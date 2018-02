Marktbreit genießt den Moment

„Nicht überbewerten“ mochte Trainer Tobias Jäger das eindrucksvolle 7:0 seiner FG Marktbreit/Martinsheim gegen die zweite Mannschaft des Würzburger FV. Der Landesligaabsteiger präsentierte sich vergangenen Sonntag in Marktbreit schließlich in nicht bezirksligatauglicher Verfassung. „Wir haben gut gespielt und noch zahlreiche Chancen ausgelassen, sonst wäre das Ergebnis wohl noch höher ausgefallen“, sagte der 34-Jährige. Den Auftritt seiner Elf bewertete er wohlwollend, nicht ohne zu betonen. „Wir sind glücklich mit unserem erfolgreichen Start, aber wir können das Ergebnis richtig einordnen.“

Die kommende Aufgabe beim TSV Keilberg, dem Vorjahresvierten, werde weitaus diffiziler. Dass die Marktbreiter nach drei Siegen und ebenso vielen Spielen an der Spitze der Bezirksliga West stehen, ist Jäger zufolge also nicht mehr als eine nette Momentaufnahme. In vier Jahren zuvor, davon die letzten drei unter Jäger, waren sie bis auf eine Ausnahme erfolgreich gestartet. Nur in jener Spielzeit, in der sie am Ende die beste Platzierung als Vierter erreichten, hatten sie kurioserweise mit vier Niederlagen in Serie angefangen. „Wir hatten in all den Jahren immer wieder Phasen, in denen es für uns entweder gut oder schlecht lief.

Uns zeichnet in beiden Fällen aus, dass wir Ruhe bewahren“, sagt Co-Trainer und Abteilungsleiter Joachim Hupp über das Marktbreiter Gemüt.

Die Mischung in der Mannschaft passt mit Jäger und Hupp, dazu kommen Sebastian Wirsching und Martin Schwab als erfahrene Führungskräfte mit höherklassigen Einsätzen auf der einen Seite und den vielen über die Jahre gekommenen Talenten auf der anderen Seite. „Es zeichnet unseren Verein aus, dass wir nicht nur davon reden, jungen Spielern eine Chance zu geben“, sagt Hupp, „sondern dies auch tun.“ Auch Lawrence Uwalaka reizte offenkundig diese Perspektive. Der vom Kreisliga-Absteiger Hopferstadt gewechselte 21-Jährige hat den Sprung in die höhere Klasse gewagt und in drei Spielen bereits drei Tore erzielt. Mühelos fügte er sich in sein neues Umfeld. „Lawrence ist sehr engagiert und zuverlässig, und sportlich war mir schnell klar, dass er sehr gut zu uns passt.“

Unpassend kam die 1:3-Niederlage in der dritten Runde des Toto-Pokals gegen den Kreisklasse-Neuling Ippesheim. Nach torloser erster Hälfte am Mittwochabend gelangen Ippesheim zwei schnelle Tore, die den Favoriten ins Mark trafen. Nach einem dritten Gegentreffer reichte es nur noch zum Ehrentor Julian Dennerleins. Das frühe Aus nach dem ersten Auftritt in diesem Wettbewerb sieht Hupp gelassen: „Ippesheim spielte im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr gut – und wir waren an diesem Tag nicht in der Lage, das Spiel entsprechend aufzuziehen.“ Auf puren Leichtsinn nach dem zuvor guten Start mochte er die überraschende Niederlage aber nicht reduzieren. „Wir sprachen am Donnerstag im Training ganz sachlich darüber und wollen daraus unsere Lehren ziehen, danach war es schon vergessen.“

Die Konzentration gilt nun wieder voll der Liga. In den nächsten Partien wird sich zeigen, ob Marktbreit seine starke Stellung im oberen Bereich der Tabelle verteidigen kann. Nach Keilberg erwartet die FG den TSV Rottendorf, und danach stehen mit Leider, Hösbach und Heimbuchenthal drei ebenfalls erfolgreich gestartete Teams auf dem Spielplan. „Wir können entspannt in diese Spiele gehen, haben aber den Anspruch an uns selbst, das Maximale herauszuholen“, sagt Joachim Hupp.

Nach Christoph Ott und Sebastian Wirsching fällt auch Steffen Barthel aus. Er verletzte sich am letzten Wochenende und fehlt vermutlich drei bis vier Wochen. Viel mehr passieren darf angesichts des dünnen Spielerkaders nicht – das wissen die Marktbreiter, die sich auf den Moment besinnen. Die Erfahrung der Vorsaison, als sie mit neun sieglosen Spielen vor der Winterpause auf einmal den Abstand nach unten ausloten mussten, hat sie gelehrt, dass es in der starken wie ausgeglichenen Klasse auch ganz schnell in die andere Richtung gehen kann.