Marktstefter Steigerung

Handball (wro)

Landesliga Nord B-Jugend/m. TV Marktsteft – Post SV Nürnberg 31:24 (14:10)

Erfolgreich revanchierten sich die Marktstefter für die Hinspielniederlage im September in Nürnberg, die sie sogar doppelt kassiert hatten. Einmal in der Herriedenerhalle mit 22:25 auf dem Parkett, aber auch am grünen Tisch wegen des unerlaubten Mitwirkens von Neuzugang Paul Siegl, der aus Rimpar zu den Steftern gewechselt war, aber noch keine Spielberechtigung hatte.

Im ersten Rückrundenspiel gelang den Schützlingen von Florian Hähle ein deutlicher Sieg, der nach dem Eindruck der ersten zehn Minuten aber nicht unbedingt zu erwarten war. Marktsteft lag bis zu diesem Zeitpunkt zwar stets in Führung, teilweise sogar mit zwei Toren (4:2, 5:3), kassierte in der 11. Minute aber den Ausgleich. In der Folge übernahmen die Gastgeber aber wieder die Initiative und erspielten sich einen Vier-Tore-Halbzeitvorsprung.

Im zweiten Abschnitt verkürzten die Mittelfranken bis auf zwei Tore (15:13, 16:14), ehe sich die Marktstefter doch noch deutlich absetzten und einen ungefährdeten Heimsieg landeten. Trainer Florian Hähle lobte besonders Christoph Wendel der auch mit einer Manndeckung nicht auszuschalten war und elf der 31 Treffer erzielte.

Landesliga Bayern Nord B-Jgd. männlich

TV Marktsteft – Post SV Nürnberg 31:24 TSV Rödelsee – HC Erlangen II 31:17 TG Würzburg – TVG Junior Akademie II 26:33 TV 77 Lauf – TSV 04 Feucht 26:24

1. (1.) TVG Junior Akademie II 10 9 0 1 309 : 215 18 : 2 2. (2.) HaSpo Bayreuth 9 7 0 2 253 : 219 14 : 4 3. (5.) TV Marktsteft 10 6 1 3 229 : 214 13 : 7 4. (3.) TG Würzburg 10 6 0 4 210 : 217 12 : 8 5. (4.) Post SV Nürnberg 10 5 1 4 226 : 223 11 : 9 6. (6.) SG Kernfranken 9 5 0 4 287 : 305 10 : 8 7. (7.) HC Erlangen II 10 3 0 7 238 : 267 6 : 14 8. (8.) TSV 04 Feucht 10 2 1 7 267 : 264 5 : 15 9. (9.) TSV Rödelsee 10 2 1 7 240 : 293 5 : 15 10. (10.) TV 77 Lauf 10 2 0 8 226 : 268 4 : 16

Marktsteft: Christoph Wendel 11/3, Oliver Cronau 3, Tim Etzelmüller 3, Max Stark 3, Nico Baumann 3, Franz Wolf 2, Felix Bischoff 2, Tobias Seitz 2, Lukas Pfeuffer 1, Marcel Kwias 1. Nürnberg: Bialowas 10, Weber 5, Spieß 3, Blana 3/2, Erdem 2, Koch 1.