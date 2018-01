Marktsteft tappt in die Falle

HANDBALL (AST)

Landesliga Nord, Männer

SV Auerbach – TG Heidingsfeld 17:25 MTV Stadeln – HSV Hochfranken 35:33 HC Forchheim – SG Regensburg 21:33 HC Sulzbach-Rosenberg – TV Marktsteft 32:17 TV Münchberg – MTV Ingolstadt 20:32 HSG Lauf/Heroldsberg – HSG Fichtelgebirge 35:28

1. (1.) SG Regensburg 11 10 0 1 362 : 259 20 : 2 2. (2.) HSG Lauf/Heroldsberg 12 10 0 2 373 : 290 20 : 4 3. (3.) TG Heidingsfeld 12 9 1 2 371 : 258 19 : 5 4. (4.) MTV Ingolstadt 12 8 0 4 358 : 317 16 : 8 5. (7.) HC Sulzbach-Rosenberg 12 7 0 5 340 : 330 14 : 10 6. (5.) TV Helmbrechts 12 7 0 5 316 : 310 14 : 10 7. (6.) ASV Cham 10 6 1 3 254 : 251 13 : 7 8. (8.) TV Münchberg 12 5 0 7 320 : 325 10 : 14 9. (9.) SV Auerbach 11 4 1 6 297 : 318 9 : 13 10. (10.) HSG Fichtelgebirge 12 4 0 8 327 : 345 8 : 16 11. (11.) MTV Stadeln 12 3 1 8 299 : 377 7 : 17 12. (12.) TV Marktsteft 11 2 0 9 244 : 325 4 : 18 13. (13.) HSV Hochfranken 11 2 0 9 272 : 349 4 : 18 14. (14.) HC Forchheim 12 2 0 10 287 : 366 4 : 20

HC Sulzbach/Rosenberg – TV Marktsteft 32:17 (11:8)

Das letzte Spiel vor Weihnachten wurde für Marktsteft ein Spiegelbild so mancher vorangegangener Partie in der Landesliga. Wieder begann der Aufsteiger gut, wieder mangelte es der Mannschaft vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit an Disziplin, was der Gegner konsequent ausnutzte. Zu hastig schloss der Gast in der Phase seine Angriffe ab und lief prompt in die Falle. Dabei hatte TV-Spielertrainer Vilo Vitkovic vorher noch vor der auf Gegenstöße ausgelegten Spielweise der Gastgeber gewarnt. „Wir haben teilweise in kurzer Zeit zwei Gegentore bekommen, das geht nicht. In so einer Liga muss man disziplinierter spielen“, monierte TV-Betreuer Thomas Hetterich.

Allerdings war Marktsteft bereits gehandicapt. Florian Lang wurde nach neun Minuten nach einem Foulspiel mit Roter Karte vom Feld geschickt, was die Gäste als zu hart empfanden. „Das sind normalerweise zwei Minuten, aber nicht Rot“, so Hetterich. Damit war der wichtigste TV-Abwehrspieler draußen. Zunächst hielt sein Bruder Felix im Tor prima, Marktsteft führte durch Dennis Schmidt mit 4:3 (10.) und blieb bis zur Pause auf Tuchfühlung. In der zweiten Halbzeit zog Sulzbach von 15:10 auf 19:10 (39.), später auf 24:13 (49.) weg.

Im Januar stehen für den TVM mit den Heimspielen gegen Münchberg und Stadeln zwei gute Gelegenheiten an, um sich im Kampf um den Ligaverbleib zurückzumelden.

Sulzbach: Walz 8, Wedel 5, Burkardt 4, Mignon 4/1, Ströhl 4, Forster 3/1, Luber 2, Brockstedt 1, Temer 1; Marktsteft: Dennis Schmidt 5, Florian Schneider 5, Florian Irmler 2, Olbrich 1, Thorwarth 1, Vitkovic 1.