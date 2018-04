Juliane Zehnder gleicht für Giebelstadt aus

HANDBALL (JST)

Bezirksoberliga Frauen

TG Höchberg – SG Dettelbach/Bibergau 21:24 TSV Lohr – HG Maintal 22:23 SpVgg Giebelstadt – VfL SF Bad Neustadt 26:26

1. (1.) HSG Volkach 8 8 0 0 190 : 130 16 : 0 2. (2.) TV Großlangheim 10 6 1 3 228 : 193 13 : 7 3. (4.) SpVgg Giebelstadt 10 5 1 4 235 : 214 11 : 9 4. (3.) TSV Lohr 9 5 0 4 195 : 194 10 : 8 5. (6.) SG Dettelbach/Bibergau 10 4 1 5 203 : 224 9 : 11 6. (8.) HG Maintal 8 2 3 3 161 : 172 7 : 9 7. (5.) TG Heidingsfeld 9 3 1 5 204 : 215 7 : 11 8. (7.) TV Marktsteft 8 3 0 5 184 : 177 6 : 10 9. (9.) VfL SF Bad Neustadt 9 2 2 5 178 : 234 6 : 12 10. (10.) TG Höchberg 7 1 1 5 127 : 152 3 : 11

SpVgg Giebelstadt – VfL Spfr. Bad Neustadt 26:26 (12:12). Von Beginn an zeigten beide Mannschaften ein spannendes Spiel, in der die Führungen immer wieder wechselten. „Es ist keiner Mannschaft gelungen, sich mit mehr als ein oder zwei Toren abzusetzen“, berichtete Giebelstadts Trainer Ralph Scheckenbach. In der zweiten Halbzeit setzte sich das Spiel genauso fort, wobei sich die beiden Toptorschützinnen Juliane Zehnder (Giebelstadt) und Martina Schrameyer (Bad Neustadt) ein packendes Duell lieferten. Mit dem letzten Wurf der Partie erzielte Juliane Zehnder 14 Sekunden vor Schluss den verdienten Ausgleich.

Giebelstadt: Zehnder 11/8, Henkelmann 4, Rauh 3, Paul 3, Merz 3, Kleinschnitz 1, Rumpel 1. Bad Neustadt: Schrameyer 12/5, Ress 6, Ehrenberg 4, Braun 2, Mosandl 1, Benz 1.

TG Höchberg – SG Dettelbach/Bibergau 21:24 (8:13). Aufsteiger Dettelbach/Bibergau setzte den Aufwärtstrend fort und ging zum dritten Mal in Folge als Sieger von der Platte. Bereits in den ersten Minuten erspielten sich die Gäste mit 6:1 jenen Vorsprung, den sie in dieser Höhe bis zur Halbzeit hielten. Danach verkürzten die Gastgeber zwar zeitweise bis auf drei Tore, doch Dettelbach/Bibergau fand stets die passende Antwort und erhöhte seinen Vorsprung wieder. SG-Spielerin Lena Drum hatte sich ihre vier Tore für die Schlussphase aufgehoben und verhinderte dadurch größere Spannung.

Höchberg: Collmann 9, Gehrig 6/1, Moser 3, Hammer 2/1, Schömig 1. Dettelbach: Stinzing 5/4, Hering 4/2, Rüthlein 4/1, Lena Drum 4, Schinhammer 4, Straßberger 2, Hanna Drum 1.