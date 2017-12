Michelfeld verliert erstmals

Bezirksoberliga Männer

TSV Rödelsee – HSG Volkach 28:26 TV Großlangheim – DJK Waldbüttelbrunn II 29:31 SV Michelfeld – TG Höchberg 24:25

1. (1.) SV Michelfeld 10 9 0 1 273 : 233 18 : 2 2. (3.) TSV Rödelsee 10 9 0 1 304 : 257 18 : 2 3. (2.) TV Gerolzhofen 11 8 1 2 346 : 295 17 : 5 4. (4.) HSG Volkach 12 6 2 4 327 : 315 14 : 10 5. (5.) FC Bad Brückenau 10 6 0 4 302 : 283 12 : 8 6. (6.) TSV Partenstein 11 6 0 5 279 : 259 12 : 10 7. (7.) MHV Schweinfurt 11 5 1 5 322 : 334 11 : 11 8. (8.) TSV Lohr II 10 4 1 5 273 : 257 9 : 11 9. (9.) TG Höchberg 10 3 1 6 252 : 278 7 : 13 10. (10.) DJK Waldbüttelbrunn II 11 3 0 8 278 : 307 6 : 16 11. (11.) DJK Rimpar III 10 1 0 9 232 : 280 2 : 18 12. (12.) TV Großlangheim 12 1 0 11 256 : 346 2 : 22

TV Großlangheim – DJK Waldbüttelbrunn II 29:31 (18:14). Obwohl Großlangheim personell gut aufgestellt war, eine gute erste Halbzeit spielte und zur Pause in Führung lag, verließen sie den Platz am Ende als Verlierer. Grund war die zweite Halbzeit. „Wir haben keine Aggressivität mehr entwickelt und den Gegner gewähren lassen“, erklärte Spielertrainer Sebastian Sterk.

Großlangheim: Faustmann 12/1, Sterk 5/4, Hufnagel 4, Östreicher 4, Rösch 2, Nicola 1, Pfannes 1. Waldbüttelbrunn: Szentgyörgyi 13/7, Fritsche 3, Issing 3, Hansen 3, Hupp 2, Schaupp 2, Tobaben 2, Walter 1, Fricker 1, Spanheimer 1.

SV Michelfeld – TG Höchberg 24:25 (13:15). Andre Flaskamp erzielte 33 Sekunden vor Schluss das Siegtor für Höchberg. Jedoch musste Michelfeld lange Zeit einem Rückstand nachlaufen. „Jetzt hat es uns auch erwischt. Aber unsere Einstellung hat nicht gestimmt. So gewinnst du gegen keinen Gegner. Das war einfach zu lasch“, meinte Spielertrainer Maximilian Häckner.

Michelfeld: Möslein 9/1, Häckner 6/4, Faustmann 4, Thorsten Holler 2, Udo Dennerlein 1, Lukas Dennerlein 1, Reinhart 1. Höchberg: Scheuplein 13/3, Hupp 4, Bauer 3, Flaskamp 2, Torsten 1, Sternkopf 1, Hemmelmann 1.

Bezirksoberliga Frauen

TV Großlangheim – TV Marktsteft 20:27

1. (1.) HSG Volkach 8 8 0 0 190 : 130 16 : 0 2. (2.) TV Großlangheim 10 6 1 3 228 : 193 13 : 7 3. (3.) TSV Lohr 8 5 0 3 173 : 171 10 : 6 4. (4.) SpVgg Giebelstadt 9 5 0 4 209 : 188 10 : 8 5. (5.) TG Heidingsfeld 9 3 1 5 204 : 215 7 : 11 6. (6.) SG Dettelbach/Bibergau 9 3 1 5 179 : 203 7 : 11 7. (9.) TV Marktsteft 8 3 0 5 184 : 177 6 : 10 8. (7.) HG Maintal 7 1 3 3 138 : 150 5 : 9 9. (8.) VfL SF Bad Neustadt 8 2 1 5 152 : 208 5 : 11 10. (10.) TG Höchberg 6 1 1 4 106 : 128 3 : 9

TV Großlangheim – TV Marktsteft 20:27 (10:14). Von Anfang an sah Marktstefts Trainerin Nadine Arlt eine konzentrierte Leistung ihrer Mannschaft: „Die Mädels setzten alles so um, wie wir es zuvor besprochen hatten.“ Schnell lagen die Gäste mit 6:1 vorne. Herausragend spielte Sophie Wendel. „Leider haben wir nie richtig ins Spiel gefunden. Es gibt Tage, an denen läuft gar nichts zusammen, und das war so einer“, fand Großlangheims Trainer Markus Günther.

Großlangheim: Kutschera 6/1, Krißmer 5, Hemberger 4, Saum 3, Bienert 1, Bergmann 1. Marktsteft: Wendel 8, Ina Hertlein 5, Belitzer 5, Dennerlein 3, Lenzer 2, Müller-Scholden 2, Bergmann 1, Senft 1.