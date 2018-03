In der letzten Viertelstunde verloren

DJK Rimpar III – TG Höchberg 30:22 DJK Waldbüttelbrunn II – TSV Partenstein 30:28 TSV Lohr II – SV Michelfeld 26:24 FC Bad Brückenau – TV Gerolzhofen 29:23

1. (1.) TSV Rödelsee 18 17 0 1 557 : 473 34 : 2 2. (2.) SV Michelfeld 19 14 1 4 527 : 476 29 : 9 3. (4.) TSV Lohr II 19 11 1 7 538 : 476 23 : 15 4. (3.) TV Gerolzhofen 19 10 1 8 572 : 547 21 : 17 5. (6.) MHV Schweinfurt 18 9 1 8 541 : 540 19 : 17 6. (5.) TSV Partenstein 19 9 1 9 506 : 462 19 : 19 7. (8.) FC Bad Brückenau 19 9 1 9 518 : 506 19 : 19 8. (9.) DJK Waldbüttelbrunn II 18 9 0 9 485 : 503 18 : 18 9. (7.) HSG Volkach 19 8 2 9 496 : 501 18 : 20 10. (10.) TG Höchberg 17 5 2 10 437 : 477 12 : 22 11. (11.) DJK Rimpar III 19 4 0 15 472 : 539 8 : 30 12. (12.) TV Großlangheim 18 1 0 17 372 : 521 2 : 34

TSV Lohr II – SV Michelfeld 26:24 (10:13). Durch die Niederlage des Tabellenweiten Michelfeld beim Dritten Lohr ergab sich für Konkurrent aus Rödelsee am späten Sonntagabend in Schweinfurt der erste Matchball zur vorzeitigen Meisterschaft. Obwohl Michelfeld zunächst nicht gut ins Spiel kam und in den ersten acht Minuten einem Rückstand nachlaufen musste, legten die Gäste nach dem 4:4 vor und bauten ihren Vorsprung bis zur Halbzeit auf drei Tore aus. Nach dem Seitenwechsel setzte Michelfeld seine starke Vorstellung fort und lag nach 35 Minuten mit 15:10 vorne. Noch weitere zehn Minuten behaupteten die Gäste ihre Führung, ehe Lohrs Mischa Bauer zum 18:18 traf. Kurz danach zog Lohr sogar mit vier Toren davon. Ein letztes Aufbäumen verkürzte den Rückstand zwar noch, doch verabschiedete sich Michelfeld aus der Spessarttorhalle als Verlierer.

Lohr: Bauer 11/3, Wehner 4, Vormwald 3, Mill 2, Nigg Hartig 2, Imhof 2, Fietz 1, Burk 1. Michelfeld: Unser 5, Häckner 4, Schardt 4, Thorsten Holler 4, Lukas Dennerlein 3, Faustmann 2, Jürgen Dennerlein 1, Möslein 1.

Bezirksoberliga Frauen

VfL SF Bad Neustadt – HSG Volkach 32:31 TV Marktsteft – TG Heidingsfeld 29:21 SpVgg Giebelstadt – TG Höchberg 17:23 TV Großlangheim – HG Maintal 26:24

1. (1.) HSG Volkach 17 15 1 1 422 : 302 31 : 3 2. (2.) TV Marktsteft 16 10 1 5 379 : 339 21 : 11 3. (3.) TV Großlangheim 17 10 1 6 379 : 352 21 : 13 4. (4.) VfL SF Bad Neustadt 16 8 2 6 376 : 395 18 : 14 5. (5.) TG Höchberg 17 8 1 8 345 : 345 17 : 17 6. (6.) SpVgg Giebelstadt 17 6 2 9 372 : 364 14 : 20 7. (8.) TSV Lohr 17 6 1 10 349 : 385 13 : 21 8. (7.) TG Heidingsfeld 17 6 1 10 362 : 410 13 : 21 9. (9.) HG Maintal 17 4 3 10 339 : 364 11 : 23 10. (10.) SG Dettelbach/Bibergau 17 4 1 12 321 : 388 9 : 25

VfL SF Bad Neustadt – HSG Volkach 32:31 (16:17). Nun hat es auch den Meister erwischt: Mit einer knappen Niederlage mussten sich die Volkacherinnen geschlagen geben. „Es war ein kurzweiliges Spiel für die Zuschauer, die glücklichere Mannschaft hat gewonnen“, meinte Volkachs Trainer Marcus Müller. Ein Unentschieden wäre für ihn das gerechtere Ergebnis gewesen. Er räumte ein, dass es eben schwierig sei, nach dem Gewinn der Meisterschaft die Spannung noch hochzuhalten. So spielte seine Mannschaft teilweise unkonzentriert. Einige Zeit hielt Volkachs Vorsprung von bis zu vier Toren, ehe mit einer 5:0-Serie Bad Neustadts zum 16:14 der Vorteil erstmals wechselte. Anschließend entwickelte sich ein offenes Spiel mit abwechselnder Führung. Nach dem letzten Spiel in Maintal findet in eigener Halle die Meisterfeier statt.

Bad Neustadt: Schrameyer 12/2, Gerhardt 7, Ress 5, Mosandl 2, Kessler 2, Braun 2, Benz 2. Volkach: Scheller 9, Schlachter 7, Wagenhäuser 5/2, Wirsching 2, Hünting 2, Schuster 2, Sophia Werner 2, Teresa Werner 2.

TV Marktsteft – TG Heidingsfeld 29:21 (15:10). Die Marktstefterinnen bleiben die derzeit erfolgreichste Mannschaft der Bezirksoberliga und festigten mit der Fortsetzung ihrer seit Mitte November bestehenden Serie den zweiten Platz. In ihrem zehnten ungeschlagenen Spiel setzten sie sich bereits anfangs ab und lagen dadurch durchgehend in Führung. Bereits im Verlauf der ersten Halbzeit stieg der Vorsprung mit Julia Belitzers 15:6 auf neun Tore. Durch drei Siebenmeter und ein Überzahltor verkürzten die abstiegsbedrohten Heidingsfelderinnen den Rückstand zwar noch einmal auf nur fünf Tore, nach dem Seitenwechsel setzte Marktsteft sein dominantes Auftreten allerdings fort und lag nach 39 Minuten mit 23:13 vorne. Im weiteren Verlauf bis zum Spielende bewegte sich ihr Vorsprung schließlich zwischen acht und zehn Toren.

Marktsteft: Lenzer 9/6, Ina Hertlein 6, Wendel 3, Greta Hirsch 3, Belitzer 2, Möslein 2, Dennerlein 2, Jule Hertlein 1, Müller-Scholden 1. Heidingsfeld: Christiansen 5/1, Huprich 4/1, Wolfram 4/3, Kuhn 3, Zerhusen 2, Krstevska 2, Grünewald 1.

SpVgg Giebelstadt – TG Höchberg 17:23 (7:12). In einem wichtigen, da vorentscheidenden Spiel auf dem Weg zum vorzeitigen Klassenerhalt konnten die Giebelstädterinnen nicht die Leistung der Vorwoche abrufen, als sie ein Unentschieden gegen Lohr erreicht hatten. „Wir kamen von Beginn an nicht richtig ins Spiel“, stellte Trainer Ralph Scheckenbach fest. Schnell lagen sie mit 0:5 in Rückstand. Mit dem ersten Tor kehrte zwar die Sicherheit zurück und Giebelstadt kam besser ins Spiel, doch mussten sie bis zum Spielende dem Rückstand aus der Anfangsphase nachlaufen. „Unsere Fehlerquote im Angriff war leider zu hoch, so dass wir nicht mehr näher als drei Tore kamen“, berichtete Scheckenbach. Am Ende fehlten Giebelstadt aufgrund seines derzeit kleinen Kaders die Kräfte, so dass der Abstand zwischen beiden Teams erneut auf sechs Tore stieg.

Giebelstadt: Kleinschnitz 7/3, Rumpel 3, Müller 2, Paul 2, Bitzek 2, Raps 1. Höchberg: Gehrig 8, Schömig 4, Feuchter 2, Zelenin 2, Hochmuth 2, Schindler 2, Sunbat 1, Küfner 1, Hammer 1.

TV Großlangheim – HG Maintal 26:24 (16:12). Nur einmal und das in der ersten Minute geriet Großlangheim in Rückstand, danach lagen sie bis zum Spielende in Führung. In der ersten Halbzeit konnten sich die Gastgeberinnen anfangs nicht um mehr als zwei Tore absetzen. Erst in den letzten Minuten wuchs der Abstand auf vier Tore. „Wir spielten eine starke erste Halbzeit, danach wurden wir etwas unkonzentrierter“, meinte Spielerin Melanie Dürr. Enger wurde es, als Maintal mit einer 4:0-Serie den Rückstand auf 18:20 halbierte. Großlangheim reagierte prompt und erhöhte wiederum auf 26:19. Noch einmal setzte der Gegner zwar zur Gegenwehr an, doch die Schlusssirene stoppte dessen Aufholjagd vorzeitig.

Großlangheim: Barbara Saum 9/1, Bergmann 4, Weckert 4/1, Bienert 3, Anna Saum 3, Dürr 2, Schmitt 1. Maintal: Baunach 10/3, Arnold 4, Geißendörfer 3, Weber 2, Veitl 2, Ulmer 1, Krumm 1, Kania 1.