Michelfeld erzwingt die Wende

Die Zuschauer in der Marktstefter Mehrzweckhalle sahen ein Handball-Bezirksoberliga-Derby, in dem sich das Blatt nach der Pause wendete. Lagen die Volkacher zur Halbzeit noch mit drei Toren vorne, mussten sie sich am Ende dem SV Michelfeld noch geschlagen geben. Das führte zu einem Endergebnis von 29:25 (13:16). Während die Michelfelder zumindest für eine Woche die Tabelle anführen, schlug Volkachs Trainer Stefan Knötgen Alarm.

Zwar lagen die Gastgeber nach zwei schnellen Toren mit 2:0 in Führung, doch ließen sich die HSG-Spieler fortan nicht mehr derart überrumpeln, standen defensiv sicher und kamen trotz lang ausgespielter Angriffe zum Ausgleich. Nachdem Sebastian Seitzer nach einem Positionswechsel mit Thorsten Klinger das Anschlusstor erzielt hatte, verwandelte Kai Baumann einen Siebenmeterwurf zum 3:3. In der folgenden Viertelstunde wogte das Geschehen hin und her, wobei Volkach nach elf Minuten durch zwei weitere Siebenmeter Baumanns mit 7:5 in Führung lag.

Allerdings bewahrte Michelfelds Spielertrainer Maximilian Häckner den Gastgebern einen knappen Vorsprung – und Lukas Möslein verwandelte zwei Strafwürfe. Doch die Würfe des Volkachers Michael Hübners aus dem Rückraum zischten in der ersten Halbzeit am glücklosen Marcel Ludwig im Michelfelder Tor vorbei ins Netz. „Es waren nur diese Kleinigkeiten, die einen Unterschied ausgemacht haben. In der Abwehr standen wir recht gut, aber irgendwie ging der Ball noch rein, obwohl wir lange gestanden waren“, erklärte Häckner. Leichtfertig vergaben die Hausherren ihre Chancen, so dass sich Volkach fünf Minuten vor der Halbzeit einen 14:12-Vorsprung erspielte. Michelfelds Versuch, mit sieben Feldspielern den Druck zu erhöhen, scheiterte. Michael Hübner und Torhüter Sebastian Gürsching, der sich während der gesamten Partie als sicherer Rückhalt auszeichnete, trafen ins leere Tor.

Die Unzufriedenheit, die sich mit dem 13:16-Rückstand auf und neben dem Feld verbreitet hatte, konterten die Michelfelder mit einem erfolgreichen Start in die zweite Halbzeit. Mit einer 5:0-Serie verwandelten sie den Rückstand in nur wenigen Minuten in eine 18:16-Führung, bevor Volkach neun Minuten nach dem Seitenwechsel das erste Tor gelang. „Wir haben die richtige Reaktion auf den Rückstand gezeigt“, fand Häckner.

Bei den Gästen lief nur noch wenig zusammen. Den ein ums andere Mal druckvoll anrennenden Michelfeldern standen sie auf einmal mittellos gegenüber. „Ich weiß nicht, was bei uns auf einmal los war. Vielleicht war es in der ersten Halbzeit zu einfach gewesen“, rätselte Knötgen und versuchte bereits nach 43 Minuten mit einer zweiten Auszeit die Reihen zu ordnen, nachdem die Seinen nach dem Wechsel mit 1:8-Toren überrannt worden waren. Alleine Keeper Gürsching verhinderte einen höheren Rückstand.

Häckner sorgt für Entscheidung

So verwarfen die Gäste in der zweiten Halbzeit drei Siebenmeter und scheiterten in weiteren aussichtsreichen Situationen, wobei sich auch Ludwig mit einigen Paraden auszeichnete. Volkach wehrte sich zwar gegen die drohende Niederlage, doch besaß die HSG hinten wie vorne nicht mehr die nötige Fortune und vergab beim Stand von 24:28 gleich zweimal die Gelegenheit, den Rückstand auf drei Tore zu verringern. Mit seinem Tor auf der Gegenseite führte Häckner anderthalb Minuten vor Schluss schließlich die Entscheidung herbei. Obwohl ein Großteil der Mannschaft in der Woche zuvor Skifahren gewesen war, trat Häckners Befürchtung, wegen des fehlenden Trainings aus dem Rhythmus gekommen zu sein, nicht ein. Dem Gegner bescheinigte er, „in der Tabelle schlechter zu stehen, als er eigentlich ist“.

Nachdem seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit nur noch neun Tore erzielt hatte, folgerte Knötgen: „Wenn man so viele Chancen auslässt, kann man kein Spiel gewinnen. Aber jetzt müssen wir den Schalter endlich umlegen, sonst gehen wir am Ende runter“, warnte er nach fünf Niederlagen in Serie vor der bedrohlichen Nähe der Abstiegsränge.