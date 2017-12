Kitzinger Pflichtsieg beim Tabellenletzten

Regionalliga Nordwest

SV Stetten – SK Klingenberg 3,0 : 5,0 PTSV SK Hof – SC Kitzingen 05 2,0 : 6,0 SC Höchstadt/A. – FC Marktleuthen 4,0 : 4,0 SF Sailauf – Kronacher SK 3,5 : 4,5 SK Bad Neustadt – TSV Rottendorf 2,0 : 6,0

1. (1.) SK Klingenberg 4 4 0 0 22,0 8 2. (2.) TSV Rottendorf 4 3 1 0 21,5 7 3. (4.) Kronacher SK 4 2 1 1 16,5 5 4. (8.) SC Kitzingen 05 4 2 0 2 17,0 4 5. (3.) SV Stetten 4 1 2 1 17,0 4 6. (4.) FC Marktleuthen 4 1 2 1 16,0 4 7. (6.) SC Höchstadt/A. 4 1 2 1 15,5 4 8. (7.) SK Bad Neustadt 4 1 1 2 11,0 3 9. (9.) SF Sailauf 4 0 1 3 14,5 1 10. (10.) PTSV SK Hof 4 0 0 4 9,0 0

In der vierten Runde der Regionalliga Nord-West kam Kitzingens erste Mannschaft in Hof zu einem glanzlosen, aber souveränen 6:2-Sieg. Der Gastgeber aus Oberfranken hatte in den letzten zwei Jahren einen gravierenden personellen Aderlass zu beklagen, fünf Stammspieler verließen den Verein.

Als am Sonntag auch noch ein Spieler bei den Hofern fehlte, war der Kitzinger Erfolg tatsächlich nur noch Formsache. Georg Kwossek kam in den zweifelhaften Genuss, kampflos zu gewinnen (1:0). Nach nur eineinhalb Stunden erhöhte Mannschaftsführer Matthias Basel für Kitzingen. Sein Gegner hatte frühzeitig einen Materialverlust übersehen und kämpfte zurecht nicht mehr lange (2:0). Daraufhin einigte sich Michael Hanft mit seinem Gegner auf Remis. Zwar war noch viel Material auf dem Brett, doch das Gleichgewicht war nur schwer zu erschüttern (2,5:0,5). Kurz darauf sorgte Leo Eckert für die Vorentscheidung. Kurzfristig für den erkrankten Istok Ferlan eingesprungen, lieferte er eine Partie aus einem Guss. Mit Schwarz übernahm er schnell die Initiative und bestrafte die Passivität seines Gegners sowohl strategisch als auch taktisch sehr sauber (3,5:0,5). Auch Karl-Heinz Kannenberg punktete voll. Sein jugendlicher Gegner hatte bis ins Endspiel äußerst präzise gespielt, doch vergab er das mögliche Remis durch eine grobe Nachlässigkeit (4,5:0,5).

Alexander Kliche zeigte erneut äußerst aktives Spiel. Mit schwarz spielte er sehr dynamisch und erreichte schon bald großen Vorteil, den er mittels einer exakt berechneten Abtauschaktion zum siegbringenden Königsangriff nutzte (5,5:0,5). Ein Wermutstropfen war die Niederlage von Alparsan Yalcin am Spitzenbrett. Er unterschätzte offensichtlich den gegnerischen Angriff am Königsflügel, als er versuchte, entscheidend am Damenflügel durchzubrechen. Mit einer kleinen taktischen Feinheit überrumpelte der Hofer seinen Gegner (5,5:1,5). Schließlich einigte sich Konstantin Kunz mit seinem Kontrahenten auf Remis. Nach wechselhaftem Spielverlauf geriet der Kitzinger unvermittelt in die Defensive und rettete sich nur mit seiner sprichwörtlichen Zähigkeit vor dem Verlust (6,0:2,0).

Nach nicht einmal 3,5 Stunden war der Mannschaftskampf beendet. Fast genauso lange dauerte die Heimfahrt aus dem winterlichen Oberfranken.

Mit diesem Pflichtsieg stoßen die Kitzinger ins Mittelfeld vor. Nach vier Runden scheint sich zu bestätigen, dass die Niederlagen gegen die Hauptkonkurrenten Klingenberg und Stetten den Wiederaufstieg unmöglich machen dürften.

PTSV SK Hof – SC Kitzingen 2:6 Schindler – Yalcin1:0, Hertel – Kliche 0:1, Galstyan – Kannenberg 0:1, Wüst – Kunz remis, Schleupner – Kwossek 0:1, Meier – Hanft remis, von Lossow – Basel 0:1, Hegewald – Eckert 0:1