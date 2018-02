Mainfranken wollen Party nicht stören

Landesliga Nord Frauen

HC Sulzbach-Rosenberg – Kunstadt/Weidhausen 34:20 SV Obertraubling – TSV Winkelhaid 23:20 HSG Pleichach – HSV Bergtheim II 21:18 TG Landshut – MTV Stadeln 22:24 ESV Regensburg II – MHV Schweinfurt 25:19 HSG Freising/Neufahrn – HSG Mainfranken 30:11

1. (1.) HSG Freising/Neufahrn 18 16 0 2 512 : 375 32 : 4 2. (3.) MTV Stadeln 18 12 2 4 533 : 457 26 : 10 3. (2.) TSV Winkelhaid 18 12 1 5 506 : 444 25 : 11 4. (4.) HSG Mainfranken 18 11 0 7 476 : 440 22 : 14 5. (7.) HSG Pleichach 18 10 1 7 443 : 423 21 : 15 6. (8.) HC Sulzbach-Rosenberg 18 9 2 7 495 : 441 20 : 16 7. (5.) HSV Bergtheim II 18 10 0 8 448 : 437 20 : 16 8. (6.) TG Landshut 18 10 0 8 459 : 432 20 : 16 9. (9.) SV Obertraubling 18 10 0 8 444 : 429 20 : 16 10. (10.) TV Helmbrechts 17 7 0 10 415 : 439 14 : 20 11. (11.) ESV Regensburg II 18 7 0 11 439 : 459 14 : 22 12. (12.) MHV Schweinfurt 18 5 0 13 356 : 428 10 : 26 13. (13.) TSV Röthenbach 17 1 1 15 330 : 523 3 : 31 14. (14.) Kunstadt/Weidhausen 18 1 1 16 322 : 451 3 : 33

HSG Freising/Neufahrn – HSG Mainfranken 30:11 (14:8)

Kräftig unter die Räder gerieten die Mainfranken-Handballerinnen beim Tabellenführer. Das Spiel am Sonntag stand von Beginn an unter keinem guten Stern für die Gäste. Unter den sowieso nur neun Spielerinnen stand in Julia Flohr eine, die nicht voll eingesetzt werden konnte. So hatten die Unterfranken im Rückraum keine Alternativen.

Anfangs ging das noch ganz gut, nach sechs Minuten gelang Selina Geißler etwas überraschend das 5:3. Dann allerdings zog Absteiger Freising/Neufahrn das Tempo an, zwölf Minuten später hieß es 11:5, Melanie Meyer verkürzte per Siebenmeter noch einmal bis auf 11:8 (20.). Doch im zweiten Abschnitt zog Freising der Kitzinger Spielgemeinschaft schnell den Zahn. Ganze drei Treffer gelangen den Mainfranken da noch. Selina Geißler traf zum 9:20, Melanie Meyer zum 10:21 und ganz am Ende zum 11:29.

In der zweiten Hälfte wurde Melle Meyer in kurze Deckung genommen, der Widerstand der Gäste brach mehr und mehr. „Wir haben uns dann ergeben, aber da war von vorneherein nichts zu holen“, sagte Trainerin Steffi Placht. „In der zweiten Halbzeit hat der Gegner unsere Schwächen ausgenutzt. Er blockte viele Würfe, wir hatten unsere Probleme mit Zeitspiel und schlossen oft überhastet ab. Da hat nichts mehr gepasst.“ Die klare Niederlage nahm sie nicht so tragisch. „Ich habe dem Gegner schon zur Meisterschaft gratuliert, da wird nichts mehr anbrennen. Sie haben vierzehn gleichwertige, gute Spielerinnen, da waren wir klar im Hintertreffen.“

Freising: Lerch 7, Sigl 7/3, Meyerhofer 5, von Bechen 4, Eisgruber 2, Habler 2, Biesenthal 1, Haske 1, Schredl 1. Mainfranken: Melanie Meyer 7/1, Selina Geißler 2, Golm 2.