Jupp Heynckes soll den Söder geben

War das wirklich Uli Hoeneß,der da aus dem Fernseher sprach? Ich hatte meine Zweifel. Jedenfalls war es nicht der Hoeneß, den man aus vier Jahrzehnten Fußball-Bundesliga kannte. Hoeneß, das war einmal die Abteilung Attacke des FC Bayern München, inzwischen ist es die Sektion Sanftmut.

Eine Frage wie die des ZDF-Reporters vergangenen Samstag im „Aktuellen Sportstudio“ nach der Zukunft des Trainers Jupp Heynckes hätte Hoeneß früher mit aufbrausendem Gemüt beantwortet. „Kapieren Sie endlich mal, dass der FC Bayern das zu gegebener Zeit bekannt geben wird“, hätte er den Fragesteller zu seinen besten Tagen beschieden – und was diese gegebene Zeit ist, hätte selbstverständlich Hoeneß selbst festgelegt.

Nun aber entscheidet sich Hoeneß im Zweifel eher für die Bremse als fürs Gaspedal, geht er eher in die Defensive, als einen rauszuhauen. Hoeneß ist, seit Verbüßen seiner Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung, zum Vorsichtigkeitsrhetoriker geworden. Zugleich ist er kaum gefordert, weil der Reporter – wie zu alten Zeiten – selbst zahm bleibt wie ein Lamm und größtmögliches Verständnis aufbringt. „Ist klar“, sagte er in diesem Gespräch mehrfach voller Selbstergriffenheit.

Auf der anderen Seite hat es auch nichts mit investigativem Journalismus zu tun, wenn man den Präsidenten des FC Bayern Woche für Woche mit derselben Frage behelligt und der schon fünfmal bekräftigt hat, er werde dazu nichts mehr sagen: Wie wahrscheinlich ist es, dass Heynckes auch nächste Saison Trainer in München sei? Das ist wie die alle fünf Minuten wiederkehrende Frage eines Kleinkinds auf der Fahrt in den Urlaub, wann man nun endlich da sei. Da resigniert irgendwann auch der geduldigste Familienvater. „Bald!“

Die Frage, wieviel Zeit der Verein sich bei der Trainersuche lasse, hat Hoeneß mit einer interessanten Wendung gekontert. Man werde die Sache mit „gemütlicher Hand“ angehen. Das erinnert an Gerhard Schröders Politik der „ruhigen Hand“, die man dieser Tage auch seinen politischen Nachfahren in der SPD wünschen möchte. Die Zeiten waren damals noch andere – heute ist nichts mehr zu machen mit ruhiger Hand, sie würde einem gleich als Schwäche ausgelegt. Was die SPD bräuchte, ist eine starke Hand. Sie bräuchte Führung und hatte bisher Martin Schulz. Schulz ist in etwa das Gegenteil von Heynckes.

Er begann als Gigant und endete als politischer Zwerg – nicht, ohne die so große, stolze SPD gleich mit zu schrumpfen. Seitdem hat die Partei bei keiner Wahl mehr gewonnen. Und Heynckes? Wurde mitten in der Runde wieder mal Trainer des FCB. Seitdem hat der Klub kaum ein Spiel verloren.

Als die Münchner vorigen Herbst in der Champions League gegen Anderlecht auftraten wie Schulz im TV-Duell gegen Merkel, wurde Heyn- ckes in der Halbzeit so laut, dass alle Reporter es mitbekamen. Die Spieler rissen sich zusammen und gewannen 2:1. Man stelle sich vor, Angela Merkel wäre bei der Jamaika-Sondierung einmal so richtig laut geworden, als die selbstverliebten Dribbelkünstler Dobrindt und Lindner wieder nur an sich dachten.

Vielleicht sollte Heynckes ja einfach noch mal über seine Lebensplanung nachdenken. Wenn er schon nicht der Charmeoffensive seines guten Freunds Hoeneß erliegt und noch ein Jährchen anhängt bei den Bayern, vielleicht könnte er zumindest seinem Land einen Freundschaftsdienst erweisen. In der Bevölkerung, so hört man, ist die letzten Wochen der Wunsch gewachsen, er möge Angela Merkel im Kanzleramt ablösen. Den Einwand, er sei mit 72 zu alt für diesen Job, kann man vergessen.

Adenauer war noch ein Jahr älter, als er erstmals zum Kanzler gewählt wurde. Der Alte blieb, bis er 87 war. Auf Jupp Heynckes wartet allerdings noch ein anderes interessantes Angebot. Unbestätigten Gerüchten zufolge sieht Horst Seehofer in ihm die allerletzte Chance, Markus Söder noch als Ministerpräsidenten zu verhindern.