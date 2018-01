Kitzinger Kantersieg gegen den Aufsteiger

Regionalliga Nordwest

SK Klingenberg – TSV Rottendorf 4,0 : 4,0 Kronacher SK – SK Bad Neustadt 5,0 : 3,0 FC Marktleuthen – SF Sailauf 5,0 : 3,0 SC Kitzingen 05 – SC Höchstadt/A. 7,0 : 1,0 SV Stetten – PTSV SK Hof 6,5 : 1,5

1. (1.) SK Klingenberg 5 4 1 0 26,0 9 2. (2.) TSV Rottendorf 5 3 2 0 25,5 8 3. (3.) Kronacher SK 5 3 1 1 21,5 7 4. (4.) SC Kitzingen 05 5 3 0 2 24,0 6 5. (5.) SV Stetten 5 2 2 1 23,5 6 6. (6.) FC Marktleuthen 5 2 2 1 21,0 6 7. (7.) SC Höchstadt/A. 5 1 2 2 16,5 4 8. (8.) SK Bad Neustadt 5 1 1 3 14,0 3 9. (9.) SF Sailauf 5 0 1 4 17,5 1 10. (10.) PTSV SK Hof 5 0 0 5 10,5 0

SC Kitzingen 05 – SC Höchstadt/Aisch 7:1

Im ersten Heimspiel des Jahres kamen die Kitzinger zu einem deutlichen Erfolg. Die Gäste hatten im bisherigen Saisonverlauf überzeugt und waren – zwar punktgleich mit den Kitzingern – von der Papierform her als krasser Außenseiter angereist. Dass es zu diesem hohen Ergebnis kam, lag neben der Spielstärke der in Bestbesetzung angetretenen Gastgeber auch an einer Portion Glück.

Das benötigte Georg Kwossek allerdings nicht. Er überspielte seinen Gegner bereits aus der Eröffnung, als sich dieser einige strategische Ungenauigkeiten erlaubte und sorgte nach rund drei Stunden für die Führung (1:0). Karl-Heinz Kannenberg erreichte mit den schwarzen Figuren schnell den Ausgleich und fühlte sich in der entstandenen Position offensichtlich deutlich wohler als sein Gegner. Der Höchstädter kam mit den positionellen Feinheiten nicht zurecht und patzte einige Male, was der Kitzinger gewohnt sicher in den vollen Punkt ummünzte (2:0).

Mannschaftsführer Matthias Basel überlistete seinen Gegner im Mittelspiel, als dieser bei beginnender Zeitnot keinen Plan fand und sich taktisch überrumpeln ließ (3:0). Konstantin Kunz und sein Gegner lieferten sich über vier Stunden ein kompliziertes Gefecht auf Augenhöhe, in dem sich keiner entscheidend absetzte. Auch das Zeitnotduell vor dem 40. Zug brachte keine Entscheidung. So einigten sich die Kontrahenten auf Remis (3,5:0,5).

Mit diesem klaren Zwischenstand war eine Vorentscheidung gefallen, was sich offensichtlich auch auf die Moral der Gäste auswirkte. Zunächst verwertete der Gegner von Michael Hanft mehrere Gewinnmöglichkeiten nicht und willigte schließlich ins Remis ein (4,0:1,0). Alexander Kliche hatte sich in einer ambitionierten Eröffnung weit nach vorne gewagt, der Gegner verteidigte sich aber geschickt, kam sogar zu einem Gegenangriff und damit klar in Vorteil. Im taktischen Handgemenge und bei beginnender Zeitknappheit allerdings erwies sich der Kitzinger als der glücklichere. Als sich der Pulverdampf verzogen hatte, blieb doch eine etwas überraschende Gewinnstellung für Kliche übrig (5,0:1,0).

Dann gelang Istok Ferlan sogar auch noch ein voller Punktgewinn. Nach missratener Eröffnung und einem kaum besseren Mittelspiel sah er sich kurz vor dem Abgrund, doch der Höchstädter nutzte seine Chancen nicht und vergab Zug um Zug seinen Vorteil. Zu allem Überfluss fiel er dann auch noch auf einen simplen Trick des Kitzingers herein und vergeigte eine Remisstellung noch zum Verlust (6,0:1,0).

Zuletzt punktete auch Alparslan Yalcin am Spitzenbrett für Kitzingen voll. In einem schwerblütigen positionellen Ringen setzte sich keiner der Kontrahenten entscheidend ab. Erst in der Schlussphase leistete sich der Gästespieler diverse Ungenauigkeiten, die von Yalcin konsequent bestraft wurden (7,0:1,0).

SC Kitzingen – SC Höchstadt/Aisch 7:1 Yalcin – Seidel1:0, Kliche – Koch 1:0, Kannenberg – Schwarzmann1:0, Kunz – Brunsch remis, Ferlan – Mönius 1:0, Kwossek – Schwarzmann 1:0, Hanft – Mönius remis, Basel – Schulz 1:0.