Michelfelder Minikrise?

Bezirksoberliga Männer

DJK Waldbüttelbrunn II – SV Michelfeld 31:28 FC Bad Brückenau – MHV Schweinfurt 34:31 TV Großlangheim – DJK Rimpar III 23:24 TV Gerolzhofen – TSV Lohr II 30:31

1. (1.) TSV Rödelsee 12 11 0 1 366 : 310 22 : 2 2. (2.) SV Michelfeld 13 10 1 2 356 : 316 21 : 5 3. (3.) TV Gerolzhofen 13 8 1 4 406 : 361 17 : 9 4. (7.) FC Bad Brückenau 13 7 0 6 383 : 369 14 : 12 5. (4.) HSG Volkach 14 6 2 6 382 : 375 14 : 14 6. (8.) TSV Lohr II 12 6 1 5 333 : 315 13 : 11 7. (5.) MHV Schweinfurt 13 6 1 6 388 : 398 13 : 13 8. (6.) TSV Partenstein 12 6 0 6 305 : 290 12 : 12 9. (9.) TG Höchberg 12 4 2 6 316 : 336 10 : 14 10. (10.) DJK Waldbüttelbrunn II 12 4 0 8 309 : 335 8 : 16 11. (11.) DJK Rimpar III 13 3 0 10 314 : 362 6 : 20 12. (12.) TV Großlangheim 13 1 0 12 279 : 370 2 : 24

DJK Waldbüttelbrunn II – SV Michelfeld 31:28 (13:15). Marschierte die Mannschaft um Spielertrainer Maximilian Häckner in den ersten neun Spielen von Sieg zu Sieg, so gelang ihr in den letzten vier Partien nur noch einer. Dem stehen nun zwei Niederlagen gegenüber. Angeführt von Jozsef Szentgyörgyi lag Waldbüttelbrunn zwar nach sieben Minuten mit 5:1 in Führung, doch kämpfte sich Michelfeld zurück und behauptete zur Halbzeit sogar einen Vorsprung. Bis zum 24:24 legten die Gäste vor, doch in der Schlussphase drehte sich der Verlauf erneut. Da Michelfeld in den letzten vier Minuten kein Tor mehr erzielte, sicherte Szentgyörgyi den Sieg.

Waldbüttelbrunn: Szentgyörgyi 10/3, Issing 8, Walter 4, Dutz 2, Schiehlen 2, Spanheimer 2, Fritsche 1, Hupp 1, Hansen 1. Michelfeld: Möslein 15/7, Faustmann 7, Unser 3, Jürgen Dennerlein 1, Schardt 1, Häckner 1.

TV Großlangheim – SG DJK Rimpar II 23:24 (9:14). Da nur fünf Spieler der ersten Mannschaft zur Verfügung standen, halfen drei A-Jugendliche aus. Großlangheim kam dennoch gut ins Spiel, obwohl einige Akteure auf ungewohnten Positionen agierten, doch kamen ihre Würfe aus dem Rückraum gegen Rimpars große Verteidiger nicht aufs Tor. In den letzten zehn Minuten holte Großlangheim mit einem 5:1-Lauf noch einmal bis auf ein Tor auf, doch stoppte die Schlusssirene den letzten Angriff. „Wir haben zwar nicht gewonnen, hatten aber viel Spaß am Spiel“, sagte Spielertrainer Sebastian Sterk und lobte Engagement und Einsatz seiner Mannschaft.

Großlangheim: Sterk 8/3, Nicola 5, Hufnagel 3, Pfannes 3, Fröstl 2, Jorich 1, Hoppert 1. Rimpar: Lachmann 6, Krenz 4, Münzel 4/2, Reuther 2, Christ 2, Hüfner 2, Forster 2, Meuser 1, Späth 1.

Bezirksoberliga Frauen

TG Heidingsfeld – TSV Lohr abg. TV Marktsteft – HSG Volkach abg. TV Großlangheim – TG Höchberg 18:19 VfL SF Bad Neustadt – SG Dettelbach/Bibergau 28:15

1. (1.) HSG Volkach 9 9 0 0 217 : 149 18 : 0 2. (2.) SpVgg Giebelstadt 11 6 1 4 265 : 230 13 : 9 3. (3.) TV Großlangheim 12 6 1 5 265 : 239 13 : 11 4. (4.) TSV Lohr 10 6 0 4 216 : 213 12 : 8 5. (7.) VfL SF Bad Neustadt 11 4 2 5 237 : 279 10 : 12 6. (5.) SG Dettelbach/Bibergau 12 4 1 7 237 : 273 9 : 15 7. (6.) TV Marktsteft 9 4 0 5 208 : 198 8 : 10 8. (8.) HG Maintal 9 2 3 4 182 : 196 7 : 11 9. (9.) TG Heidingsfeld 10 3 1 6 220 : 245 7 : 13 10. (10.) TG Höchberg 9 2 1 6 176 : 201 5 : 13

TV Großlangheim – TG Höchberg 18:19 (7:11). In der ersten Halbzeit zeigte Höchberg eine starke Leistung und führte aufgrund Großlangheims schwacher Abwehr teilweise mit sechs Toren verdient. Erst nach einer Umstellung im Rückraum bekamen die Gastgeberinnen das Spiel besser in den Griff. In der Pause motivierten sie sich für die zweite Halbzeit und führten nach 40 Minuten mit 13:11. „Was sich dann abspielte, war schier unglaublich“, konnte Großlangheims Trainer Markus Günther mehrere Entscheidungen des Schiedsrichters nicht nachvollziehen. „Es tut mir unendlich leid für die Mannschaft, dass wir für eine gute Leistung nicht belohnt wurden.“

Großlangheim: Kutschera 8/3, Weckert 4, Bergmann 2, Saum 2/1, Hemberger 1, Dürr 1. Höchberg: Gehrig 8, Collmann 6, Feuchter 1, Hammer 1/1, Ulsamer 1, Schömig 1, Zelenin 1.

VfL SF Bad Neustadt – SG Dettelbach/Bibergau 28:15 (14:7). Eine verdiente Niederlage resümierte Dettelbachs Trainer Andreas Motscha: „Es lag weniger am Gegner, sondern mehr an uns. Wir waren mit uns selbst beschäftigt und bekamen unser Spiel zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise hin.“ In den ersten zehn Minuten lagen beide Mannschaften bis zum 4:4 gleichauf, danach setzen sich die Gastgeber bis zur Halbzeit deutlich ab. „Wir standen defensiv einfach nicht gut genug und fanden vorne den Abschluss nicht“, erklärte Motscha. Für nächsten Sonntag gegen Mitaufsteiger Maintal forderte er bereits eine positive Reaktion der Mannschaft.

Bad Neustadt: Gerhardt 7/1, Schrameyer 5/1, Ress 5, Ehrenberg 4, Benz 3, Braun 2, Mosandl 1, Kessler 1. Dettelbach: Stinzing 6/1, Streng 3/3, Hering 2, Straßberger 2, Drum 1, Hartsch 1.