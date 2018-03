Marktsteft fehlt die nötige Härte

Landesliga Nord Männer

SV Auerbach – HC Sulzbach-Rosenberg 31:29 HSG Fichtelgebirge – TV Marktsteft 36:25 HC Forchheim – MTV Stadeln 27:27 TG Heidingsfeld – ASV Cham 35:23 SG Regensburg – MTV Ingolstadt 34:25 HSV Hochfranken – TV Helmbrechts 25:21 HSG Lauf/Heroldsberg – TV Münchberg 24:23

1. (1.) SG Regensburg 19 17 1 1 615 : 460 35 : 3 2. (2.) TG Heidingsfeld 19 14 2 3 593 : 430 30 : 8 3. (3.) HSG Lauf/Heroldsberg 19 15 0 4 574 : 477 30 : 8 4. (4.) ASV Cham 19 11 2 6 505 : 482 24 : 14 5. (5.) MTV Ingolstadt 19 12 0 7 563 : 532 24 : 14 6. (6.) TV Münchberg 19 9 2 8 517 : 496 20 : 18 7. (7.) TV Helmbrechts 20 9 2 9 516 : 518 20 : 20 8. (8.) HC Sulzbach-Rosenberg 19 8 1 10 526 : 535 17 : 21 9. (9.) HSG Fichtelgebirge 19 8 1 10 538 : 545 17 : 21 10. (10.) SV Auerbach 19 7 1 11 522 : 548 15 : 23 11. (11.) MTV Stadeln 19 5 2 12 482 : 571 12 : 26 12. (13.) HSV Hochfranken 18 4 0 14 444 : 557 8 : 28 13. (14.) HC Forchheim 19 2 3 14 468 : 573 7 : 31 14. (12.) TV Marktsteft 19 3 1 15 425 : 564 7 : 31

HSG Fichtelgebirge – TV Marktsteft 36:25 (17:9)

Chancenlos blieben die Marktstefter am Samstag auch in Marktredwitz. Das lag daran, dass sie in der Abwehr einfach kein Mittel fanden, den starken wie variablen Rückraum des Gegners in den Griff zu bekommen. Sie versuchten zunächst mit einer offensiven 3:2:1-Deckung das Zusammenspiel der HSG zu unterbinden. Doch sie waren nicht aggressiv genug, und als Folge lagen sie bereits nach elf Minuten 1:6 hinten. Dazu kam, dass die Marktstefter im Angriff teils aus zu schlechten Positionen unvorbereitet abschlossen.

So gelangen ihnen im ersten Abschnitt nur neun Tore, zu wenig, um die Gastgeber zu gefährden. „Es lief in eine andere Richtung, wie wir uns das vorgestellt hatten“, sagte TVM-Trainer Vilo Vitkovic. Er versuchte es mit weiteren Abwehrvarianten gegen den starken Rückraum. Da verteilten die Gastgeber die Bälle einfach clever auf ihre Außen. Für Marktsteft verkürzte den Rückstand Dominik Thorwarth beim 21:16, kurz darauf Marius Olbrich auf 22:17 – zu mehr reichte es nicht.

Den Unterschied zu den Gastgebern skizzierte Vilo Vitkovic: „Sie waren wurfsicherer, konnten ihre Mitspieler in Szene setzen. Wir haben nicht diese Qualität. Mit so einer Abwehr kannst du in der Liga nicht bestehen.“ Dazu hatte sich die HSG im Winter mit dem 1,96 Meter großen Tschechen Zdenek Danielka auf halbrechts verstärkt, ein starker Werfer, so Vitkovic. Die Stimmung in Marktsteft sei aktuell nicht gut, so der Trainer, weil die Punkte fehlten.

Fichtelgebirge: Tröger 8/3, Danielka 4, Flasche 4, Bralic 4, Hartmann 4, Andreas Birner 3, Burger 3, Hammer 3, Wippenbeck 2, Thomas Birner 1; Marktsteft: Olbrich 7, Thomas Hetterich 6/4, Thorwarth 3, Michael Bayer 2, Florian Lang 2, Linus Reuthal 2, Florian Irmler 1, Max Reuthal 1, Dennis Schmidt 1.