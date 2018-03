Katharina Fischer hebt sich an die Spitze

Von der süddeutschen Meisterschaft im Gewichtheben mit Mehrkampf kehrte die Kitzinger Heberin Katharina Fischer zusammen mit ihrer Vereinskollegin Elmas Altinsoy und dem jungen Christian Haupt erfolgreich zurück.

Katharina Fischer und Elmas Altinsoy traten beide gegen sechs weitere Konkurrentinnen des Jahrgangs 2004 an. Neben dem olympischen Gewichtheben, dem Reißen und Stoßen, müssen die Jugendlichen zusätzlich auch noch den Schlussdreisprung, das Klimmziehen, den Pendellauf und den Kugelschockwurf absolvieren. Elmas erreichte mit 46 Kilogramm im Reißen sowie 54 im Stoßen neue Bestleistungen und schaffte mit 100 Kilos die Aufnahme in den Bayernkader der jungen Damen. Auch in den leichtathletischen Übungen war sie sehr erfolgreich. Sechs Meter im Sprung, 11,06 Sekunden im Pendellauf und 8,65 Meter mit der Kugel ergaben insgesamt 397,02 Zähler. Das bedeutete den fünften Platz im Achterfeld ihrer Altersklasse.

Katharina Fischer dominierte die Klasse und erreichte erstmals 50 Kilogramm im Reißen sowie 58 im Stoßen. In der Leichtathletik zeigte sie ihr Können und schaffte in alle Disziplinen mehr als die Konkurrenz. 7,20 im Sprung, 10,5 im Pendellauf, 9,00 im Schockwurf und 7x Klimmziehen wurden am Ende mit 491,29 Punkten belohnt. Das war ein Vorsprung von 28 Punkten vor Platz zwei und der süddeutsche Meistertitel für die Kitzinger Heberin.

Als männlicher Vertreter des KSV Kitzingen ging Christian Haupt an die Hantel. Mit einer sehr guten Technik schaffte er ebenfalls neue Bestleistungen mit 43 kg im Reißen und 53 im Stoßen. Starke athletische Werte legte er mit 5,20 im Sprung, 13,28 im Laufen sowie 6,81m im Schockwurf an den Tag. Die Gesamtpunktzahl von 363,70 reichte für Platz fünf unter sieben Startern des Jahrgangs 2005.