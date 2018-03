Meisterspieler übernimmt Aufsteiger

Gute Nachrichten für die TSG Estenfeld: Durch den Verzicht der HSG Mainfranken II steigen die Handballerinnen als Drittplatzierte in die Bezirksoberliga auf. Damit ist der Weg frei für die TSG Estenfeld II: Die Mannschaft spielt als Meister der Bezirksklasse Süd künftig in der Bezirksliga. Der Doppelaufstieg sei auch Lohn einer jahrelangen und intensiven Jugendarbeit, heißt es in einer Mitteilung der Abteilung.

Für die neue Saison hatte die TSG bereits Michael Burger (33), Sportwissenschaftler und Berufsschullehrer, als Trainer verpflichtet. Der B-Lizenz-Inhaber war als Trainer zuletzt beim Landesligisten HSG Pleichach tätig (2016/17), davor in Dipbach und als Jugendtrainer in Kitzingen. Mit dem TSV Rödelsee wurde er am Sonntag als Spieler Bezirksoberliga-Meister. Foto: Jungbauer