Kribbelt es schon, Herr Sasse?

Nach zehn Wochen Wettkampfpause geht es für Christoph Sasse und die Tischtennisspieler des TV Etwashausen an diesem Samstag im Spitzenspiel der Bayernliga zum TSV Bad Königshofen II. Nur mit einem Sieg könnten sie noch ihre Titelchancen wahren. Im Interview spricht der 24-jährige Kapitän über die Nischenpolitik des TVE, das Rezept für nachhaltigen Erfolg, Versäumnisse seines Sportverbandes und darüber, was das Ganze mit seiner Oma zu tun hat.

Frage: Na, Herr Sasse, kribbelt es schon in den Fingern?

Christoph Sasse: Ja, nicht nur bei mir. Jeder ist heiß darauf, dass es wie-der losgeht.

Sie hatten jetzt zehn Wochen Spielpause. Wie lässt sich diese Zeit sinnvoll überbrücken?

Sasse: Mit Training.

So einfach?

Sasse: Ja, wir hatten nie groß Probleme, wieder in den Wettkampfmodus zu finden. Das ging immer ziemlich schnell bei uns. Deswegen dürfte uns die lange Pause auch jetzt nicht groß berühren.

Aber immer nur zu trainieren und nicht zu spielen dürfte auf Dauer auch schwierig sein, oder? Leidet da nicht die Motivation?

Sasse: Spielpraxis hat sehr stark mit Kampfgeist zu tun. Wenn man während der Saison trainiert, dann ist es, um das Niveau zu halten. Wenn man außerhalb der Saison trainiert, dann, um das Niveau zu verbessern. Ich gebe zu: Ich trainiere lieber außerhalb der Saison.

Jetzt geht es quasi von null auf hundert. Sie treten aus dem Stand beim Titelfavoriten an.

Sasse: Das ist richtig, aber was haben wir zu verlieren? Es wird mal wieder darauf ankommen, wie Bad Königshofen aufstellt. Laufen sie in Bestbesetzung auf, dann wird es eine große Herausforderung. Wir können in dieses Spiel nur mit Hoffnung und ohne Angst gehen.

Realistisch betrachtet bleibt für den TVE auch in dieser Saison nur Platz zwei und der Weg über die Aufstiegsrelegation. Um Meister zu werden, müssten Sie in Bad Königshofen gewinnen und danach auf zumindest einen Ausrutscher des Rivalen hoffen.

Sasse: Ich wehre mich dagegen, den Glauben an etwas aufzugeben, wenn noch eine Chance besteht. Aber die Chance ist gering, das muss man zugeben.

Sie gelten als Daueroptimist. Überträgt sich diese Zuversicht auf die Mannschaft oder sind Ihre Teamkollegen manchmal schon genervt von der guten Laune ihres Kapitäns?

Sasse: Ich glaube, dass ich von allen noch nicht mal der Optimistischste bin. Dieser Grundoptimismus ist bei unserer Mannschaft Programm. Deshalb ist es so einfach, ihn permanent hochzuhalten.

Wie nachhaltig ist denn beim TVE der Erfolg? Für den Verein ging es die letzten Jahre fast nur nach oben. Sehen Sie an der Basis ausreichend Potenzial, dass es nicht in nächster Zeit mal wieder rapide bergab geht?

Sasse: Eine Absturzgefahr kann ich nicht sehen. Wir haben gute Talente, im Verein, die sehen, was wir leisten; sie haben in der Jugend Ähnliches geschafft wie wir mit den Herren, sind 16, 17 Jahre alt und werden wohl alle bleiben. Ich glaube, wir können definitiv sehr positiv in die Zukunft blicken.

Was macht der TVE anders als andere Klubs, um attraktiv zu bleiben. Tischtennis ist für viele Jugendliche nicht gerade sexy.

Sasse: Das ist richtig. Der TV Etwashausen ist der für den Landkreis Kitzingen repräsentative Tischtennisverein und damit schon mal eine große Nummer. Dann hat der Verein schon immer eine Sache richtig gemacht: Er hat die Jugend relativ früh in die Herrenmannschaften eingegliedert und dafür gesorgt, dass mehrere Jugendliche da sind. Immer nur ein Talent im Verein zu haben und sonst auf Altgediente zu setzen ist kein nachhaltiges Konzept.

Was heißt das konkret?

Sasse: In jeder Generation kommen drei, vier Spieler im ähnlichen Alter hoch, die sich dann auch gegenseitig hochziehen. So ein bisschen Konkurrenzkampf im gleichen Alter ist auch wichtig für die Entwicklung. Das hat man bei Felix (Günzel) und mir gesehen. Wir haben uns immer aneinander hochziehen können. Das ist der Schlüssel zum Erfolg: nicht alles auf ein Pferd setzen, sondern – im BWL-Jargon gesprochen – sein Aktienpaket streuen und schauen, dass immer genügend Talente da sind, die man fördert.

Wie sind Sie selbst zum Tischtennis gekommen?

Sasse: Meine Oma hat mich mal im Keller spielen lassen. Da war ich etwa zehn. Und ihr fiel auf, dass ich jeden Ball auf die Platte bringe, obwohl ich noch nie einen Schläger in der Hand hatte. Sie meinte: Der Junge muss in den Verein! Zwei Wochen später standen meine Eltern vor der Tür des TV Etwashausen. Und seitdem spiele ich Tischtennis.

Wie sehr ist man im Tischtennis Individualist, wie sehr Teamspieler? Setzt man sich im Zweifel nicht mehr mit dem eigenen Material auseinander als mit seinen Kollegen?

Sasse: Das hängt sehr stark vom Einzelnen ab. Ich spiele lieber in der Liga als auf Turnieren, weil ich den Teamgeist sehr schätze. Ich hatte nie große Lust, alleine auf Wettkämpfe zu fahren. Klar, Material ist eine sehr individuelle Sache. Aber das Lustige ist: Je höher man geht in den Spielklassen, umso weniger unterscheidet sich das Material. Bei uns in der Mannschaft spielen sie fast alle mit dem gleichen Material.

Wie würden Sie einem Laien die Besonderheit und Faszination Ihres Sports beschreiben?

Sasse: Tischtennis wird oft als Sport in Anführungszeichen gesetzt. Doch das wird der Sache nicht gerecht. Ich habe auch mal halbprofessionell geboxt, und wenn ich mein Trainingscamp hatte und danach wieder zum Tischtennis kam, hatte ich genauso Muskelkater, nur in anderen Muskelgruppen. Tischtennis ist das Zusammenspiel aus Strategie, Reflexen, Fitness und Körperbeherrschung – alles Dinge, die sich in anderen Sportarten so nicht miteinander zusammenbringen lassen.

Ein Freund dieses Sports sagte es mal so: Das ist, als würde man ein 100-Meter-Rennen laufen und zugleich eine Partie Schach spielen.

Sasse: Das trifft es ganz gut.

Trotzdem ist es hierzulande so, dass es der Tischtennissport nicht schafft, die Begeisterung der Hobbyspieler in einen Boom zu verwandeln.

Sasse: Das liegt aber definitiv daran, dass die staatlichen Fördergelder für Tischtennis in Deutschland grausam niedrig sind und man mit wenig Ressourcen arbeiten muss. Und auch der Deutsche Tischtennisbund ist da absolut hintendran. Jeder Kreisliga-Verein im Fußball hat einen Trainer angestellt.

Felix und ich hatten, bis wir 15 waren, überhaupt keinen Trainer. Daran muss sich etwas ändern. Viele Tischtennisvereine haben halt einen, der hobbymäßig 15 oder 20 Kinder betreut.

Was genau erwarten Sie vom Deutschen Tischtennisbund?

Sasse: Es fängt mit so simplen Dingen wie der Ergebnissuche im Internet an. Wie finde ich als Laie Ergebnisse aus der Tischtennis-Bayernliga? Dieses ganze System, bis man sich da durchgeklickt hat, ist furchtbar. Das ist viel zu komplex. Damit kann man sich überhaupt nicht identifizieren. Und auch die Trainerlehrgänge müssen besser propagiert werden. Daran mangelt es hierzulande. Erst wenn es solche Anreize gibt, kann man darüber reden, das Ganze auch populärer zu machen.

Das heißt, es braucht mehr als nur eine Ligenreform, die der Verband gerade eingeleitet hat.

Sasse: Reformen sind gut und schön, aber sie sind oft so angelegt, dass sie erst mal im Innern greifen und nicht nach außen. Das Innenleben im Verband ist schon vernünftig. Wir brauchen aber Reformen, die nach außen wirken: Fernsehdeals, alternative Videoformate. Da muss deutlich mehr kommen.