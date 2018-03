Marktsteft kann nur noch verkürzen

Landesliga Nord männliche B-Jugend

TV 77 Lauf – HC Erlangen II 19:32 TVG Junior Akademie II – TSV 04 Feucht 21:22 HC Erlangen II – TV Marktsteft 32:29 TG Würzburg – SG Kernfranken 38:26 HaSpo Bayreuth – Post SV Nürnberg 26:19 TV 77 Lauf – TSV Rödelsee 23:31

1. (1.) TVG Junior Akademie II 17 13 0 4 494 : 365 26 : 8 2. (2.) HaSpo Bayreuth 16 12 1 3 442 : 365 25 : 7 3. (3.) TG Würzburg 17 10 2 5 412 : 399 22 : 12 4. (5.) TV Marktsteft 17 9 2 6 381 : 374 20 : 14 5. (4.) Post SV Nürnberg 17 9 2 6 389 : 382 20 : 14 6. (6.) SG Kernfranken 16 7 0 9 476 : 528 14 : 18 7. (7.) HC Erlangen II 17 7 0 10 436 : 452 14 : 20 8. (8.) TSV Rödelsee 17 5 2 10 414 : 468 12 : 22 9. (9.) TV 77 Lauf 17 4 0 13 379 : 468 8 : 26 10. (10.) TSV 04 Feucht 17 3 1 13 396 : 418 7 : 27

HC Erlangen II – TV Marktsteft 32:29 (14:12)

Marktsteft kam wie in den letzten Partien sehr schlecht ins Spiel und lag durch undisziplinierte Abschlüsse und mangelnde Abwehrarbeit bereits in der sechsten Minute mit 2:6 hinten. Doch bis zur Halbzeit hatte sich die Mannschaft wieder herangekämpft. Mit der Hoffnung, das Spiel noch drehen, ging es in die zweite Hälfte. Erlangen aber ließ sich seinen Vorsprung nicht nehmen. Die Gäste versuchten es mit einer offensiveren 3:3-Abwehr, schafften es, den Gegner mehr unter Druck zu setzen und den Rückstand auf 26:25 (45. Minute) zu verkürzen – allerdings nicht, in Führung zu gehen.

Die Marktstefter beklagten „sehr fragwürdige Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns Markus Gerschütz und Andreas Lippmann. „Sehr verdutzt“ sei man gewesen, als man beim Warmmachen auf die Jacken der beiden blickte: Sie kamen von der HSG Siemens Erlangen/Niederlindach.

Marktsteft: Etzelmüller 8, Cronau 6, Wolf 5, Baumann 3, Wendel 3/1, Bischoff 2, Stark 1, Haag 1.