Marktstefts Frauen halten den Anschluss

Bezirksoberliga Männer

FC Bad Brückenau – TV Großlangheim 29:22 SV Michelfeld – TSV Rödelsee 21:20 TG Höchberg – TSV Lohr II 22:22 HSG Volkach – DJK Rimpar III 31:26 TSV Partenstein – MHV Schweinfurt 38:26 TV Gerolzhofen – DJK Waldbüttelbrunn II 35:24

1. (2.) SV Michelfeld 8 8 0 0 218 : 193 16 : 0 2. (3.) TV Gerolzhofen 10 7 1 2 309 : 271 15 : 5 3. (1.) TSV Rödelsee 8 7 0 1 237 : 202 14 : 2 4. (4.) FC Bad Brückenau 9 6 0 3 280 : 253 12 : 6 5. (5.) TSV Partenstein 10 6 0 4 258 : 234 12 : 8 6. (7.) HSG Volkach 9 5 1 3 243 : 236 11 : 7 7. (6.) MHV Schweinfurt 10 5 0 5 290 : 302 10 : 10 8. (8.) TSV Lohr II 9 3 1 5 248 : 236 7 : 11 9. (9.) TG Höchberg 8 2 1 5 198 : 215 5 : 11 10. (10.) DJK Waldbüttelbrunn II 9 1 0 8 217 : 256 2 : 16 11. (11.) DJK Rimpar III 9 1 0 8 208 : 243 2 : 16 12. (12.) TV Großlangheim 9 1 0 8 193 : 258 2 : 16

FC Bad Brückenau – TV Großlangheim 29:22 (15:9). Die leichten Ballverluste im Offensivspiel gegen kühl konternde Gastgeber verhinderten einen Großlangheimer Erfolg in der Rhön. Aus dem Positionsspiel heraus habe Brückenau in der ersten Hälfte kaum Tore geworfen, sagte Großlangheims Spielertrainer Sebastian Sterk. Jedoch standen die Gäste nach dem Wechsel in der Abwehr nicht mehr stabil genug, und sie ließen Bad Brückenau am Kreis kombinieren. „Es wäre mehr drin gewesen, wenn wir weniger Fehler gemacht hätten“, folgerte Sterk.

Bad Brückenau: Dietrich 8/1, Müller 7/1, Nick Schumm 3, Tom Schumm 3, Übelacker 2, Weiner 2, Müller 2/2, Karl 1, Markovics 1. Großlangheim: Sterk 6/4, Pfannes 4, Rösch 4, Hufnagel 4/1, Hoppert 2, Nicola 2.

HSG Volkach – DJK Rimpar II 31:26 (11:8). Volkach war gleich gut im Spiel und lag nach einer Viertelstunde bereits mit sechs Toren vorne. Dann kam ein Bruch ins Spiel. „Auf einmal nahmen wir den Gegner auf die leichte Schulter und meinten, es gehe auch mit halber Kraft“, erklärte HSG-Trainer Stefan Knötgen. So halbierte Rimpar bis zur Halbzeit seinen Rückstand. Jedoch steigerten sich die Hausherren nach dem Seitenwechsel wieder und erzielten einen ungefährdeten Sieg.

Bezirksoberliga Frauen

SG Dettelbach/Bibergau – TSV Lohr 21:15 TG Heidingsfeld – TV Marktsteft 22:29 HG Maintal – TV Großlangheim 18:18 TG Höchberg – SpVgg Giebelstadt 23:24 HSG Volkach – VfL Spfr. Bad Neustadt abg.

1. (1.) HSG Volkach 7 7 0 0 164 : 111 14 : 0 2. (2.) TV Großlangheim 8 5 1 2 187 : 150 11 : 5 3. (4.) SpVgg Giebelstadt 8 5 0 3 193 : 164 10 : 6 4. (3.) TSV Lohr 7 4 0 3 143 : 150 8 : 6 5. (5.) TG Heidingsfeld 8 3 1 4 188 : 194 7 : 9 6. (7.) HG Maintal 6 1 3 2 119 : 124 5 : 7 7. (6.) VfL Spfr. Bad Neustadt 7 2 1 4 131 : 178 5 : 9 8. (9.) SG Dettelbach/Bibergau 8 2 1 5 155 : 187 5 : 11 9. (10.) TV Marktsteft 7 2 0 5 157 : 157 4 : 10 10. (8.) TG Höchberg 6 1 1 4 106 : 128 3 : 9

TG Höchberg – SpVgg Giebelstadt 23:24 (13:9). Angeführt von einer starken Annika Merz, die vier ihrer insgesamt zehn Tore in der Schlussphase erzielte, siegte Giebelstadt in Höchberg. In der ersten Halbzeit waren die Gäste durchgehend hinten gelegen, da sie zahlreiche Chancen vergaben. Der Rückstand wuchs nach dem Wechsel gar auf sechs Tore. Mit einer Auszeit stellte Giebelstadts Trainer Ralph Scheckenbach um, und so glich Juliane Zehnder acht Minuten vor Schluss zum 20:20 aus. Von hier an führte Annika Merz ihr Team zum Sieg.

Höchberg: Gehrig 5/2, Collmann 5, Hammer 4/3, Moser 3, Zelenin 3, Sunbat 1, Ulsamer 1, Schömig 1. Giebelstadt: Merz 10/1, Zehnder 5/1, Rauh 3, Rumpel 3, Müller 1, Henkelmann 1, Bär 1.

TG Heidingsfeld – TV Marktsteft 22:29 (9:15). Das war ein wichtiger Sieg für die Marktstefterinnen, um den Anschluss zu den nächsten Plätzen in der Tabelle zu halten. Bereits in der ersten Halbzeit lagen sie zwischenzeitlich mit neun Toren vorne. Selbst nach Seitenwechsel fiel die Führung nicht mehr unter fünf Tore. „Es war ein verdienter Sieg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung“, sagte Trainerin Nadine Arlt über den ersten Auswärtssieg in dieser Saison. „Die Mädels haben viel Spielfreude verbreitet.“

Heidingsfeld: Huprich 7, Kuhn 4, Kreutzer 4, Seitz 3, Wolfram 2/2, Grünewald 2. Marktsteft: Ina Hertlein 10, Wendel 4, Laura Senft 3, Lenzer 3/2, Belitzer 3/3, Nina Dennerlein 2, Greta Hirsch 2, Müller-Scholden 1, Jule Hertlein 1/1.

SG Dettelbach/Bibergau – TSV Lohr 21:15 (12:9). Dettelbachs Trainer Andreas Motscha freute sich über den zweiten Saisonsieg. „Wir haben an unsere steigende Form der letzten Wochen angeknüpft und wieder gewonnen.“ Anfangs der zweiten Halbzeit durchliefen die Seinen eine kleine Schwächephase, die sie schadlos überstanden, weil Lohr in dieser Zeit kein Tor erzielte. „Wir haben unsere Leistung in allen Mannschaftsteilen abgerufen und verdient gewonnen“, erklärte Motscha – und hofft nun auf eine Fortsetzung beim Spiel in Giebelstadt.

Dettelbach: Stinzing 9/4, Straßberger 3, Stühler 2, Schinhammer 2, Hanna Drum 2, Lena Drum 1, Hartsch 1, Rüthlein 1. Lohr: Büttner 6/1, Matreux 3/2, Bernard 3, Stark 2, Dildey 1

HG Maintal – TV Großlangheim 18:18 (10:10). Unter ihren Möglichkeiten blieb Großlangheim bei Aufsteiger Maintal. „Leider haben wir uns von Anfang an dem Niveau des Gegners angepasst“, meinte Trainer Markus Günther. Nie konnten seine Schützlinge ihr schnelles Spiel durchsetzen. Nur zu Beginn der zweiten Hälfte lief es besser – prompt setzten sie sich auf drei Tore ab. „Zu diesem Zeitpunkt verpassten wir eine höhere Führung“, so Günther. Das Remis gehe in Ordnung.

Maintal: Baunach 9/1, Arnold 4/1, Leiher 3, Njezic 1, Krumm 1. Großlangheim: Kutschera 7/2, Bergmann 5, Bienert 2, Saum 2/1, Dürr 1, Frieß 1.