Hoffmann in Eichenbühl flink wie nie

Erlebnis- und erfolgreich hat sich das 48. Eichenbühler Bergrennen des German American Motorsportclub (GAMSC) Würzburg am Sonntag für das Fahrer-Sextett des Automobilclubs (AMC) Kitzingen entwickelt. Am besten lief das Saisonfinale für Klaus Hoffmann, der mit Gesamtrang zwei seinen bislang größten Erfolg in Eichenbühl feierte.

Hoffmann war schon im Samstagtraining in einer Zeit von 1:17,2 Minuten stark gestartet. Damit war er so flink wie noch nie in Eichenbühl unterwegs. Wie schon beim Hauensteinrennen zahlte sich für ihn eine andere Getriebeübersetzung aus. Da schmeckte es abends bei der Saisonabschlussfeier noch besser, und auch am Sonntagabend gab es Anlass zum Feiern. Denn der deutsche Tourenwagenmeister des Jahres 2012 steigerte sich in seinem Opel Astra V8 auf 1:16,36 Minuten. Da Favorit Uwe Lang aus Schweinfurt seinen zweiten Lauf vermasselte, war der Weg für Hoffmann unter das schnellste Trio frei.

„Das Auto driftet über alle vier Räder.“ Norbert Handa über seine technischen Probleme

„Supertoll“ fand der Buchbrunner sein Abschneiden als Zweiter hinter dem Lokalmatadoren und neuen deutschen Meister bei den Rennsportfahrzeugen, Norbert Brenner. Klaus Hoffmann bestritt in diesem Jahr wegen fehlender Titelchancen nur vier DM-Rennen, mochte aber nicht von einem verlorenen Jahr sprechen. Denn er sammelte weitere Erfahrungswerte am Berg. Besonders beim Iberg-Rennen trumpfte er auf. Dort düpierte er Brenner und war sogar schneller, als es der Schweizer Reto Meisel in seinem Raketen-Mercedes jemals gewesen war. Da nächstes Jahr vermutlich mehr Fahrer in Hoffmans Klasse mitmischen werden, kann er es sich aktuell gut vorstellen, wieder eine komplette Saison zu bestreiten.

Norbert Handa kam nicht an sein Ziel von 1,20er-Zeiten heran, weil er im Training und im Rennen nicht mit den Reifen zurechtkam. „Das Auto driftet über alle vier Räder“, beschrieb der Markt Einersheimer das Fahrverhalten seines Lancia Delta Integrale. Hatte der weiß-blaue Knauf-Renner von der Zugkraft über das gesamte Wochenende funktioniert, so holte der Technikteufel den Lancia des 65-Jährigen im letzten Rennlauf wieder ein.

Handa wollte es mit dem leistungsstärksten Programm der Motorenelektronik wissen. Doch gleich nach dem Start hatte der Motor Aussetzer, und die Änderung erwies sich als Fehlgriff. Deswegen musste Handa mit Gesamtrang zwölf vorlieb nehmen. Hinter ihm fuhr Norman Struckmann in der gleichen Klasse mit seinem Ford Escort Cosworth ein einsames Rennen – klar hinter Handa und ebenso deutlich vor Sabine Röck. Der Großlangheimer blieb unter seinen Möglichkeiten, was sich daran zeigte, dass sein AMC-Kollege Jürgen Schuster schneller als Struckmann war. „Das war doch ganz in Ordnung heute“, resümierte Schuster, der unter 36 Starten der Klasse bis 2000 Kubikzentimeter den zehnten Rang in seinem Mazda RX7 herausfuhr.

Für Christian Dümler lief das Training im VW Golf II. In der Nacht auf Sonntag gab es einen ganz anderen Grund zur Freude für ihn. Denn der Prölsdorfer erlebte Vaterfreuden. So steuerte sein Vater Thomas Dümler am Rennsonntag den Golf und kam auf den 20. Rang seiner Klasse. Zumindest im Regen gelang es derweil in der gleichen Klasse dem sechsten AMC-Piloten Martin Schug, einige Konkurrenten hinter sich zu lassen. Denn Schug hat mit 180 PS einen großen Leistungsnachteil, den er im Trockenen nicht zu kompensieren vermag.