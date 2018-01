Marktstefter bieten Hilpoltstein Paroli

Drei Anläufe hatten die Marktstefter Luftgewehrschützen gebraucht, um in die Bayernliga zu kommen. Beim einzigen Heimwettkampf der Saison bewiesen die Schützlinge von Trainer Rainer Bauer, dass sie auch absolut in diese Liga gehören. Morgens bezwangen sie die als Tabellenzweite angereiste BSG Bergrheinfeld klar und nachmittags lieferten sie vor vollen Zuschauerreihen Spitzenreiter FSG Hilpoltstein bei der 2:3-Niederlage einen heißen Kampf.

„Wir haben 1938 Ringe geschossen, das ist eine prima Leistung“, kommentierte Rainer Bauer den 4:1-Erfolg über Bergrheinfeld, womit sich Marktsteft für die Vorrundenniederlage revanchierte. Anna-Maria Gnebner schoss mit 392 Ringen das beste Heimergebnis und festigte damit ihre Position als Nummer eins der Setzliste. Nur Regina Merkert (389 Ringe) erzielte in ihrem Duell einen Ring weniger als ihr Gegner. Alle anderen vier Duelle gingen an die Gastgeber.

War der Vormittags-Wettkampf eine klare Angelegenheit, ging es am Nachmittag eng zu, als die Gastgeber zum Angriff auf den Tabellenführer bliesen. Die Akteure agierten teilweise auf höchstem Niveau. So legte die Hilpoltsteinerin Alisa Bosch in ihren ersten zehn Schüssen die Maximalringzahl von 100 vor. Auch Regina Merkert fand mit 98 Ringen gut in den Wettkampf und ließ zwei 99er-Serien folgen. Deswegen hatte ihre Gegnerin Melanie Wenninger keinerlei Chance. Den zweiten Mannschaftspunkt sicherte den Gastgebern Mannschaftsführer Werner Vehe, der seinen Kontrahenten Moritz Bosch auf Distanz hielt. Pech hatte die heimische Nummer eins Anna-Maria Gnebner, die erneut starke 392 Ringe ablieferte, aber um einen Ring ein Stechen gegen Alisa Bosch verpasste.

Die Jüngste in der Marktstefter Mannschaft, Luisa Merkert, blieb nachmittags unter ihren Möglichkeiten und unterlag Anja Harrer. Anna-Maria Gnebner überraschte gegen Hilpoltstein ihren Trainer, war sie doch selten so schnell mit ihren 40 Schuss fertig. Länger war da schon Tanja Vehe am Schießstand. Sie nahm sich nach 32 von 50 zur Verfügung stehenden Minuten sogar eine Auszeit, um Rat bei Rainer Bauer zu suchen, der beruhigend auf sie einwirkte. Danach kam sie noch auf 379 Ringe. Bis dreieinhalb Minuten vor dem Ende zitterten Mannschaftskollegen, Betreuer und Zuschauer, ehe Barbara Strobl kurz vor Ultimo mit einem Zehner und addierten 381 Ringen ihr Duell durchbrachte und den 3:2-Siegpunkt für Hilpoltstein holte.

Rainer Bauer lobte seine Mannschaft für den starken Auftritt, was dadurch belegt wurde, dass die mit 1936 Ringen sogar einen Ring mehr verbucht hatte als der Tabellenführer. „Die Mädels und der Werner haben sich bislang gut in der Bayernliga geschlagen“, konstatierte Bauer. Tatsächlich stehen die Marktstefter, denen als Aufsteiger nur ein Heimspieltag zustand, mit ausgeglichenem Punktekonto ansprechend da. „Wir belegen Rang fünf, dürften den Klassenerhalt in der Tasche haben und wollen den fünften Platz verteidigen“, beschreibt der Trainer die derzeitige Situation bei noch vier ausstehenden Wettkämpfen.

Die Voraussetzungen dafür sind gut, denn die Marktstefter legten in dieser Saison leistungsmäßig im Kollektiv gegenüber der Unterfrankenliga-Meistersaison zu. Das führte dazu, dass Werner Vehe sich bisweilen sogar nur auf Platz fünf der Setzliste wiederfand. Nur einmal kam Ersatzfrau Mona Willert zum Einsatz, ansonsten zog die Stammbesetzung die Saison durch und hat sich als Neuling längst einen Namen in der Klasse gemacht.

Luftgewehr Bayernliga Nordwest

BSG Bergrheinfeld – SG Marktsteft 1:4 SSV Mitteleschenbach – SG Dachsbach 3:2 SV Höbing – FSG Hilpoltstein 2:3 SSG Dyn. Fürth – SV Burglauer 1:4 BSG Bergrheinfeld – SV Höbing 3:2 SSG Dyn. Fürth – SG Dachsbach 3:2 FSG Hilpoltstein – SG Marktsteft 3:2 SV Burglauer – SSV Mitteleschenbach 4:1

1. (1.) FSG Hilpoltstein 10 9 0 1 33 18 : 2 2. (2.) SV Burglauer 10 8 0 2 36 16 : 4 3. (2.) BSG Bergrheinfeld 10 7 0 3 32 14 : 6 4. (4.) SV Höbing 10 6 0 4 25 12 : 8 5. (5.) SG Marktsteft 10 5 0 5 27 10 : 10 6. (6.) SSG Dyn. Fürth 10 3 0 7 17 6 : 14 7. (7.) SSV Mitteleschenbach 10 2 0 8 15 4 : 16 8. (8.) SG Dachsbach 10 0 0 10 15 0 : 20