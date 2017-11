Hopferstadt nur einmal nachlässig

Kreisliga 1 Würzburg

SV Heidingsfeld – FC Hopferstadt 1:0

1. (1.) Dettelbach und Ortsteile 15 12 1 2 29 : 12 37 2. (3.) SV Heidingsfeld 17 11 3 3 38 : 11 36 3. (2.) SSV Kitzingen 15 11 2 2 38 : 16 35 4. (4.) FC Eibelstadt 16 8 3 5 27 : 21 27 5. (5.) ETSV Würzburg 15 7 4 4 27 : 17 25 6. (6.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 16 7 4 5 26 : 25 25 7. (7.) SV Sonderhofen 15 5 7 3 34 : 16 22 8. (8.) TSV Güntersleben 15 7 1 7 26 : 31 22 9. (9.) SpVgg Giebelstadt 16 6 1 9 35 : 42 19 10. (10.) FC Würzburger Kickers III 16 4 6 6 28 : 34 18 11. (11.) SB DJK Würzburg 16 5 1 10 24 : 32 16 12. (12.) SB Versbach 14 4 3 7 18 : 27 15 13. (13.) TSV Sulzfeld 15 5 0 10 25 : 35 15 14. (14.) TSV Reichenberg 13 5 0 8 21 : 34 15 15. (15.) FC Hopferstadt 15 2 4 9 18 : 29 10 16. (16.) TSV Rottenbauer 15 2 2 11 19 : 51 8

SV Heidingsfeld – FC Hopferstadt 1:0 (0:0). Als einziger Heimverein der Liga trug Heidingsfeld sein Spiel aus: auf Kunstrasen. „Wir wollten auf jeden Fall spielen und sind jetzt froh, den Sieg zu haben. Denn diese Nachholspiele will ja auch keiner“, sagte Heidingsfelds Trainer Christian Graf. Seine Mannschaft tat sich gegen die sehr kompakt stehenden Gäste über weite Strecken schwer, da der Ball auf dem nassen Untergrund schlecht zu kontrollieren war. Zu Beginn drängte Heidingsfeld zu sehr durch die Mitte, was der Aufsteiger clever abzuwehren wusste.

Torchancen ergaben sich zunächst kaum für die dominierende Heimelf. Dafür besaß Hopferstadt nach etwa 30 Minuten seine vielleicht beste im gesamten Spiel, als Dominik Metzger einen Abpraller aus 16 Metern knapp am Tor vorbeischoss. Im zweiten Abschnitt versuchte es der Gastgeber mehr über die Außen – was sich spät auszahlte. Zunächst verpasste Marco Hartmann nach flacher Hereingabe das Tor. In der Schlussphase machte es sein Bruder besser, als sich Andreas Lang nach einem Doppelpass über außen durchgesetzt hatte. Aus kurzer Entfernung traf Rene Hartmann zum Tor des Tages.

Tor: 1:0 Rene Hartmann (83.). Rot: Thomas Bayer (Hopferstadt, 61., Schiedsrichterbeleidigung).