Nächste Niederlage für Marktbreit

Landesliga Nord Frauen

FC Eintracht Bamberg – Gut Holz Häusling 8:0 SKK Raindorf – FC Schwarzenfeld 6.5:1.5 ASV Fronberg – Comet Langenzenn 8:0 Post Franken Coburg – Germania Marktbreit 1:7 ESV Schweinfurt – BSC Regensburg 3:5

1. (1.) ASV Fronberg 17 99 28 : 6 2. (3.) FC Eintracht Bamberg 17 91.5 24 : 10 3. (2.) Gut Holz Häusling 17 81 23 : 11 4. (4.) BSC Regensburg 17 79 20 : 14 5. (5.) Germania Marktbreit 17 70 18 : 16 6. (8.) SKK Raindorf 17 62.5 14 : 20 7. (6.) ESV Schweinfurt 17 60 14 : 20 8. (7.) Comet Langenzenn 17 55 13 : 21 9. (9.) FC Schwarzenfeld 17 50.5 10 : 24 10. (10.) CT Post Franken Coburg 17 31.5 6 : 28

CT Post Franken Coburg – Germania Marktbreit 1:7 (3110:3204)

Die Germaninnen setzten ihren Lauf fort und landeten einen deutlichen Auswärtssieg. Im ersten Spielabschnitt sicherte sich Christine Schneider mit starkem Spiel nach 2:0-Satzführung auch den dritten Durchgang und den Marktbreiterinnen den ersten Mannschaftspunkt. Zwei Bahnen weiter ging Ute Endres mit geteiltem Spielstand von 1,5:1,5-Sätzen auf die Schlussbahn. Hier behielt sie die Nerven, zeigte eine starke Vorstellung und holte auch dieses Duell für die Gäste.

Im Mittelpaar lieferte sich Nadine Malloy auf der ersten Spielhälfte ein Duell auf Augenhöhe, ehe sie den katastrophalen dritten Satz der Coburgerin gnadenlos ausnutzte und gewann. Weniger gut lief es für Theresa Tiedemann. Mit einem knappen Rückstand in den letzten Durchgang gestartet, lieferte sie eine Bahn auf sehr gutem Niveau, allerdings mit dem knapp besseren Ende für ihre Gegnerin. Bei 3:1-Mannschaftspunkten und 57 Kegeln im Plus hatten die Schlussspielerinnen eine gute Ausgangsbasis. Yvonne Schneider begann stark und erspielte sich ein großes Polster, von dem sie im Anschluss aber auch zehrte und es knapp ins Ziel brachte. Anja Obernöder befand sich vor dem Schlusssatz knapp in Rückstand, zeigte dann aber ihr ganzes Können, setzte sich souverän durch und schraubte das Endergebnis weiter in die Höhe.

Marktbreit: Christine Schneider 3:1 (559:530), Ute Endres 2,5:1,5 (526:516), Nadine Malloy 2:2 (502:477), Theresa Tiedemann 1:3 (509:516), Yvonne Schneider 2:2 (535:529), Anja Obernöder 2:2 (573:542).

Regionalliga Ofr./Ufr. Männer

Germania Marktbreit – Gut Holz Schweinfurt 3:5 Steig Bindlach – SKC Fölschnitz 2:6 SKV Versbach – SKK Helmbrechts 5:3 ESV Schweinfurt II – TTC Gestungshausen 7:1 FC Eintracht Bamberg – TSV Lahm 4:4

1. (1.) FC Eintracht Bamberg 17 87 26 : 8 2. (2.) SKV Versbach 17 84 26 : 8 3. (3.) SKK Helmbrechts 17 71.5 19 : 15 4. (5.) Gut Holz Schweinfurt 17 76 17 : 17 5. (4.) TTC Gestungshausen 17 66 17 : 17 6. (6.) SKC Fölschnitz 17 62 16 : 18 7. (7.) Germania Marktbreit 17 62.5 13 : 21 8. (8.) Steig Bindlach 17 60 13 : 21 9. (9.) ESV Schweinfurt II 17 61 12 : 22 10. (10.) TSV Lahm 17 50 11 : 23

Germania Marktbreit – Gut Holz Schweinfurt 3:5 (3167:3201)

Gegen den Unterfranken-Rivalen verloren Marktbreits Herren ein weiteres Endspiel im Kampf um den Ligaverbleib. Nach drei Stunden Spielzeit gab es jedoch aufgrund teils haarsträubenden Spiels eine krachende Niederlage, die den Abstieg der Germanen endgültig besiegelt. Im Startpaar spielte Charly Haaf äußerst konstant und brach im zweiten Satz nach deutlichem Rückstand in die Vollen den Widerstand seines Gegners. Am Ende gewann er alle vier Durchgänge und den ersten Mannschaftspunkt. Im Parallelduell lag Roland Knieling zur Halbzeit noch auf Augenhöhe mit seinem Kontrahenten, der sich dann aber enorm steigerte. Marktbreits Routinier konnte nicht mehr mithalten und unterlag deutlich.

Im Mittelpaar lief es auch bei Markus Lohmüller nicht besser. Er fand nicht ins Spiel und lieferte drei untaugliche Bahnen ab. Damit wanderten der nächste Mannschaftspunkt und einige Kegel zu den Gästen. Auf der anderen Seite duellierte sich Frank Wille mit dem Gut-Holz-Akteur auf Augenhöhe und lag vor dem Schlusssatz nur knapp zurück. Doch auch hier hatte der Schweinfurter im entscheidenden Moment die besseren Argumente und erhöhte auf 3:1. Die ebenfalls angehäuften 104 Kegel Rückstand stellten das Schlussduo vor eine unlösbare Aufgabe. Andreas Heckel spulte souverän sein Programm ab und geriet nie in Bedrängnis. Er entschied alle vier Sätze für sich. Eberhard Knöchel musste sich im ersten Satz geschlagen geben, fand dann jedoch in die Spur und siegte relativ klar. Der Rückstand im Mannschaftsergebnis war aber nicht mehr aufzuholen.

Marktbreit: Charly Haaf 4:0 (578:530), Roland Knieling 0,5:3,5 (497:552), Markus Lohmüller 0,5:3,5 (479:543), Frank Wille 1:3 (515:548), Andreas Heckel 4:0 (555:519), Eberhard Knöchel 3:1 (543:509).