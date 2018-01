Mainfranken kämpft mit rätselhaftem Einbruch

Landesliga Nord Frauen

MTV Stadeln – HC Sulzbach-Rosenberg 30:23 ESV Regensburg II – HSV Bergtheim II 23:28 HSG Pleichach – HSG Mainfranken 29:22 TSV Winkelhaid – MHV Schweinfurt 34:19 TG Landshut – HSG Freising/Neufahrn 22:23 TSV Röthenbach – SG Kunstadt/Weidhausen 23:16

1. (1.) HSG Freising/Neufahrn 15 13 0 2 424 : 315 26 : 4 2. (2.) MTV Stadeln 16 11 2 3 480 : 405 24 : 8 3. (3.) TSV Winkelhaid 16 11 1 4 458 : 399 23 : 9 4. (4.) TG Landshut 16 10 0 6 415 : 380 20 : 12 5. (5.) HSG Mainfranken 16 10 0 6 436 : 388 20 : 12 6. (6.) HC Sulzbach-Rosenberg 16 8 2 6 439 : 392 18 : 14 7. (7.) HSV Bergtheim II 16 9 0 7 402 : 393 18 : 14 8. (9.) HSG Pleichach 15 8 1 6 381 : 360 17 : 13 9. (8.) SV Obertraubling 15 8 0 7 372 : 368 16 : 14 10. (10.) ESV Regensburg II 16 6 0 10 390 : 415 12 : 20 11. (11.) TV Helmbrechts 14 5 0 9 346 : 360 10 : 18 12. (12.) MHV Schweinfurt 15 4 0 11 293 : 362 8 : 22 13. (14.) TSV Röthenbach 16 1 1 14 307 : 495 3 : 29 14. (13.) Kunstadt/Weidhausen 16 1 1 14 285 : 396 3 : 29

HSG Pleichach – HSG Mainfranken 29:22 (12:14)

Was war da in der zweiten Hälfte bei der HSG Mainfranken los? Das fragte sich nach der Niederlage am Sonntag bei der HSG Pleichach auch Trainerin Steffi Placht. „Eine zweite Halbzeit zum Vergessen. Das müssen wir uns selbst zuschreiben bei dieser Angriffsleistung, da brauchen wir nichts schönzureden“, sagte sie nachher in deutlichen Worten. Nur noch acht Tore waren ihrer Mannschaft in den zweiten dreißig Minuten gelungen. Zu wenig, um den knappen Halbzeit-Vorsprung irgendwie über die Runden zu retten.

Die Mainfranken mussten zwar auf das Quartett aus Selina Golm, Selina Geißler, Julia Meyer und Carolin Trabold verzichten, begannen aber dennoch gut und lagen ab dem 4:5 fast durchgängig in Führung. Dann aber ließen sie sich die Überlegenheit und das Spiel noch völlig aus der Hand nehmen. Bis zu Isabella Renners Treffer zum 18:18 (40.) verlief alles noch normal. Doch dann folgten zehn Minuten, in denen die Gäste völlig von der Rolle waren. Auf 23:18, später auf 25:19 zog die Gemeinschaft aus Bergtheim, Oberpleichfeld und Dipbach davon. Das war schon die Entscheidung ge-gen die nun völlig indisponierten Gäste.

„Es ging gar nichts mehr, auch aus guten Positionen haben wir nichts mehr getroffen“, sagte Placht. „Entweder war deren Torhüterin so stark oder unsere Würfe so schlecht.“ Der Gegner sei keineswegs um so viel besser gewesen. Er bekam Melanie Meyer mehr und mehr in den Griff. Dazu agierte Pleichach insgesamt immer mutiger, witterte und nutzte seine Chance.

Pleichach: Winheim 6/3, Fuchs 5, Früh 4, Theresa Wald 4, Göbel 3, Alexandra Wald 3, Guggenmoos-Schreyer 2, Königer 1, Schmitt 1. Mainfranken: Melanie Meyer 10/3, Flohr 5, Petra Geißler 3, Knauer 2, Meulenkamp 1, Renner 1.