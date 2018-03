Mainsondheim schockt Geroldshausen

Kreisklasse 1 Würzburg

SV Veitshöchheim – TG Höchberg II 1:2 TSV Unterpleichfeld II – TSG Estenfeld 2:3 Burggrumb./Erbsh./Sulzwiesen – TSV Grombühl 1:0 TSV Biebelried – SV Oberpleichfeld/Dipbach 1:3 SV Kürnach – VfR Bibergau 3:5 ASV Rimpar II – TSV Lengfeld II 2:1 SV Oberdürrbach – SV Bergtheim 3:1

1. (1.) TSG Estenfeld 18 15 1 2 55 : 25 46 2. (2.) Burggrumb./Erbsh./Sulzwiesen 17 10 4 3 48 : 27 34 3. (3.) TSV Lengfeld II 16 9 2 5 34 : 22 29 4. (5.) SV Oberdürrbach 17 8 5 4 39 : 28 29 5. (4.) SV Kürnach 17 8 3 6 39 : 35 27 6. (6.) SV Veitshöchheim 17 7 3 7 30 : 40 24 7. (9.) ASV Rimpar II 17 7 2 8 41 : 45 23 8. (7.) TSV Unterpleichfeld II 17 7 1 9 33 : 36 22 9. (11.) TG Höchberg II 17 6 3 8 28 : 32 21 10. (8.) SV Bergtheim 16 6 2 8 35 : 37 20 11. (10.) TSV Biebelried 16 5 3 8 22 : 27 18 12. (12.) SV Oberpleichfeld/Dipbach 17 4 4 9 22 : 38 16 13. (13.) TSV Grombühl 17 2 6 9 21 : 33 12 14. (14.) VfR Bibergau 17 3 3 11 26 : 48 12

Mit dem fulminanten und vor allem verdienten Sieg in Kürnach schöpft der VfR Bibergau wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Nach gutem Start und der verdienten Führung wurden die Gäste kalt erwischt und lagen plötzlich zurück. Doch die Blau-Weißen berappelten sich noch vor der Pause, um nach dem Seitenwechsel ein wahres Feuerwerk abzubrennen, dem die Hausherren kaum mehr etwas entgegenzusetzen hatten.

Während sich die Bibergauer nun wieder Hoffnung machen, auf den Ligaverbleib, ist der TSV Biebelried nun endgültig im Abstiegskampf angekommen. Denn die Walter-Elf verlor gegen den direkten Konkurrenten Oberpleichfeld/Dipbach/Prosselsheim mit 1:3. Im Duell zweier gleichwertiger Teams gingen die Gastgeber nach einer schönen Kombination in Führung. Es sollte jedoch die einzige bleiben. Zu naiv agierten die TSV-Kicker in der Folge und die Gäste drehten die Partie noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang stemmte sich die Heimelf zwar vehement gegen die Niederlage, doch Hannes Zeidler besiegelte diese endgültig.

SV Kürnach – VfR Bibergau 3:5 (2:2). Tore: 0:1 Frederik Herrlein (18., Handelfmeter), 1:1 Sebastian Scheller (23.), 2:1 Sebastian Scheller (27.), 2:2 Maximilian Wunder (43.), 2:3 Frederik Herrlein (52.), 2:4 Maximilian Wunder (57.), 3:4 Nils Diekmann (71.), 3:5 Maximilian Wunder (87.).

TSV Biebelried – SV Oberpleichfeld/Dipbach/Prosselsheim 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Johannes Götz (29.), 1:1 Stefan Kötzner (41., Foulelfmeter), 1:2 Tim Friedrich (45.+2), 1:3 Hannes Zeidler (61.).

Kreisklasse 2 Würzburg

SV Bütthard – SV Hoheim 7:0 SV Sickershausen – SG Seinsheim/Nenzenheim 4:1 SC Mainsondheim – SV Geroldshausen 2:1 TSG Sommerhausen – TSV Mainbernheim 3:0 SpVgg Gülchsheim – TSV Gerbrunn 1:1 SV Willanzheim – FG Marktbreit/Martinsheim II 2:4 SV Gelchsheim – Ochsenfurter FV 4:3

1. (1.) SV Geroldshausen 16 11 1 4 37 : 20 34 2. (3.) SV Bütthard 15 10 3 2 46 : 16 33 3. (2.) SpVgg Gülchsheim 16 8 8 0 47 : 19 32 4. (5.) SV Sickershausen 14 10 1 3 40 : 17 31 5. (4.) SV Willanzheim 16 9 2 5 47 : 33 29 6. (6.) SV Hoheim 17 5 6 6 34 : 44 21 7. (8.) TSG Sommerhausen 15 5 5 5 27 : 27 20 8. (9.) FG Marktbreit/Martinsheim II 14 5 5 4 22 : 27 20 9. (7.) TSV Mainbernheim 16 6 0 10 22 : 33 18 10. (10.) TSV Gerbrunn 17 4 4 9 29 : 40 16 11. (12.) SC Mainsondheim 14 4 2 8 16 : 35 14 12. (11.) Ochsenfurter FV 16 4 1 11 23 : 39 13 13. (14.) SV Gelchsheim 15 3 4 8 19 : 35 13 14. (13.) SG Seinsheim/Nenzenheim 17 3 2 12 23 : 47 11

Bütthard robbt sich weiter an die Tabellenspitze heran und ist nun Zweiter. Einen nie gefährdeten Sieg feierte die Elf von Peter Deißenberger und Christian Steinmetz gegen Hoheim. Mit gefühlten 75 Prozent Ballbesitz dominierten die Gastgeber das Geschehen nach Belieben und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus. An Vorsprung in der Tabelle büßt hingegen Tabellenführer Geroldshausen weiter ein, der überraschend bei Kellerkind Mainsondheim verlor. Ohne ihren im Urlaub weilenden Trainer Oliver Bieber gingen die Gastgeber engagiert zu Werke. Selbst den zwischenzeitlichen Ausgleich steckten die Schwarz-Gelben weg und belohnten sich für ein gutes Spiel.

Ein gutes Spiel machten auch die Sickerhäuser, die sich gegen Kellerkind SG Seinsheim/Nenzenheim keine Blöße gaben und einen souveränen Heimsieg einfuhren. Dabei war die Partie bereits nach einer halben Stunde entschieden, nachdem Dominik Held auf 3:0 erhöht hatte. Die SG trat hingegen offensiv kaum in Erscheinung und hatte der Heimelf nur wenig entgegenzusetzen.

Einiges hatten dagegen die Gerbrunner dem noch ungeschlagenen Tabellenzweiten aus Gülchsheim entgegenzusetzen. Zwar blieben die Roten Teufel auch im 16. Ligaspiel ohne Niederlage, mussten sich aber erneut mit einem Punkt zufriedengeben und rutschten deshalb auf Rang drei ab. Noch schlechter erging es den Willanzheimern. Nach einem famosen Start und einem verdienten 2:0-Vorsprung ließen die Gastgeber nach und kassierten noch im ersten Durchgang den Ausgleich. Fehlbaums Doppelpack nach der Pause machte den Tag für die Blau-Weißen endgültig gebraucht und die Marktbreit-Martinsheimer Gäste entführten nicht unverdient die drei Punkte.

Abgerutscht ist auch der Ochsenfurter FV im Tabellenkeller. Nach der nervenaufreibenden Niederlage in Gelchsheim nämlich auf einen direkten Abstiegsplatz. Die Kicker von Wolfgang Amrehn hatten losgelegt wie die Feuerwehr und früh mit 3:0 geführt. Auch den Anschlusstreffer Patrick Gutknechts konterten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel. Als dann Ochsenfurt aber doppelt traf, und Roman Neckermann mit Glatt-Rot vom Feld musste, wurde es noch einmal spannend. Doch das Schlusslicht zitterte den Sieg über die Ziellinie und kletterte damit auf den Relegationsrang.

SV Bütthard – SV Hoheim 7:0 (2:0). Tore: 1:0 Peter Deißenberger (23.), 2:0 Peter Deißenberger (33.), 3:0 Lorenz Brell (67.), 4:0 Peter Deißenberger (68.), 5:0 Niklas Karl (73.), 6:0 Daniel Schiller (86.), 7:0 Daniel Schiller (89.); Gelb-Rot: Tobias Köllensperger (59., Hoheim).

SV Gelchsheim – Ochsenfurter FV 4:3 (3:1). Tore: 1:0 Maximilian Hoos (8.), 2:0 Daniel Kreußer (22.), 3:0 Daniel Leimig (32.), 3:1 Patrick Gutknecht (38.), 4:1 Maximilian Hoos (58.), 4:2 Nico Hemkeppler (60.), Patrick Gutknecht (62.); Rot: Jonas Neckermann (66., Gelchsheim).

SV Sickershausen – SG Seinsheim/Nenzenheim 4:1 (3:0). Tore: 1:0 Timo Held (3.), 2:0 Fabian Holler (16.), 3:0 Dominik Held (28.), 4:0 Julian Rahmann (58.), 4:1 Christian Kehrer (86., Eigentor).

SC Mainsondheim – SV Geroldshausen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Nicholas Vollhals (30.), 1:1 Florian Boldt (61.), 2:1 Marco Burkard (84.).

TSG Sommerhausen – TSV Mainbernheim 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Christian Schwarz (62.), 2:0 Christian Schwarz (76.), 3:0 Benedikt Lindner (87.).

SpVgg Gülchsheim – TSV Gerbrunn 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Dustin Höppner (12.), 1:1 Carlo Baunach (16., Eigentor).

SV Willanzheim – FG Marktbreit-Martinsheim II 2:4 (2:2). Tore: 1:0 Johannes Dorsch (14.), 2:0 Alexander Flennert (21., Foulelfmeter), 2:1 Nandino Fehlbaum (31.), 2:2 Leon Gerlach (39.), 2:3 Nandino Fehlbaum (71.), 2:4 Nandino Fehlbaum (82.); Gelb-Rot: Alexander Flennert (70., Willanzheim).