Ist das Sport, oder kann das weg?

Im lokalen Sportteil einer unserer Partnerzeitungen fand ich einen Artikel über die Spaziergehgruppe des örtlichen Sportvereins. Ein Foto zeigt Männer und Frauen in Winterkleidung, wie sie einen verschneiten Weg abschreiten. „Selbst Schneefall hält sie dabei nicht auf“, steht in der Bildunterzeile. Ich lese, dass gemeinsames Spazierengehen „viel schöner sei als alleine“. Das gemeinsame Tun sorge im Nu für fröhliche Stimmung.

Eine der Frauen berichtet stolz, dass sie „bei jedem Wetter“ liefen und die kleine Gruppe an diesem Tag knapp eine Stunde im Freien unterwegs gewesen sei. Eine halbe Stunde sei aber auch möglich – dies nur als Hinweis an nicht so fitte, nun ja, Spaziergänger.

Vielleicht ist mir der Artikel nur deswegen aufgefallen, weil er auf der selben Seite steht wie der Bericht zu den Handballern des HSC Bad Neustadt, der Kontrast damit besonders groß ist. Hier die Halbprofis aus der dritten Bundesliga, dort die Damen und Herren Spaziergänger. Hier die populären Helden der lokalen Sportszene, dort die großteils anonymen Vertreter einer hierzulande beständig wachsenden Gesundheitsbewegung.

Ich stelle mir die Frage: Ist das beides Sport in dem Sinn, dass man darüber ausführlich im Lokalsport berichten müsste?

Aus Gesprächen im privaten und beruflichen Umfeld weiß ich, dass nicht nur ich mir diese Frage stelle. Immer wieder wird über Einfalt oder Vielfalt einer Zeitung diskutiert, es lässt sich darüber trefflich streiten, weil es die eine richtige Sicht darauf nicht gibt.

Pikiert meldete sich in der Redaktion einmal die Vertreterin einer „orthopädisch wertvollen Sportart“, wie sie sich ausdrückte. Eine Frau, die ihren Sport in dieser Zeitung nicht gebührend gewürdigt sah und die Frage in den Raum stellte, ob bei der Berichterstattung Prioritäten bei Sportarten gesetzt würden. Das klang für sie auf eine Weise unvorstellbar, dass es gar nicht sein konnte, etwa die Sportart Fußball stärker zu gewichten als Gewichtheben, Schießen oder Schwimmen.

Ich antwortete ihr, dass selbstverständlich Prioritäten gesetzt werden. Dies unterscheidet die Inhalte von Verlagen und Zeitungsredaktionen heute von all dem Trash, der in sozialen Medien oder Internetforen kursiert. Eine Redaktion rückt Ereignisse ins Licht – oder verfrachtet sie ins Halbdunkel, und zwar nicht aus Gutdünken, wie uns manche unterstellen, und gewiss nicht zum Selbstzweck, sondern immer nach bestem Wissen und Gewissen.

Die Auswahl und Tiefe der Berichterstattung wird nie ganz objektiv sein. Eine Zeitung wird immer noch von Menschen gemacht, die sich vielleicht von Trends und Strömungen leiten lassen, aber gewiss nicht von irgendwelchen Algorithmen.

Was also schafft es ins Blatt und was nicht? Was ist Sport, und was kann weg? Das muss im Zweifel in jedem Einzelfall neu geprüft werden. Dieser Tage kam eine Meldung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) über Sport im Wald. Im Wald, da sind die Räuber, neuerdings sollen sich dort aber mehr und mehr Sportler herumtreiben, wie die Pressestelle des DOSB schreibt.

„Das Thema ,Sport im Wald‘ hat deutlich an Bedeutung gewonnen.“ Um „die positiven individuellen und gesellschaftlichen Wirkungen“ von Sport im Wald zu fördern, kooperieren die Olympier mit dem Deutschen Forstwirtschaftsrat (DFWR). Der Wald sei als Sport- und Erholungsraum für die Gesellschaft von herausragender Bedeutung.

Kitzingen darf da übrigens als Vorreiter gelten. Seit Jahrzehnten gibt es hier den berühmten Trimm-dich-Pfad, der auf einer kurzen oder einer langen Runde durch den Tännigwald führt. Ein Heer von Spaziergängern und auch von Sportlern hat sich dort in all den Jahren der Feld-, Wald- und Wiesenthesen des DOSB vergewissert: dass „aktive Betätigung im Wald eine große Rolle für die Gesundheit spielt“ und dass sportliche Aktivität „eine besonders intensive Form der Naturerfahrung“ darstellt.

Sollten der Lokalsportredaktion diese Umtriebe eine eigene Artikelserie wert sein? Wenigstens einen kurzen Hinweis auf der Sportseite? Ist hiermit geschehen.