In Lauf außer Tritt

Handball (wro)

Landesliga Nord männliche B-Jugend

TVG Junior Akademie II – HC Erlangen II 33:25 TSV 04 Feucht – Post SV Nürnberg 22:24 TG Würzburg – HaSpo Bayreuth 26:26 TV 77 Lauf – TV Marktsteft 29:22 SG Kernfranken – TSV Rödelsee 28:33

1. (1.) TVG Junior Akademie II 13 11 0 2 390 : 281 22 : 4 2. (2.) HaSpo Bayreuth 12 9 1 2 330 : 290 19 : 5 3. (3.) TV Marktsteft 13 7 2 4 305 : 289 16 : 10 4. (4.) Post SV Nürnberg 13 7 2 4 304 : 291 16 : 10 5. (5.) TG Würzburg 13 6 2 5 291 : 305 14 : 12 6. (6.) SG Kernfranken 12 6 0 6 374 : 400 12 : 12 7. (7.) HC Erlangen II 13 4 0 9 319 : 351 8 : 18 8. (8.) TSV Rödelsee 13 3 2 8 316 : 372 8 : 18 9. (9.) TV 77 Lauf 13 4 0 9 309 : 347 8 : 18 10. (10.) TSV 04 Feucht 13 2 1 10 329 : 341 5 : 21

TV Lauf – TV Marktsteft 29:22 (13:9)

Krankheitsbedingt leicht dezimiert, aber aufgrund einer erfolgreichen Rückrunden-Serie mit einem guten Gefühl traten die Marktstefter die Reise zum Kellerkind an. Eine schwache Wurfausbeute führte zu einem frühen Rückstand, den die Gäste nicht mehr aufholten. In der 44. Minute kamen die Jungs noch auf 22:19, hatten dann in der Abwehr keinen Zugriff mehr auf den Gegner und im Angriff keine zwingenden Abschlüsse. So mussten sie den TV Lauf zwischen der 46. bis 48. Minute mit einem Vier-Tore-Lauf (28:20) endgültig ziehen lassen.

Lauf: Andreas Vollmer 10/4, Philippi 5, Wachter 5, Wilsdorf 3, Gruber 3, Hinkelmann 2, Wolf 1. Marktsteft: Nico Baumann 10/2, Tim Etzelmüller 4, Tobias Seitz 3, Max Stark 2, Oliver Cronau 2, Marcel Kwias 1.