Mehr Kohle für die Schiedsrichter

Letztlich war es Formsache: die 267 Delegierten der Fußballvereine im Kreis Schweinfurt bestätigten beim Kreistag in Oberwerrn einstimmig ihren Kreisvorstand. Gottfried Bindrim bleibt Kreisvorsitzender und - spielleiter, für den Frauen- und Mädchenfußball bleibt Michaela Straub in Amt und Würden, für die Jugend Thomas Krug, Günther Stottele als Vorsitzender des Kreissportgerichts und Edgar Hedrich als Ehrenamtsbeauftragter. Einziger Neuling ist Udo Lenhard, Obmann der Schiedsrichtergruppe Gerolzhofen. Er löst Horst Knorpp als Kreisobmann ab, der nach 47 Jahren Schiedsrichterei, davon 40 als Funktionär, den Posten abgibt und sich ab sofort mit Kreis-Ehrenobmann ansprechen lassen darf. Für seine Verdienste ehrten Bindrim und Jürgen Pfau als Vizepräsident des Bayerischen Fußballverbandes den langjährigen Schiedsrichter Knorpp.

Zu den vom Verband angestrebten Reformen zeigte sich in Schweinfurt durchgängig eine Fortsetzung des Trends der bisherigen sechs Kreistage. Die Sonderregelung des Einsatzes von Spielern in verschiedenen Mannschaften eines Vereins wollen im Kreis Schweinfurt 88 Prozent beibehalten, zwölf Prozent abschaffen. Den Einsatz von A-Junioren ab dem 18. Lebensjahr in Herrenmannschaften befürworten 66 Prozent, 34 Prozent lehnen ihn ab. Fünf Auswechslungen wollen 48 Prozent, 52 Prozent lehnen sie ab. Alle Abstimmungsergebnisse veröffentlicht der Verband auf seiner Homepage.

Die stand auch bei der Rede des Verbandspräsidenten Rainer Koch auf der Agenda. Koch besucht mit weiteren Vorstandskollegen nach Möglichkeit alle 22 Kreis- und sieben Bezirkstage, und auch in Oberwerrn plädierte er vehement für die Digitalisierung. Er sprach auch von der „Strahlkraft des Profifußballs bis in den Amateurbereich“ und sah die Profis als Vorbilder für die Amateure. „Ohne Amateure gäbe es keine Talente, keine Begeisterung, keine späteren Profis.“ Denn jeder spätere Fußballstar beginne irgendwann mal bei einem Amateurverein. Weiterhin brach Koch eine Lanze für die Schiedsrichter, ohne die es kein Fußballspiel gibt.

„Jedes Wochenende laufen 14000 Spiele, wir haben aber nur 10000 aktive Schiedsrichter“, so Koch. Deren Leistungen würden schlichtweg nicht anerkannt, klagte der Präsident. Um die Attraktivität zu steigern, sollen die Spesen für die Unparteiischen um zwölf Prozent angehoben werden.

Apropos Zahlen: Schatzmeister Jürgen Faltenbacher brachte den Delegierten die „AG Finanzen“ näher, in der 30 Funktionäre aus ganz Bayern (darunter auch drei aus dem Fußballkreis Schweinfurt) einen genaueren Blick auf die Finanzen des Verbandes geworfen hatten. Der jährliche Mehrbedarf von 1,5 Millionen Euro für verschiedenste Projekte kommen zu einem Drittel vom BFV, einem Drittel aus Gebührenanpassungen für Trainerlizenzen und einem Drittel von den Vereinen. Somit wird jeder Verein mit 120 Euro zur Kasse gebeten.

Eine von Jürgen Pfau moderierte Talkrunde mit Bettina Bärmann (Bürgermeisterin von Niederwerrn) und Landrat Florian Töpper ersetzte deren Grußworte. Wobei sich die beiden Lokalpolitiker als Nicht-Fußballer outeten: Bärmann ist Leichtathletin, und Töpper hält es eher mit Laufen und Radfahren. Einig waren sich beide darin, dass sie den Sport weiterhin finanziell unterstützen werden.