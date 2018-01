Meisterschaft gerät in Gefahr

Badminton (the)

Bezirksoberliga Unterfranken

TG Veitshöchheim II – TV Marktheidenfeld III 0:8 TV Ochsenfurt II – TG Veitshöchheim II 7:1 TV Marktheidenfeld III – TV Ochsenfurt 6:2

1. (1.) TV Ochsenfurt 10 7 2 1 59 : 21 16 : 4 2. (4.) TV Marktheidenfeld III 10 7 1 2 58 : 22 15 : 5 3. (2.) BC Bad Königshofen 10 7 1 2 51 : 29 15 : 5 4. (3.) TG Heidingsfeld 9 6 0 3 44 : 28 12 : 6 5. (5.) TG Veitshöchheim II 10 4 0 6 29 : 51 8 : 12 6. (6.) TV Ochsenfurt II 10 3 1 6 27 : 53 7 : 13 7. (7.) SGF Sennfeld/Bergrheinfeld 10 2 1 7 27 : 53 5 : 15 8. (8.) TV Unterdürrbach II 9 0 0 9 17 : 55 0 :18

TV Marktheidenfeld III – TV Ochsenfurt I 6:2 (13:5-Sätze)

Eine überraschend deutliche Niederlage kassierte Bayernliga-Absteiger TV Ochsenfurt im Spitzenspiel in Marktheidenfeld. In den Herrendoppeln mussten sich die eingespielten Sergei Woit und Christian Göbel sowie Tobias Heck und Stefan Zips gegen den ehemaligen Regionalligaspieler Kai Bastian und drei weitere Akteure mit Bayernliga-Erfahrung geschlagen geben. Natalia Woit und Hanna Faist entschieden wenigstens das hart umkämpfte Damendoppel für sich (21:18, 16:21, 21:14). In den Einzeln erwies sich der Tabellenzweite deutlich überlegen. Nur Natalia Woit gelang ein Satzgewinn. Mit dem Sieg im gemischten Doppel sorgten Christian Göbel und Hanna Faist für den Endstand. Trotz der ersten Saisonniederlage verbleiben die Ochsenfurter mit vier Minuszählern auf dem ersten Tabellenplatz, nun jedoch dicht gefolgt von den zwei punktgleichen Mannschaften aus Marktheidenfeld und Bad Königshofen, die jeweils fünf Minuspunkte aufweisen.

TV Ochsenfurt II – TG Veitshöchheim II 7:1 (14:2)

Beim deutlichen Sieg gegen die besser platzierte Veitshöchheimer Reserve profitierten die Ochsenfurter auch davon, dass die Gäste nur mit einer Dame angereist waren. Dadurch gingen zwei Punkte kampflos an die Gastgeber. Nachdem Philipp Kraft/Johannes Ort das erste und Stephan Stadelmann/Michael Roth das zweite Herrendoppel gewonnen hatten, sah alles nach einem Sieg für die Heimmannschaft aus. Auch in den Einzeln knüpften die Ochsenfurter an ihre Doppel-Leistungen an. Lediglich das Dameneinzel, gespielt von Gina Endres, die ihr Saison-Debüt feierte, ging an den Gegner. Der 7:1-Sieg verschafft der TVO-Reserve etwas Luft im Abstiegskampf.