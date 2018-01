Marktbreit macht es spannend

Kegeln (cam)

Landesliga Nord Frauen

FC Eintracht Bamberg – FC Schwarzenfeld 5:3 SKK Raindorf – BSC Regensburg 2:6 ASV Fronberg – ESV Schweinfurt 8:0 CT Post Franken Coburg – Comet Langenzenn 2:6 Germania Marktbreit – Gut Holz Häusling 5:3

1. (1.) ASV Fronberg 10 58 18 : 2 2. (3.) FC Eintracht Bamberg 10 47.5 12 : 8 3. (5.) BSC Regensburg 10 48 11 : 9 4. (2.) Gut Holz Häusling 10 43 11 : 9 5. (4.) FC Schwarzenfeld 10 37 10 : 10 6. (7.) Germania Marktbreit 10 43 9 : 11 7. (6.) ESV Schweinfurt 10 35 9 : 11 7. (9.) Comet Langenzenn 10 35 9 : 11 9. (8.) SKK Raindorf 10 34 7 : 13 10. (10.) CT Post Franken Coburg 10 19.5 4 : 16

Germania Marktbreit – Gut Holz Häusling 5:3 (3067:3018). Marktbreits Frauen sammeln weiter Punkte gegen den Abstieg. Dabei genügten drei herausgespielte Mannschaftspunkte, da man am Ende das bessere Teamergebnis auf der Anzeige stehen hatte. Im Startpaar spielte Ute Endres einen mäßigen ersten Satz, schob sich dann aber mit einer starken Bahn an ihrer Kontrahentin vorbei. Am Ende sicherte sie im letzten Satz den ersten Mannschaftspunkt. Christine Schneider erwischte zwei schwächere Bahnen und teilte sich mit ihrer Gegnerin die Satzpunkte. Allerdings hatte in diesem Duell die Erlangerin mehr Kegel erspielt. Im Mittelpaar spielte Theresa Tiedemann eine schlechte Startbahn. Trotz erfolgreichem zweiten Satz konnte sie den Rückstand nicht mehr wettmachen. Im Parallelduell machte Nadine Malloy mächtig Druck auf ihre schwache Gegenspielerin. Am Ende sicherte sie alle vier Satzpunkte und viele Kegel. Bei 2:2 und 45 Kegeln Vorsprung musste das Schlusspaar noch einen Mannschaftspunkt erspielen. Julia Weiß gelang dies nicht. Aber Anja Obernöder hatte ihr Duell im Griff und den fehlenden Mannschaftspunkt nach drei Sätzen gesichert.

Marktbreit: Ute Endres 2:2 (517:496), Christine Schneider 2:2 (508:521), Theresa Tiedemann 1:3 (471:504), Nadine Malloy 4:0 (538:468), Julia Weiß 2:2 (502:528), Anja Obernöder 4:0 (531:501).

Regionalliga Ofr./Ufr. Männer

Germania Marktbreit – TTC Gestungshausen 5:3 Steig Bindlach – ESV Schweinfurt II 2:6 SKV Versbach – SKC Fölschnitz 5:3 SKK Helmbrechts – TSV Lahm 8:0 FC Eintracht Bamberg – Gut Holz Schweinfurt 6:2

1. (1.) FC Eintracht Bamberg 10 55.5 17 : 3 2. (2.) SKV Versbach 10 51 15 : 5 3. (3.) TTC Gestungshausen 10 39.5 11 : 9 4. (4.) Gut Holz Schweinfurt 10 47 10 : 10 5. (5.) SKK Helmbrechts 10 41 10 : 10 6. (9.) ESV Schweinfurt II 10 36 8 : 12 6. (8.) Germania Marktbreit 10 36 8 : 12 8. (6.) SKC Fölschnitz 10 33 8 : 12 9. (7.) Steig Bindlach 10 33 7 : 13 10. (10.) TSV Lahm 10 28 6 : 14

Germania Marktbreit – TTC/FW Gestungshausen 5:3 (3142:3087). Zum Rückrundenauftakt wollten und mussten die Germanen dringend punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu wahren. Dieses Vorhaben konnte umgesetzt werden, auch wenn es die Marktbreiter teilweise unnötig spannend machten. Im ersten Spielabschnitt sicherte sich Christian Rüth die Startbahn, doch sein Gegner schlug umgehend zurück. Nachdem der dritte Satz an den Marktbreiter ging, hatt der Gästespieler wieder die bessere Antwort und verbuchte somit den Mannschaftspunkt. Charly Haaf geriet in den Durchgängen zwei und drei in Zugzwang, befreite sich daraus jedoch und siegte am Ende deutlich. Im Mittelpaar hatte Roland Knieling Schwierigkeiten und musste bereits nach drei Bahnen die Segel streichen. Im Schlussdurchgang machte er dann noch einmal Kegel für das Mannschaftsergebnis gut. Auf der anderen Seite glich Yannick Haaf zum 2:2 nach Mannschaftspunkt aus. Mit guten Anwürfen im Abräumen auf der letzten Bahn zog er dem Gestungshäuser endgültig den Zahn. Der Vorsprung vor dem Schlussabschnitt betrug nun 54 Kegel. Frank Wille kam überhaupt nicht ins Spiel und musste sich seinem keineswegs übermächtigen Gegner nach drei Bahnen und am Ende punktlos geschlagen geben. Damit war es an Markus Lohmüller, den Sieg in trockene Tücher zu bringen. Nach 2:0-Satzführung holte er seinen Widersacher im dritten Satz mit Fehlern in Serie noch einmal ins Spiel zurück und auch im Schlusssatz stand das Duell auf Messers Schneider. Letztlich behielt Marktbreits Mannschaftsführer aber einen kühlen Kopf. Damit haben die Germanen weiterhin direkten Kontakt zu den Nicht-Abstiegsplätzen.

Marktbreit: Christian Rüth 2:2 (530:545), Charly Haaf 3:1 (554:503), Roland Knieling 1:3 (498:501), Yannick Haaf 3:1 (522:501), Frank Wille 0:4 (513:535), Markus Lohmüller 3:1 (525:502).