Hoeneß und der Handball

Was ist der Handball hierzulande wert? Es gibt volle Hallen, viele Stars dieser Welt tummeln sich in der Bundesliga und nach König Fußball ist Handball immer noch der beliebteste Sport in Deutschland. Mehr als 750 000 Menschen spielen im Verein – und natürlich weiß auch Uli Hoeneß, dass die Handball-Bundesliga als stärkste Liga der Welt gilt.

Trotzdem hat sich der Präsident des FC Bayern München in dieser Woche zur kühnen These verstiegen, Handball sei „international wirtschaftlich nichts wert“. Vielleicht meinte er es gar nicht so, wie es letztlich dastand, vielleicht hatte er sich, nun ja, missverständlich ausgedrückt. Vielleicht war er getrieben von einem wie auch immer gearteten Kalkül, wer vermag dies schon zu sagen bei ihm.

Früher, als Hoeneß noch Manager war beim FCB und die selbsterklärte Abteilung Attacke, hätte man ihm das wohl als die übliche Propaganda ohne großen Aufschrei durchgehen lassen. Na ja, der Hoeneß halt wieder. So, wie man das dumpfe Gepolter der CSU-Großkotze Dobrindt oder Scheuer als landestypische Folklore abtut. Ärgerlich, aber nicht ganz so ernst zu nehmen. Im Zweifel weiß man ja, von wem es kommt.

Inzwischen aber geht es in diesem Land immer mehr um Meinungs- und Deutungshoheit, und da darf so ein Satz nicht unwidersprochen bleiben. Weil er sich sonst in den Tiefen des Internets festsetzen und bei unpassender Gelegenheit wieder an die Oberfläche treiben könnte. Konkret geht es um diesen Satz von Hoeneß: „In fast keinem Land spielt Handball eine Rolle – außer in Deutschland.“ Und der Manager Bob Hanning aus Berlin, der wie Hoeneß nicht auf den Mund gefallen ist, fragte umgehend zurück: „Was will er denn? Wir sind doch in Deutschland.“

Ja, was will er denn? Das ist nicht ganz ersichtlich. Meinte Hoeneß, die Leute, die hierzulande scharenweise zum Handball rennen, seien alle falsch gepolt und sollten sich gefälligst an internationalen Gepflogenheiten orientieren? Oder mochte er jene Mäzene bekehren, die ihr Geld lieber zu einem altbackenen Sport wie Handball tragen, als in eine so moderne Sportart wie Basketball zu stecken?

In München mag man das so sehen. Der legendäre TSV Milbertshofen, der 1991 den Handball-Europacup holte, ist mehr als 26 Jahre später in die Bezirksliga abgetaucht. Der FC Bayern hätte die Lücke schließen können, aber er entschied sich lieber für den Basketball. Das ist sein gutes Recht und zeigt ja durchaus Erfolg. Auch beim Spiel auf die Körbe hat es der Klub inzwischen unter die Besten des Landes gebracht. Hoeneß darf sich bestätigt fühlen in seinem Kurs. Aber muss er deswegen gleich andere erfolgreiche Strategien diskreditieren?

In den letzten zehn Jahren hat die Handball-Bundesliga (HBL) ihren Umsatz um mehr als 100 Prozent gesteigert: auf fast 100 Millionen Euro. Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat in dieser Zeit sogar 187 Prozent mehr Umsätze generiert und liegt nun bei über 100 Millionen Euro. Aber noch immer spielen in Deutschland rund eine halbe Million mehr Menschen Handball als Basketball. Das schlägt sich auch im Fernsehen nieder, nach dessen Sendeminuten sich meistens der Wert einer Sportart bemisst.

Man sollte das jetzt nicht gegeneinander aufwiegen, sondern sich lieber darüber freuen, dass diese Pflänzchen im Schatten mächtiger Mammutbäume wenigstens ein bisschen Licht abbekommen, um zu wachsen und gedeihen. Dass dieses Kapital nicht auch noch vereinnahmt wird von der unersättlichen Gier König Fußballs, der nicht in Millionen rechnet, sondern in Milliarden und der sich in all seinem Pomp entfremdet hat vom normalen Volk.

Eine Diskussion, wie sie Hoeneß mit seinen – zumindest unbedachten – Äußerungen angefacht hat, hilft keinem. Sie zeigt bloß wieder mal, mit welch verqueren Maßstäben gemessen wird. Erfolgreich zu sein bedeutet heute, den Weltmarkt zu beherrschen. Dieses Potenzial hat der Handball sicherlich nicht, nicht mal im Land des Exportweltmeisters Deutschland. Verloren ist er deshalb nicht im Wettbewerb um Gunst und Geld.