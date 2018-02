Marktstefter Klatsche

Handball (ast)

Landesliga Nord Männer

HSG Fichtelgebirge – HSV Hochfranken 34:25 SG Regensburg – TV Helmbrechts 30:22 HC Forchheim – HC Sulzbach-Rosenberg 33:33 SV Auerbach – TV Marktsteft 38:21 HSG Lauf/Heroldsberg – ASV Cham 28:25 TG Heidingsfeld – MTV Ingolstadt 40:28 MTV Stadeln – TV Münchberg 24:29

1. (1.) HSG Lauf/Heroldsberg 16 14 0 2 499 : 393 28 : 4 2. (2.) SG Regensburg 15 13 1 1 488 : 353 27 : 3 3. (3.) TG Heidingsfeld 16 11 2 3 493 : 368 24 : 8 4. (4.) MTV Ingolstadt 17 11 0 6 510 : 471 22 : 12 5. (5.) ASV Cham 15 8 2 5 391 : 371 18 : 12 6. (7.) TV Münchberg 17 8 2 7 459 : 450 18 : 16 7. (6.) TV Helmbrechts 17 8 2 7 440 : 442 18 : 16 8. (8.) HC Sulzbach-Rosenberg 17 7 1 9 472 : 482 15 : 19 9. (9.) HSG Fichtelgebirge 17 7 1 9 475 : 492 15 : 19 10. (10.) SV Auerbach 16 6 1 9 439 : 453 13 : 19 11. (11.) MTV Stadeln 17 5 1 11 429 : 513 11 : 23 12. (12.) TV Marktsteft 16 3 1 12 357 : 469 7 : 25 13. (13.) HSV Hochfranken 15 3 0 12 370 : 473 6 : 24 14. (14.) HC Forchheim 17 2 2 13 419 : 511 6 : 28

SV Auerbach – TV Marktsteft 38:21 (17:11)

Anstatt eines dringend nötigen Punktgewinns setzte es für Marktsteft beim ebenso abstiegsbedrohten Konkurrenten in der Oberpfalz eine herbe Klatsche. Danach sah es anfangs überhaupt nicht aus, denn die ohne den gesperrten Marius Olbrich angetretenen Gäste fanden gut ins Spiel. Bis zum 5:5 (10.), das Florian Irmler per Siebenmeter erzielte, glichen sie jeweils den knappen Vorsprung der Gastgeber aus. Über 9:7 setzte sich Auerbach mehr und mehr ab. Bereits in der ersten Hälfte ließ Marktsteft einige freie Würfe aus, Auerbachs Torhüter Valentin Kroher parierte mehrfach. Beim Gastgeber funktionierte die Taktik, aus einer sicheren Abwehr mit Gegenstößen zum Erfolg zu kommen.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit funktionierte Auerbachs Abwehr sehr gut. Von 17:11 ging es auf 23:14 (39.), später 24:15 (41.). Nachdem Marktstefts Kevin Pfeiler mit der dritten Zeitstrafe bereits nach 42 Minuten vom Feld musste, resignierte der Gast mehr und mehr. „Für Marktsteft wird es in dieser Verfassung schwer, die Liga zu halten“, schaute Auerbachs Matthias Schnödt auf die Lage.

Auerbach: Pankraz 8/2, Wilke 7, Tannenberger 6, Schalanda 5, Wehner 5, Alex Hofmann 3, Moritz Hofmann 2, Bürger 1, Herold 1; Marktsteft: Michael Bayer 4, Hetterich 4/1, Florian Irmler 4/2, Thorwarth 3, Florian Lang 2, Vitkovic 2, Dennis Schmidt 2.