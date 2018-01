Kleinlangheim überrascht

Korbball (WOM)

Bundesliga Süd Halle

VfL Kleinlangheim – TuS Helpup 6:6 TuS Langenholzhausen – TSV Essleben 1:10 TuS Eisbergen – VfL Kleinlangheim 7:5 TuS Helpup – TSV Essleben 0:1 TuS Langenholzhausen – TuS Eisbergen 3:25

1. (1.) TuS Helpup 13 10 1 2 109 : 50 21 2. (3.) TuS Eisbergen 13 9 1 3 143 : 64 19 3. (2.) SV Schraudenbach 9 9 0 0 76 : 32 18 4. (4.) TSV Essleben 11 7 2 2 55 : 26 16 5. (5.) TSV Bergrheinfeld 9 4 3 2 65 : 39 11 6. (6.) SpVgg Hambach 9 4 1 4 51 : 59 9 7. (7.) TSV Ettleben 11 3 1 7 73 : 78 7 8. (8.) VfL Kleinlangheim 11 2 1 8 68 : 98 5 9. (10.) TV Feldkirchen 11 1 0 10 45 : 116 2 10. (9.) TuS Langenholzhausen 13 1 0 12 50 : 173 2

Am zehnten Spieltag der Bundesliga Süd sorgten unterfränkische Mannschaften in Porta Westfalica für die Ausrufezeichen. Aufsteiger TSV Eßleben revanchierte sich mit einem 1:0 über den TuS Helpup für die 2:5-Niederlage im Hinspiel. Der VfL Kleinlangheim rang dem Tabellenführer beim 6:6 ein Unentschieden ab. Wobei die Schützlinge von Leon Wilhelm, die in beiden Partien einmal in Unterzahl waren, auch gegen den TuS Eisbergen stark auftraten und in der lange ausgeglichenen Partie nur mit 5:7 unterlagen. Gegen Helpup führte Kleinlangheim meistens knapp. In der zweiten Halbzeit schien sich das Spiel zu drehen, ehe in der vorletzten Minute Carmen Wilhelm das 6:6 sicherstellte. Damit haben sich die Kleinlangheimerinnen den Klassenerhalt fast gesichert.

Durch Eßlebens Erfolg wird es in der Liga an der Spitze wieder richtig spannend. Drei aus fünf, heißt das Motto. Die Helpuperinnen, über die es aus dem Konkurrenzumfeld lange hieß, dass sie bereits im Prinzip „durch“ seien im Rennen um die ersten drei Plätze, müssen nun ernsthaft um die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft bangen, bei welcher sie Ausrichter sind. Denn mit Eisbergen, Schraudenbach und Bergrheinfeld wartet auf sie am letzten (Doppel-)Spieltag ein extrem schweres Restprogramm. Der heimliche Gewinner des Spieltags ist der SV Schraudenbach. Denn null Verlustpunkte sind bei der aktuellen Tabellenkonstellation wertvoller denn je.