten bayerischen Schiedsrichter-Gremiums auf. Neu wird sein, dass es zukünftig vier statt drei Beisitzer geben soll. Vier Kandidaten stehen bereits bereit.

Walter Moritz aus Haßfurt ist seit dem letzten BFV-Verbandstag im Mai 2014 der Vorsitzende des Verbands-Schiedsrichter-Ausschusses und damit der „Chef“ der bayerischen Referees. Der 52-Jährige wird sich Anfang Mai in Bad Gögging zur Wiederwahl stellen, wie er bestätigt: „Ja, das stimmt. Ich trete wieder an.” Aber seine drei Beisitzer werden nicht weitermachen. „Das sieht so aus, als hätte es Differenzen gegeben. Das ist aber nicht der Fall. Wir werden uns ganz harmonisch trennen. Jeder macht private Gründe geltend“, lässt Moritz wissen.

Walter Hofmann, wie Josef Maier früher Schiedsrichter-Assistent in der Bundesliga, sagt zum Beispiel: „Der Zeitaufwand ist extrem groß, da bleibt für die Familie nicht mehr viel Zeit.” Auch Josef Maier (55) aus München und der ehemalige Schiedsrichter Michael Güßregen (31) aus Bamberg in Oberfranken haben ähnliche Beweggründe.

Die Arbeit im VSA soll nun auf mehr Schultern verteilt werden, daher soll es zukünftig vier statt drei Beisitzer geben. Diese Änderung soll beim BFV-Verbandstag beschlossen werden. Für diese Posten gibt es auch schon Kandidaten, die ihre Bereitschaft zur Mitarbeiter im VSA bekundet haben. Aus dem Lehrstab wollen Doris Kausch aus Essenbach bei Landshut in Niederbayern und Thomas Ernst aus Nittenau in der Oberpfalz aufrücken. Weiter werden sich aus Schwaben der langjährige Landes-Lehrwart (LLW) Horst Schäfer aus Augsburg und von den Aktiven Bayernliga-Schiedsrichter Sven Laumer aus Schwabach in Mittelfranken bewerben. Wie der Lehrstab aussehen wird, das muss in den nächsten Wochen bis zum Verbandstag Anfang Mai noch geklärt werden.

Bekannt ist nun auch, dass Felix Brych (42) aus München die deutschen Farben als Schiedsrichter bei der Weltmeisterschaft in Rußland vertreten wird. Erfreulich ist, dass Eduard Beitinger aus Regensburg seit Jahresbeginn auf der FIFA-Liste der Schiedsrichter-Assistenten steht. Der 34-Jährige gehört in der Bundesliga zum Gespann von Deniz Aytekin und darf nun auch bei internationalen Spielen wie in der Champions League oder bei Länderspielen eingesetzt werden.

Nach dem Unfalltod des unterfränkischen Drittliga-Unparteiischen Steffen Mix hat der Oberbayer Wolfgang Haslberger (25), der für den TSV St. Wolfgang pfeift, dessen Platz im Schiedsrichterkader für die 3. Liga eingenommen. Dadurch ist ein Platz in der Regionalliga Bayern frei geworden, den Steffen Ehwald (34) aus dem unterfränkischen Geldersheim besetzen wird. In die Bayernliga rückt damit der bisherige Landesliga-Referee Maximilian Alkofer (26) auf, der dem TSV Siegenburg in der Oberpfalz angehört.