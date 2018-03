Marktsteft gleich zweimal knapp besiegt

Luftgewehr Bayernliga Nordwest

SG Dachsbach – SV Burglauer 0:5 FSG Hilpoltstein – BSG Bergrheinfeld 2:3 SSV Mitteleschenbach – SSG Dyn. Fürth 0:5 SG Marktsteft – SV Höbing 2:3 SG Dachsbach – SSG Dyn. Fürth 2:3 SV Höbing – BSG Bergrheinfeld 3:2 SSV Mitteleschenbach – SV Burglauer 0:5 SG Marktsteft – FSG Hilpoltstein 2:3

1. (1.) SV Burglauer 14 12 0 2 53 24 : 4 2. (2.) FSG Hilpoltstein 14 11 0 3 44 22 : 6 3. (4.) SV Höbing 14 10 0 4 38 20 : 8 4. (3.) BSG Bergrheinfeld 14 9 0 5 44 18 : 10 5. (5.) SG Marktsteft 14 7 0 7 38 14 : 14 6. (6.) SSG Dynamo Fürth 14 5 0 9 28 10 : 18 7. (7.) SSV Mitteleschenbach 14 2 0 12 18 4 : 24 8. (8.) SG Dachsbach 14 0 0 14 17 0 : 28

SG Marktsteft – SV Höbing 2:3

Die auf Rang 3 startende Marktstefterin Luisa Merkert war bis zum 20. Schuss mit ihrem Gegner zeit- und ringgleich. In der dritten Wertungsserie aber brach sie etwas ein und musste den Punkt mit 382:386 Ringen abgeben. Ihre Schwester Regina setzte sich gleich zu Anfang mit vier Ringen ab und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. So gewann sie ihr Duell mit hochklassigen 394 Ringen.

Seine Premiere feierte Jan Löther, der in der Schlusspaarung für Marktsteft antrat. Einen Hauch von Nervosität spürte man nur bei seinem ersten Wettkampfschuss, sonst hatte er mit der Begegnung keine Probleme, und er gewann mit 385:373 Ringen. In der Spitzenpaarung traf Anna-Maria Gnebner auf Michael Emmerling, der sein Höchstergebnis erzielte und mit 394:392 Ringen siegte.

Die Entscheidung fiel in der Paarung Werner Vehes, der nach 30 Schüssen zwei Ringe Vorsprung hatte. Schuss Nummer 38 landete aber in der „7“, Vehe rettete sich gerade noch ins Stechen und verlor 8:10.

SG Marktsteft – FSG Hilpoltstein 2:3

Im letzten Wettkampf liefen beide Teams zu Höchstform auf. Die Marktstefterin Anna-Maria Gnebner führte nach 30 Schüssen mit zwei Ringen. Beide Schützinnen erzielten daraufhin das Maximum von 100 Ringen, der Punkt ging mit bundesligareifen 394:392 Ringen an Gnebner. Regina Merkert hatte in ihrer Paarung den besseren Start und behauptete sich ebenfalls mit 394:392. Ringen. Auch Werner Vehe startete fulminant und beendete seinen Wettkampf mit starken 391 Ringen. Seine Gegnerin aber kam immer näher – und letztlich auf 392 Ringe.

Nicht minder spannend verlief die Partie Tanja Vehes. Beide Schützinnen lagen gleichauf, die Hilpoltstei-nerin gewann hauchdünn 386:385. Die Schlusspaarung bestritt Marktstefts Mona Willert, die so zu ihrem zweiten Bayernligaeinsatz für Marktsteft kam. Sie begann nervös, aber sie kämpfte sich wieder heran und hatte nach 37 Wertungsschüssen – wie ihr Kontrahent – 359 Zähler zu verzeichnen. Im Gleichschritt ging es in die drei letzten Schüsse. Bei Ringgleichheit musste der 40. Schuss den Ausschlag geben. Trotz sehr guter 386 Ringe Willerts ging der Punkt mit 388 Ringen an Hilpoltstein. Beide Mannschaften erreichten stattliche 1950 Ringe.