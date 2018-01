Mainbernheim setzt auf Kontinuität

Kai Siemers (31) und Fußball-Kreisklassist TSV Mainbernheim haben ihre Zusammenarbeit um eine weitere Saison verlängert. Es ist dann die vierte. Unter Siemers, damals noch in Zusammenarbeit mit Kabil Jabiri (36), stieg die Mannschaft als A-Klassen-Meister 15/16 in die Kreisklasse auf. Seit rund einem Jahr führt Siemers„die Geschäfte“ alleine, nachdem Jabiri als Sportleiter zum damaligen Landesligisten Bayern Kitzingen gewechselt ist. Co-Trainer bleibt Michael Uhl (37), der vor einem Jahr als Torwart-Trainer zum Verein gekommen ist. Er wurde im Winter zum Trainer der zweiten und Co-Trainer der ersten Mannschaft befördert.

Jochen Hümmer (40) ist der Nachfolger von Ralf Beck (46) als Trainer des Fußball-Kreisligisten SB Versbach. Der B-Schein-Inhaber betritt mit der Kreisliga sportliches Neuland. Kreisklasse in Unteralterheim und Greußenheim waren bisher die Trainerstationen des Übungsleiters. Gut drei Jahre pausierte er, bildete sich jedoch durch ein Praktikum beim Bayernligisten Würzburger FV unter Marc Reitmaier weiter. „Ich kann mich taktisch noch verbessern“, sieht sich Hümmer selbstkritisch und begründet damit seine Weiterbildung. Eigentlich wollte er auch noch bei Harald Funsch in Rimpar hospitieren, was aber bisher noch nicht zustande kam.

Der Kontakt zu den in Abstiegsgefahr schwebenden Versbachern kam über die Spieler Nico Schmal und Johannes Volk zustande, mit denen Hümmer in Lengfeld spielte. „Es wird purer Abstiegskampf, den wir aber bestehen können, wenn die Mannschaft mitzieht“, glaubt der neue Mann auf der SB-Bank. Erste Erfolge hat er bereits abseits des Platzes zu verzeichnen, wo er einige Spieler, die aufhören wollten, zum Nachdenken gebracht und umgestimmt hat. wro