Kein Sieger im Spitzenspiel

Ohne Sieger endete das vom Verfolgerduell zum Spitzenspiel erhobene Landkreisderby zwischen dem SSV Kitzingen und Dettelbach und Ortsteile. In einer an Höhepunkten armen Partie trennten sich beide punktgleichen Konkurrenten mit 1:1 (0:1) unentschieden.

Für beide Mannschaften war es das zweite Spitzenspiel innerhalb weniger Tage. Bereits am Samstag hatten die Siedler zu Hause gegen den Vierten Eibelstadt und Dettelbach sein Heimspiel gegen den Ersten Heidingsfeld gewonnen. Somit standen sich auf dem Siedlerplatz nicht mehr nur der Dritte und Zweite, sondern der Zweite und Erste gegenüber. Die Anstrengung zuvor steckte beiden auf wenigen Positionen veränderten Mannschaften noch spürbar in den Knochen, weshalb auf beiden Seiten von Anfang an das große Risiko ausblieb. „Wir wollten defensiv erst einmal sicher stehen“, erklärte Dettelbachs Trainer Thomas Hofmann. Thomas Beers Vertreter Jürgen Brettmann agierte ähnlich: „Für uns war zunächst die Kompaktheit wichtig.“

Auf Standardsituationen und Schüsse aus zweiter Reihe spekulierten beide Seiten, um Laufwege und Aufwand zu verringern. Viel passierte deshalb nicht im ersten Durchgang. Aussichtsreiche Szenen an und in den beiden Strafräumen fehlten bis auf wenige Ausnahmen im gesamten Spiel. Kennzeichnend war es, dass Dettelbachs Führung nicht nur aus dem Nichts entstand, sondern zudem aus einer gelungenen Einzelaktionen. Nachdem Benedikt Schraud den Ball mit dem Kopf vorgelegt hatte, zog Lukas Schimmer ansatzlos ab und traf nach einer halben Stunde zum 1:0. „Wir wollten klare und einfache Aktionen, um unsere verbliebene Energie für die wenigen Möglichkeiten, die sich boten, aufwenden zu können“, sagte Hofmann.

Nach dem Seitenwechsel ergaben sich noch einmal Aktionen in der Gefahrenzone Kitzingens, doch Chancen entstanden sich daraus nicht. Die Siedler kamen ihrerseits eine Viertelstunde lang nicht vor das gegnerische Tor, ehe Dennis Ketturkat mit einem Freistoß aus gut 20 Metern knapp das Ziel verpasste. Der Schuss weckte die Offensive der Siedler für die letzte halbe Stunde auf. Nur wenige Minuten später zischte ein Schuss Dennis Kuhmanns über den Querbalken. Die Partie verlagerte sich zugunsten der Hausherren, Dettelbach war zunehmend defensiv gefordert. „In der letzten halben Stunde waren wir zu passiv. Da liefen wir nur noch auf der Felge und hofften, die Führung über die Zeit zu bringen“, stellte Hofmann fest.

Gelegenheiten der Gastgeber häuften sich. Mit einer scharf vor das Tor getretenen Flanke verpasste Christopher Hornung noch die Mitspieler. Die Siedler brachten sich in dieser Phase nur einmal bei einem Konter Dettelbachs in Bedrängnis, als Tim Reiner und Lukas Schimmer gegen Michael Kümmel den Ball eroberten und daraus einen Eckstoß gewannen. Dieser blieb aber folgenlos. Eine emotional und robust, doch nicht unfair geführte Begegnung bestritten die Siedler nach einer gelbroten Karte gegen Alexander Schmidbauer zwar in der letzten Viertelstunde in Unterzahl, dass die Gastgeber aber nur noch zehn Mann anrannten, war nicht festzustellen. Einen Freistoß Sandro Köberleins köpften die Gäste noch vom Tor weg, doch Dennis Kuhmann setzte zum platzierten Schuss an und traf kurz vor Schluss zum verdienten 1:1.

„Nachdem wir sehr lange in Rückstand lagen, sind wir mit dem Unentschieden zufrieden“, konnte sich Brettmann mit der Punkteteilung gut arrangieren, obwohl seine Mannschaft zum Ende hin den größeren Aufwand betrieben hatte. Auch Hofmann erklärte sich mit dem Resultat einverstanden, obwohl ihm der Zeitpunkt des späten Gegentores nicht behagte: „Nach dem Spiel fühlt sich dieses Unentschieden wegen des späten Gegentors erst einmal nicht gut an, aber über das gesamte Spiel gesehen war es ein gerechtes und verdientes Ergebnis.“