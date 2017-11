Marktsteft einfach nur erleichtert

Als Marktstefts Handballer nach ihrem Heimsieg im Kreis hüpften und „Vorletzter, Vorletzter“ skandierten, wussten sie noch nicht, dass ihr Sieg über den HSV Hochfranken nicht nur reichen sollte, um den letzten Tabellenplatz der Landesliga zu verlassen, sondern in der Tabelle gleich zwei Stufen nach oben zu klettern. Mit 25:21 (12:9) hatten sie am Samstagabend in einem bis in die Schlussphase höchst spannenden Spiel gegen den Vorletzten die Oberhand behalten.

Verlieren verboten, so lautete das Motto für beide in der Tabelle tief stehenden Konkurrenten vor ihrer Begegnung. „Wir wollen unbedingt den letzten Platz verlassen“, sagte Marktstefts Trainer Viliam Vitkovic. Angespannte Nerven führten zunächst zu Ballverlusten auf beiden Seiten, doch die Gegenstöße brachten keinen Erfolg. Beruhigend für die Hausherren war, dass sie von Beginn an eine Führung behaupteten. Nachdem Simon Weigand den Anfang gemacht hatte, landete Langs Abwurf bei Dominik Thorwarth – und der Linksaußen erhöhte den Vorsprung mit einem in dieser Saison erst selten gesehenen und doch typischen Stefter Spielzug. Obwohl die Marktstefter am eigenen Kreis gut verteidigten, gelang es ihnen nicht, sich deutlicher vom Gegner abzusetzen.

Zwar führten sie zwischenzeitlich mit 11:7, aber die Gäste verringerten den Rückstand kurz vor der Pause auf zwei Tore. „Wir wussten, dass uns ein schwieriges Spiel erwartet, und haben entsprechend motiviert begonnen“, sagte Vitkovic. „Aber während des Spiels haben wir nachgelassen, obwohl wir besprochen hatten, dass wir gerade diesmal konzentriert bleiben müssen.“ In dieser Phase ließen die Marktstefter manch klare Chance aus, hatten aber einen erneut bärenstarken Felix Lang im Tor. Er parierte mehrere Würfe des Gegners und bewahrte den Seinen dadurch den Vorsprung. Doch bewies auch Hochfrankens Torhüter Felix Köhler sein Können – und verhinderte gegen Dennis Schmidt einen Fünf-Tore-Rückstand zur Pause.

Der Abstand zwischen den beiden Rivalen wuchs nach dem Wechsel erneut. Marktsteft hatte seine Aufmerksamkeit wieder geschärft und setzte sich in den ersten neun Minuten der zweiten Halbzeit entschlossen auf 16:10 ab. „Danach kehrte die Unruhe zurück, und wir haben erneut einfache Bälle verworfen “, stellte Vitkovic fest. Der Gegner hatte innerhalb kurzer Zeit und angeführt von seinem erfolgreichsten Werfer Dominik Krauß auf 15:17 verkürzt.

Der Marktstefter Trainer reagierte 14 Minuten vor Spielende mit einer frühen Auszeit. Das verhinderte nicht, dass die Hochfranken in einer spannenden Schlussphase zum ersten Mal überhaupt in dieser Partie zum 19:19 ausglichen. Als die Gäste dreimal nacheinander den Pfosten getroffen und dann die Marktstefter den Ball zweimal gegen das Aluminium geworfen hatten, geriet der zweite Saisonsieg in Gefahr, aber mit lautstarker Unterstützung der Zuschauer brachten die Hausherren den Sieg schließlich ins Ziel, zumal sich der Gegner in den letzten zwei Minuten eine Strafzeit einhandelte.

„Es zählen die zwei Punkte. Alles Weitere können wir in der nächsten Woche in aller Ruhe besprechen“, erklärte Vitkovic. Er war nach der aufreibenden Schlussphase einfach nur erleichtert und ließ sich vom unstetigen Spielverlauf die Freude darüber nicht trüben.

Die Statistik des Spiels TV Marktsteft – HSV Hochfranken 25:21 (12:9) Marktsteft: Felix Lang, Schuster; Csorba, Hähle (2), Nico Schmidt, Dennis Schmidt (2), Irmler (5/4), Florian Lang (2), Michael Bayer, Schneider, Stefan Bayer (4/2), Olbrich (5), Thorwarth (3), Weigand (2). Hochfranken: Michanek, Köhler; Zitterbart, Fritsch, Stöckert (1), Vogel (2), Tobias Ludwig (3/3), Dirr (4), Scherdel, Krauß (7), Mocker (4), Jonas Ludwig, Herkt. Schiedsrichter: Langner/Liebsch (Hammelburg). Zuschauer: 200. Zeitstrafen: 6:6 Minuten (Hähle, Irmler, Olbrich; 2x Ludwig, Mocker). Siebenmeter: 7:3 (6:3 verwandelt). Spielfilm: 2:1 (5.), 4:3 (11.), 6:4 (15.), 9:5 (22.), 11:7 (27.), 12:9 (Halbzeit); 14:10 (34.), 16:11 (40.), 17:14 (46.), 19:16 (50.), 20:20 (56.), 25:21 (Endstand).

Landesliga Nord Männer

HC Sulzbach-Rosenberg – HSG Fichtelgebirge 35:30 MTV Stadeln – SV Auerbach 26:26 ASV Cham – SG Regensburg 20:27 TV Marktsteft – HSV Hochfranken 25:21 TV Münchberg – TG Heidingsfeld 30:32 TV Helmbrechts – MTV Ingolstadt 26:25 HSG Lauf/Heroldsberg – HC Forchheim 33:27