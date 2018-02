Kitzingen verbessert sich

SK Klingenberg – Kronacher SK 6,5 : 1,5 FC Marktleuthen – TSV Rottendorf 4,5 : 3,5 SC Kitzingen 05 – SK Bad Neustadt 5,0 : 3,0 SV Stetten – SF Sailauf 3,5 : 4,5 PTSV SK Hof – SC Höchstadt/A. 2,0 : 6,0

1. (1.) SK Klingenberg 7 6 1 0 38,5 13 2. (3.) SC Kitzingen 05 7 5 0 2 36,0 10 3. (4.) FC Marktleuthen 7 4 2 1 30,0 10 4. (2.) TSV Rottendorf 7 3 3 1 33,0 9 5. (7.) SC Höchstadt/A. 7 3 2 2 27,5 8 6. (4.) Kronacher SK 7 3 2 2 27,0 8 7. (6.) SV Stetten 7 2 2 3 30,0 6 8. (9.) SF Sailauf 7 1 1 5 23,0 3 9. (8.) SK Bad Neustadt 7 1 1 5 20,5 3 10. (10.) PTSV SK Hof 7 0 0 7 14,5 0

SC Kitzingen – SK Bad Neustadt 5:3

Nach dem vierten Sieg in Folge schaffte die Kitzinger erste Mannschaft nach sieben von neun Runden Platz zwei und damit das (Mindest-) Saisonziel in der Regionalliga Nord-West zu erklimmen. Gegen stark besetzte Bad Neustädter brauchte es allerdings viel Energie, ein Quäntchen Glück und ausgeprägtes „Sitzfleisch“.

Der Start ging allerdings um ein Haar in die Hose. Michael Hanft wurde in seiner Lieblingseröffnung von einem ungewöhnlichen Zug überrascht und griff sofort daneben. Mit zäher Verteidigung versuchte er, die Stellung einigermaßen zusammen zu halten. Gegnerische Ungenauigkeiten in Zeitnot und geschickte Vereinfachungsmanöver ließen Hanft gerade so noch einmal mit einem Remis entkommen (0,5:0,5)

Auch Georg Kwossek wartete im Streben nach Komplikationen mit einigen Fehlern auf. Gerade noch rechtzeitig bekam er aber die Kurve und konnte die Stellung ausgleichen (1,0:1,0). Mannschaftsführer Matthias Basel versuchte, das passive Spiel seines Gegners auszunutzen und erarbeitete sich optischen Vorteil. In der entscheidenden Phase fand er aber die erfolgversprechende Fortsetzung nicht und einigte sich in beidseitiger Zeitnot mit seinem Gegner auf Remis (1,5:1,5).

Die Kitzinger Führung erzielte Mannschaftssenior Konstantin Kunz. Mit sehr aktivem Spiel ging er hohes Risiko und hob die gegnerische Stellung mit einer hübschen Abwicklung völlig aus den Angeln. Den nackten gegnerischen König verwickelte er schließlich in ein Mattnetz (2,5:1,5).

Istok Ferlan lieferte sich ein spannendes taktisches Duell mit seinem Kontrahenten. Beide versuchten permanent, kombinatorische Lösungen zu finden. Beide griffen naturgemäß häufiger daneben. Dem Kitzinger gelang es aber, die Zeitnot des Gegners auszunutzen. Trotz einiger „Wackler“ holte er nach vier Stunden den vollen Punkt (3,5:1,5).

Das Duell der Routiniers zwischen Karl-Heinz Kannenberg und dem vielfachen unterfränkischen Meister Dr. Hofstetter behielt der Neustädter nach zähem Ringen knapp aber verdient die Oberhand. Nur wenige Nachlässigkeiten des Kitzingers genügten, um nach knapp fünf Stunden ausgeglichenen Kampfes den Gästen den einzigen Vollerfolg zu bescheren (3,5:2,5).

Ohne große Höhepunkte endete die Partie von Alexander Kliche mit Remis. Der Kitzinger versuchte zwar über fünf Stunden, irgendeinen Vorteil herauszuarbeiten, doch der Gegner verteidigte sich exakt und machte auch keinerlei Anstalten, das Risiko durch aktives Spiel zu erhöhen. Offensichtlich war das Ziel ausschließlich der halbe Punkt (4,0:3,0).

Am Spitzenbrett fiel dann die Entscheidung. Alparslan Yalcin hatte seinen Gegner offensichtlich mit seiner aggressiven Eröffnungswahl auf dem falschen Fuß erwischt und konnte als Schwarzer schnell Vorteil erringen. In der Zeitnotphase allerdings entglitt ihm die Partie und er wurde nach und nach in die Defensive gedrängt. Die spannende Schlussphase wurde dadurch geprägt, dass der Neustädter unbedingt auf Gewinn spielen musste und Yalcin sich aktiv verteidigte. Bei schwindender Bedenkzeit vergab der Gästespieler den Vorteil in komplizierter Stellung und wurde vom Kitzinger im Endspiel noch ausgetrickst (5,0:3,0).

Ein weiterer Erfolg, der noch dadurch versüßt wurde, dass die Konkurrenz für Kitzingen spielte. So befindet man sich zwei Runden vor Schluss auf dem zweiten Tabellenplatz.

SC Kitzingen – SK Bad Neustadt 5:3. Yalcin – Lang1:0, Kliche – Söder remis, Kannenberg – Hofstetter 0:1, Kunz – Weck1:0, Ferlan – Bittner 1:0, Kwossek – Markert remis, Hanft – Stumpf remis, Basel – Federschmidt remis.