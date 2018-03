Leonie Theis siegt über kurz und lang

Bei der unterfränkischen Wald- und Crosslaufmeisterschaft in Gambach hat Leonie Theis vom TV Ochsenfurt sowohl über die Mittel- als auch über die Langstrecke gewonnen. Auf der 3,4 Kilometer langen Mittelstrecke profitierte sie vom Ausscheiden ihrer Konkurrentin Johanna Beck. Die 17-jährige Karlstadterin hatte sich schon nach einer Runde auf Rang vier in Schlagdistanz zu Theis und der Ostheimerin Julia Hoff befunden.

Ausgangs der zweiten Runde war es nur noch Theis, auf die es einen Vorsprung von rund zehn Metern aufzulaufen galt. Dann passierte, was Sportlern den Plan gehörig durchkreuzen kann: Ein Stich im rechten Oberschenkel, just in jenem Moment, als die Ziellinie ein vorletztes Mal zu überlaufen war. Bitter für Beck: Sie musste ihre Konkurrentinnen ziehen lassen und selbst die Strecke verlassen.

Bei den Frauen fügte Leonie Theis ihrem Mittelstrecken-Titel auch den Sieg auf der 9070 Meter langen Langstrecke hinzu. Sie gewann souverän vor der Ostheimerin Susanne Haßmüller. Bei nur sechs weiblichen und zehn männlichen Athleten auf der Langstrecke zeigt sich die derzeitige Problematik: Trotz vieler Laufsportler bei den Straßenläufen stellen sich nur noch die wenigsten dem harten Crosslauf.