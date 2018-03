Marktbreit mit glücklichem Ende

Bezirksliga West

FG Marktbreit/Martinsheim – BSC Schweinheim 1:0 TuS Leider – TSV Neuhütten/Wiesthal 4:0 TSV Rottendorf – TSV Keilberg 2:2 SC Schwarzach – TuS Frammersbach 1:4 SpVgg Bahnhof – Vatan Spor Aschaffenburg 2:2 DJK Hain – TSV Uettingen 4:2 FV Karlstadt – Bayern Kitzingen 9:0 FC Viktoria Kahl – FC Leinach 1:0

1. (1.) FC Viktoria Kahl 21 15 4 2 52 : 21 49 2. (2.) SV Vatan Spor Aschaffenburg 20 12 5 3 54 : 31 41 3. (3.) TuS Leider 18 11 4 3 49 : 19 37 4. (4.) FV Karlstadt 19 10 4 5 41 : 20 34 5. (5.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 19 10 2 7 39 : 34 32 6. (6.) TSV Rottendorf 20 9 4 7 39 : 24 31 7. (9.) TuS Frammersbach 19 9 3 7 41 : 33 30 8. (7.) BSC Schweinheim 22 8 5 9 36 : 38 29 9. (8.) TSV Neuhütten/Wiesthal 19 9 1 9 34 : 33 28 10. (11.) DJK Hain 19 8 3 8 35 : 36 27 11. (10.) TSV Uettingen 18 8 2 8 30 : 32 26 12. (13.) FG Marktbreit/Martinsheim 18 7 2 9 25 : 35 23 13. (12.) TSV Keilberg 20 5 6 9 28 : 34 21 14. (14.) FC Leinach 20 4 5 11 33 : 44 17 15. (15.) SC Schwarzach 20 3 3 14 20 : 54 12 16. (16.) Bayern Kitzingen 20 1 1 18 10 : 78 4

FG Marktbreit/Martinsheim – BSC Schweinheim 1:0 (0:0). Drei wichtige Punkte für den Klassenverbleib holten die Marktbreiter im Heimspiel gegen Schweinheim. „Es war spielerisch kein Leckerbissen“, sagte Spielertrainer Tobias Jäger. Schweinheim versuchte es mit langen, hohen Bällen, und die Viererkette der FG wirkte nicht immer sattelfest. So konnte sich Torwart Benny Stör in der ersten Hälfte mehrmals auszeichnen. Marktbreit hatte mehr Ballbesitz, konnte die Räume und den Platz aber nicht nutzten. Die beste Chance vor der Pause bot sich Niklas Oberth, er drosch den Ball nach einer Hereingabe Lawrence Uwalakas übers Tor. Auch nach der Pause kam keine der Mannschaften so richtig ins Spiel. Glück hatte die FG, als Schweinheim in der 70. Minute den Pfosten traf. Auf der Gegenseite schoss Joachim Barthel an das Lattenkreuz. Als es schon nach einem torlosen Unentschieden aussah, traf die FG noch. Uwalaka hatte auf Niklas Oberth zurückgelegt, und dem gelang das entscheidende Tor.

Tor: 1:0 Niklas Oberth (84.). Zuschauer: 100.

SC Schwarzach – TuS Frammersbach 1:4 (0:3). Frammersbach war der verdiente Sieger in Schwarzach. Gerade als die Heimelf ins Spiel kam, geriet sie nach einem Eckball in Rückstand. Auch Frammersbachs zweiter Treffer resultierte aus einem Eckball: Christian Schmitt köpfte ins Tor. Schwarzach verlor nun komplett den Faden und musste kurz vor der Halbzeit noch das 0:3 einstecken, als nach einem Konter ein Fehlpass unterlief den die Gäste gnadenlos nutzten.

In der Kabine nahmen sich die Gastgeber vor, zumindest die zweite Hälfte zu gewinnen. Es ging aber gleich wieder ernüchternd los. Nach einer verunglückten Rückgabe musste Marco Trapp den Ball nur noch ins Tor schieben. In der Folge gelangen Schwarzach auch einige gelungene Angriffe mit einigen Halbchancen. Eine dieser Möglichkeiten nutzte Florian Soldner.

Tore: 0:1 Julian Etzel (9.), 0:2 Christian Schmitt (19.), 0:3 Steven Summa (45.), 0:4 Marco Trapp (47.), 1:4 Florian Soldner (67.). Zuschauer: 58.

FV Karlstadt – Bayern Kitzingen 9:0 (5:0). Es ging alles recht schnell in Karlstadt. Bereits nach einer knappen Stunde lagen die Bayern mit 0:3 zurück. Dann hatten sie sich gefangen und hielten im Rahmen ihrer Möglichkeiten dagegen. Obwohl Karlstadt deutlich überlegen war, wehrten sich die Kitzinger, und sie ließen erst kurz vor dem Seitenwechsel weitere Treffer zu.

Nach der Pause tauschte Karlstadt einen Teil seines Personals. Die Spieler aus der zweiten Reihe waren motiviert und weiter auf Torejagd aus. Nach einer Stunde mussten die Bayern einen weiteren Treffer einstecken. Als in der Schlussviertelstunde den Kitzingern die Kräfte schwanden, legte Karlstadt drei weitere Tore nach.

Tore: 1:0 Dominik Höfling (5.), 2:0 Michael Winkler (8.), 3:0 Dominik Höfling (10.), 4:0 Johan Brahimi (36.), 5:0 Felix Karle (37.), 6:0 Michael Winkler (63.), 7:0 Michael Winkler (76.), 8:0 Michael Winkler (78.), 9:0 Felix Karle (88.). Zuschauer: 100.

Restprogramm

TuS Leider – TSV Neuhütten-Wiesthal 4:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Daniel Meßner (24., 30.), 3:0 Sven Bolze (39.), 4:0 Frank Urbainczyk (60., Foulelfmeter).

DJK Hain – TSV Uettingen 4:2 (1:2). Tore: 0:1 Hannes Weimer (29.), 1:1 Markus Brüdigam (38.), 1:2 Lukas Weimer (45.), 2:2 Markus Brüdigam (52., Foulelfmeter), 3:2 Patrick Badowski (86.), 4:2 Markus Brüdigam (90.+2).

TSV Rottendorf – TSV Keilberg 2:2 (1:0) Tore: 1:0 Martin Hesselbach (40.), 1:1 Niklas Stenger (52.), 1:2 Raphael Bott (71.), 2:2 Julian Wolff (84.).

SpVgg Hösbach-Bahnhof – Vatan Spor Aschaffenburg 2:2 (1:1) Tore: 1:0 Niklas Schöfer (29.), 1:1 Peter Sprung (34.), 2:2 Markus Püchner (90.), 2:2 Peter Sprung (90.+1).

FC Viktoria Kahl – FC Leinach 1:0 (0:0) Tor: 1:0 Dominik Witzel (69.). Rot: Gabriel Akmann (Kahl, 38.).