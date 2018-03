Kitzingens erste Garnitur schafft ihren ersten Saisonsieg

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wartete der SC Kitzingen am dritten Spieltag der Landesliga Nord auf. Im Lokalderby wurde der Aufsteiger aus Rottendorf recht sicher mit 5:3 bezwungen. Damit hat sich Kitzingen zunächst einmal etwas Luft im Abstiegskampf verschafft.

Welche Bedeutung das Spiel gegen Rottendorf für beide Mannschaften hatte, zeigte sich daran, dass beide Kontrahenten in Bestbesetzung antraten. So war ein ziemlich ausgeglichener Vergleich zu erwarten, in dem Kitzingen auf seine Stärkevorteile an Brett 3 (Karl-Heinz Kannenberg) und 7 (Istok Ferlan) baute, während sich der Gast auf Spitzenbrett Peter Ostermeyer verließ. Der Internationale Meister (IM) hatte einst in Kitzingen in den fünfziger Jahren das Schachspiel erlernt und war dann in die große Schachwelt gezogen. Deutscher Jugendmeister, Deutscher Einzelmeister, mehrfacher Deutscher Mannschaftsmeister mit jahrelang glänzenden Einzelergebnissen, vielfacher Nationalspieler mit Teilnahme an mehreren Mannschafts-Weltmeisterschaften folgten, bis er sich vor wenigen Jahren wieder in Unterfranken niederließ und es schachlich seitdem etwas gemütlicher, aber immer noch äußerst spielstark angehen lässt.

Der Beginn des Kampfes gestaltete sich etwas zäh, als Istok Ferlan überraschenderweise bereits nach wenigen Zügen ein Remisangebot annahm. Offensichtlich hatte er nach einem frühen Bauernopfer kein Vertrauen mehr in seine Stellung (0,5:0,5). Ebenfalls ohne großen Kampf einigte sich Kitzingens Mannschaftsführer Matthias Basel kurz danach mit seinem Gegner auf Remis, da keiner der Kontrahenten Anstalten machte, die Stellung zu verschärfen (1,0:1,0). Auch Konstantin Kunz akzeptierte nach drei Stunden nach einem kurzen taktischen Scharmützel eine gerechte Punkteteilung (1,5:1,5).

Wie so häufig fiel die Entscheidung kurz vor der Zeitkontrolle. Michael Hanft hatte seinen Gegner aus der Eröffnung heraus dominiert. Mit einem völlig unerwarteten, exakt berechneten Damenopfer hob er dann die Stellung seines sichtlich überforderten Kontrahenten aus den Angeln und krönte seine Leistung mit einem schönen Matt (2,5:1,5). Georg Kwossek lieferte sich mit seinem Gegner ein langes theoretisches Duell. Der Kitzinger übernahm mit einem Springeropfer die Initiative und erreichte eine Gewinnstellung. Doch in beidseitiger Zeitnot überboten sich beide Spieler im Auslassen von Chancen. Nach jedem Zug wechselte die Einschätzung, bis sich schließlich ein Remis durch Zugwiederholung ergab (3,0:2,0).

Am Spitzenbrett lieferte Alexander Kliche eine erstaunlich selbstbewusste Vorstellung ab. Er übernahm aus der Eröffnung die Initiative. Peter Ostermeyer konterte allerdings mit einem Bauernopfer. Doch Kliche wehrte die Angriffsbemühungen des Internationalen Meisters souverän ab und erreichte ein leicht vorteilhaftes Turmendspiel, welches allerdings problemlos Remis gehalten werden konnte (3,5:2,5). Durch dieses wichtige Unentschieden war der Kitzinger Erfolg so gut wie gesichert. Karl-Heinz Kannenberg hatte zwar im Verlauf seiner Partie einige Schwierigkeiten mit dem druckvollen Spiel seines Gegners, als dieser aber seine einzige taktische Gewinnmöglichkeit ausließ, übernahm der Kitzinger nach und nach die Initiative und gab schließlich nach fast fünf Stunden in klar besserer Stellung ein Remis (4,0:3,0), weil Leo Eckert seine überlegene Stellung im Damenendspiel mit viel Geduld und sehr genau zum Sieg ummünzte. Dies war der verdiente Lohn für eine sehr aktive Partieanlage, die den Gegner kaum zur Entfaltung kommen ließ (5,0:3,0).

Landesliga Nord

SW Nürnberg Süd – SC Forchheim II 4,0 : 4,0 SC Bamberg – SK Herzogenaurach 4,5 : 3,5 SC Kitzingen – TSV Rottendorf 5,0 : 3,0 SK Schweinfurt – TSV Bindlach II 3,5 : 4,5 SC Bad Kötzting – SC Nürnberg II 3,0 : 5,0