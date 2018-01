Im Niemandsland des Handballs

Am vergangenen Wochenende hat Franz Xaver Hetterich sein erstes Spiel in der Handball-Landesliga absolviert. Jedenfalls für seinen Heimatklub, den TV Marktsteft. Endlich, wird dort mancher gedacht haben. Der 22 Jahre alte Rückraumakteur, der mit der Jugend des HC Erlangen Bundesliga spielte und später auch beim TSV Rödelsee höherklassig aktiv war, ist gerade von einem halbjährigen Praktikum in den USA zurückgekehrt.

Mit seinem Lieblingssport konnten sie dort nicht viel anfangen. „Handball kennen die Amis nicht. Ich habe jedenfalls nie jemanden Handball spielen sehen“, sagt Hetterich. Dort unten in Anderson (South Carolina), zwei Autostunden von Atlanta entfernt, im tiefen Süden der Staaten, ist American Football absolute Nummer 1 im Sport. Die Clemson University liegt nicht weit weg, eine Hochschule, die als Talentschmiede für Football gilt und die im Vorjahr den begehrten Titel im US-College-Football gewann.

In dem 82 000 Zuschauer fassenden Stadion der Clemson University schaute sich Hetterich in den letzten Monaten auch einige der Spiele an und schnupperte die etwas andere Stimmung. „Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Die Leute kommen alle schon Stunden vorher mit ihren Pick-ups, sie bauen ihre Grills und Fernseher auf. Man trifft sich erst mal, dann geht's zum Spiel.“ Genau zur damals beginnenden Saison war er eingetroffen.

Als Praktikant bei Bosch hatte Franz Xaver Hetterich die Möglichkeit bekommen, ein Semester im Süden der USA zu verbringen. Zusammen mit 30 weiteren wohnte er in Wohngemeinschaften der Firma. „Das hat megaviel Spaß gemacht, die Arbeit und die gesamten Erfahrungen, die ich dort machte. Das kann ich jedem nur empfehlen“, sagt der Student im Fach Wirtschaftswissenschaften.

Damit verpasste Hetterich zwar die komplette Vorrunde des Landesliga-Aufsteigers. Doch jetzt ist er zurück, vielleicht noch rechtzeitig, um mitzuhelfen, die Liga zu halten. Fit hielt sich der 22-Jährige in den USA, Sportangebote gab es jede Menge. Handball eben nicht. „Ich kann jetzt den Football ganz gut werfen“, sagt er und lacht.

Einige tausend Kilometer entfernt fieberte er mit, wie die Spiele Marktstefts liefen. Seine Mutter hielt ihn während der Partien im Internet mit einem Live–Ticker auf dem Laufenden. „Natürlich war es schade, dass ich da nicht mitspielen konnte. Aber eine Chance auf so ein Praktikum bekommst du nicht immer“, gibt er zu bedenken. Ob Marktsteft mit ihm in der Vorrunde mehr Punkte geholt hätte? Er glaubt es nicht. „Einer allein reißt im Handball nicht die Bäume raus.“

Einmal Training hatte er nach seiner Rückkehr, dann ging es gleich in die Vollen. Beim ersten Auftritt zuletzt in Forchheim gelangen Franz Xaver Hetterich vier Tore, verlernt hat er es also nicht. „Fangen und Werfen bekommt man schon hin. Aber die spielnahen Situationen, wenn man Entscheidungen treffen muss, das ist nicht so leicht“, sagt er über sein Comeback.

Das bereitete Hetterich viel Spaß, auch wenn sich seine Mannschaft zu viele Fehlwürfe leistete und nur einen Punkt beim Konkurrenten im Abstiegskampf holte. Für den Rest der Runde sei er zuversichtlich und voller Motivation. „Ich traue uns einiges zu. Die anderen Mannschaften sind nicht so weit weg.“ Vier Zähler sind es bis Platz zehn zum SV Auerbach, den übernächsten Gegner.

An diesem Sonntag geht es erst einmal daheim gegen Tabellenführer Lauf/Heroldsberg – auch hier sei etwas zu holen, sagt Hetterich, der in Erlangen ein Jahr Jugend-Bundesliga spielte, aber nicht dort blieb. Bundesliga oder Profi, das sei auch für ihn als Kind ein Traum gewesen. Die Realität stellte sich als nicht so leicht heraus, auch wenn er es weit schaffte. „Der Aufwand ist schon enorm. Du musst viel investieren und bekommst wenig Ertrag.“

Jetzt ist Hetterich froh, wieder in Marktsteft zu sein. Dort ist der Verbleib in der Landesliga eines seiner Ziele. Und dann steht ja noch der Abschluss seines Studiums im Sommer an. Es gibt also einiges zu tun für ihn.