Iphofen setzt sich in Überzahl durch

A-Klasse 3 Würzburg

Buchbrunn/Mainstockheim II – TSV Gerbrunn II 5:3 SV Sickershausen II – SV Markt Einersheim 1:4 Dettelbach und Ortsteile II – SSV Kitzingen II abg. TSV Repperndorf – FC Iphofen 1:2 SV Erlach/Sulzfeld II – SC Schernau 6:1 SC Schwarzach II – Bayern Kitzingen II abg.

1. (1.) FC Iphofen 11 9 0 2 32 : 9 27 2. (4.) SV Erlach/Sulzfeld II 11 7 3 1 32 : 10 24 3. (2.) Dettelbach und Ortsteile II 10 7 1 2 26 : 12 22 4. (3.) TSV Repperndorf 12 6 4 2 30 : 19 22 5. (5.) SV Markt Einersheim 10 7 0 3 21 : 15 21 6. (6.) DJK Effeldorf 12 5 2 5 20 : 20 17 7. (7.) Buchbrunn/Mainstockheim II 12 5 2 5 24 : 26 17 8. (8.) SC Schwarzach II 11 4 2 5 17 : 26 14 9. (9.) SSV Kitzingen II 10 4 1 5 21 : 20 13 10. (10.) SC Schernau 11 3 1 7 16 : 31 10 11. (11.) SV Sickershausen II 11 2 1 8 15 : 32 7 12. (12.) Bayern Kitzingen II 10 1 2 7 9 : 22 5 13. (13.) TSV Gerbrunn II 11 1 1 9 16 : 37 4

Das Spitzenspiel war schon nach 37 Minuten zu Gunsten der Iphöfer gekippt. Repperndorfs Marco Wiehl musste nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. Zuvor hatte Benedikt Ryba, trefflich freigespielt, den FC in Führung gebracht. Die Ip-höfer ließen in der Folge wenig zu, vergaben nach dem Wechsel noch einige Torchancen.

Allerdings bot sich Reiner Depner in der 70. Minute die Ausgleichchance für Repperndorf. Er scheiterte am FC-Torhüter Dominik Kaltenborn. In letzter Minute trafen die Gastgeber noch zum Anschluss, aber es war zu spät für eine Wende. Iphofens erster Verfolger Erlach/Sulzfeld hatte gegen Schernau keinerlei Schwierigkeiten.„Unser Manko ist die fehlende Konstanz“, sagt Erlachs Steffen Forstner. „Aber heute spielten wir so, wie wir es sich alle wünschen. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung.“

SV Sickershausen II – SV Markt Einersheim 1:4 (0:3). Tore: 0:1 Tobias Zehnder (15.), 0:2 Frank Ungurean (30.), 0:3 Tobias Zehnder (43.), 0:4 Patrick Teufel (50.).

TSV Repperndorf – FC Iphofen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Benedikt Ryba (17.), 0:2 Christoph Weigand (70.), 1:2 Patrick Kropp (90.). Gelb-Rot: Marco Wiehl (Repperndorf, 37., Foulspiel).

SV Erlach/Sulzfeld II – SC Schernau 6:1 (3:0). Tore: 1:0 Raphael Troll (16.), 2:0 Simon Beck (27.), 3:0 Raphael Troll (38.), 4:0 Raphael Troll (54.), 4:1 Lukas Herbig-Ungemach (76.), 5:1 Simon Beck (78.), 6:1 Marc Ungethüm (89.).

SG Buchbrunn/Mainstockheim II – TSV Gerbrunn 5:3 (2:0). Tore: 1:0 Simon Tausend (15.), 2:0 Marco Brandner (34.), 2:1 Michael Schirmer (60.), 3:1 Norbert Dappert (65.), 3:2 Marcus Dreier (77.), 4:2 Simon Spiegel (79., Foulelfmeter), 5:2 Norbert Dappert (81.), 5:3 Niklas Darkoff (88.).