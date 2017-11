Großlangheim zeigt seine zwei Gesichter

Bezirksoberliga Männer

DJK Rimpar III – TV Gerolzhofen 24:37 DJK Waldbüttelbrunn II – FC Bad Brückenau 30:22 TSV Rödelsee – TG Höchberg 39:29 TV Großlangheim – SV Michelfeld 15:31 HSG Volkach – MHV Schweinfurt 32:32 TSV Lohr II – TSV Partenstein

1. (1.) SV Michelfeld 9 9 0 0 249 : 208 18 : 0 2. (2.) TV Gerolzhofen 11 8 1 2 346 : 295 17 : 5 3. (3.) TSV Rödelsee 9 8 0 1 276 : 231 16 : 2 4. (5.) TSV Partenstein 10 6 0 4 258 : 234 12 : 8 5. (4.) FC Bad Brückenau 10 6 0 4 302 : 283 12 : 8 6. (6.) HSG Volkach 10 5 2 3 275 : 268 12 : 8 7. (7.) MHV Schweinfurt 11 5 1 5 322 : 334 11 : 11 8. (8.) TSV Lohr II 9 3 1 5 248 : 236 7 : 11 9. (9.) TG Höchberg 9 2 1 6 227 : 254 5 : 13 10. (10.) DJK Waldbüttelbrunn II 10 2 0 8 247 : 278 4 : 16 11. (11.) DJK Rimpar III 10 1 0 9 232 : 280 2 : 18 12. (12.) TV Großlangheim 10 1 0 9 208 : 289 2 : 18

TV Großlangheim – SV Michelfeld 15:31 (12:13). Zwei unterschiedliche Halbzeiten hatte das Landkreisduell. In den ersten zwanzig Minuten hatte Michelfeld einfache Tore zugelassen und den Großlangheimern zu einem 11:9-Vorsprung verholfen. „Wir waren einfach nicht auf der Höhe, obwohl wir ja wussten, dass der Gegner unbequem zu spielen ist“, sagte Michelfelds Trainer Maximilian Häckner. Großlangheims Sebastian Sterk meinte: „Wir haben uns gefreut, dass wir Michelfeld in der ersten Halbzeit etwas ärgern konnten.“ Der forsche Aufsteiger kam erst nach einer Auszeit und dem Einsatz Dominic Faustmanns am Kreis besser ins Spiel und wandelte den Rückstand bis zur Pause in einen knappen Vorsprung. „Ich wusste nicht, ob es noch etwas wird. Aber in der zweiten Halbzeit haben die Jungs ihr Können gezeigt“, teilte Häckner mit. Am Ende siegte der Tabellenführer klar, da den Gastgebern nach dem Wechsel nur noch drei Tore gelangen. „Uns fehlte am Ende die Kraft, um uns durch großen Aufwand die Tore zu erkämpfen“, berichtete Sterk. Großlangheim: Dürr 5/2, Nicola 3, Jorich 2, Sebastian Sterk 2/1, Pfannes 2, Hufnagel 1. Michelfeld: Häckner 12/4, Möslein 6, Thorsten Holler 3, Faustmann 3, Sebastian Holler 2, Schardt 2, Lukas Dennerlein 1, Unser 1, Wagner 1.

TSV Rödelsee – TG Höchberg 39:29 (19:15). Erste Führungen Rödelsees konnte Höchberg zunächst noch mit ungehinderten Würfen aus dem Rückraum ausgleichen, weil die Gastgeber in der Abwehr nicht konzentriert genug zupackten. Thomas Paul bot im Tor allerdings eine starke Partie und sicherte seinem Team zur Halbzeit einen Vorsprung. „Eine etwas lautere Ansprache hat die Mannschaft dann aufgeweckt“, stellte Rödelsees Informant Rudi Hess fest. Mit schnellerem Spiel suchten die Rödelseer vermehrt den Abschluss aus dem Rückraum und sie nutzten entschlossen die Lücken am Kreis. Nach längerer Zeit war Christian Häckner wieder dabei. Rödelsees Rückkehrer traf fünf Mal. Rödelsee: Pruy 9/1, Reichhard 7/1, Häckner 5, Endriß 4, Strietzel 4, Heß 3, Burger 3, Suchy 2, Piske 1, Burkholz 1. Höchberg: Sternkopf 8/3, Wetterich 6, Flaskamp 6/1, Englert 5, Hemmelmann 2, Scheuplein 1, Bauer 1.

HSG Volkach – MHV Schweinfurt 32:32 (17:13). Anders als in den vergangenen Wochen spielten die Volkacher munter nach vorn. Sie erzielten viele Tore, ließen aber in der Abwehr dem Gegner zu großen Raum. In den zehn Minuten vor der Halbzeit verteidigten sie enger, die Folge davon war ein Vorsprung von vier Treffern zum Seitenwechsel. Diesen hielt Volkach bis zum 26:22 eine Viertelstunde vor dem Ende, „obwohl wir den Gegner zum Werfen eingeladen haben“, wie Trainer Stefan Knötgen sagte. Die Seinen legten weiter vor, hatten den Sieg vor Augen. Doch nach Schweinfurts Ausgleich fielen die letzten drei Minuten keine Tore mehr. Es blieb beim Unentschieden. Volkach: Baumann 14/7, Michael Hübner 8, Seitzer 5, Fertig 1, Klinger 1, Maximilian Weimann 1, Lutz 1, Götz 1. Schweinfurt: Früh 8, Karl 8/3, Kreisel 5, Möslein 3, Cornelius Bitsch 3, Landgraf 2, Körner 1, Breun 1, Heege 1.

Bezirksoberliga Frauen

TV Großlangheim – TG Heidingsfeld 21:16 TV Marktsteft – TG Höchberg abges. HSG Volkach – HG Maintal 26:19 TSV Lohr – VfL Spfr. Bad Neustadt 30:21 SpVgg Giebelstadt – SG Dettelbach/Bibergau 16:24

1. (1.) HSG Volkach 8 8 0 0 190 : 130 16 : 0 2. (2.) TV Großlangheim 9 6 1 2 208 : 166 13 : 5 3. (4.) TSV Lohr 8 5 0 3 173 : 171 10 : 6 4. (3.) SpVgg Giebelstadt 9 5 0 4 209 : 188 10 : 8 5. (5.) TG Heidingsfeld 9 3 1 5 204 : 215 7 : 11 6. (8.) SG Dettelbach/Bibergau 9 3 1 5 179 : 203 7 : 11 7. (6.) HG Maintal 7 1 3 3 138 : 150 5 : 9 8. (7.) VfL SF Bad Neustadt 8 2 1 5 152 : 208 5 : 11 9. (9.) TV Marktsteft 7 2 0 5 157 : 157 4 : 10 10. (10.) TG Höchberg 6 1 1 4 106 : 128 3 : 9

SpVgg Giebelstadt – SG Dettelbach/Bibergau 16:24 (10:11).Dettelbachs Aufwärtstrend setzt sich fort. Von Beginn an lagen die Gäste in Führung, nach zwanzig Minuten beim 10:6 sogar mit vier Toren. Erst in der letzten Viertelstunde brachten sie sich durch einige technische Fehler selbst in Bedrängnis. „Unser Spiel war plötzlich unnötig hektisch“, stellte SG-Trainer Andreas Motscha fest. Doch Giebelstadt verpasste den Ausgleich knapp. In der zweiten Halbzeit fand Dettelbach – trotz einer Umstellung in Giebelstadts Abwehr – zurück zu seinem Spiel und setzte sich klar durch. „Wir haben verdient gewonnen“, erklärte Motscha. Giebelstadt: Zehnder 8/4, Paul 2, Merz 2, Rumpel 2, Müller 1, Rauh 1. Dettelbach: Stinzing 6/5, Hanna Drum 5, Markowski 4, Schinhammer 2, Hartsch 2, Stühler 1, Lena Drum 1, Rüthlein 1, Melanie Straßberger 1, Streng 1.

HSG Volkach – HG Maintal 26:19 (14:12). Vor allem mit seiner Abwehr war Volkachs Trainer Marcus Müller in der ersten Hälfte gar nicht zufrieden. „Der Gegner hat unsere Schwäche gut genutzt. Wir waren einfach nicht bei der Sache“, meinte er. Erst nach dem Seitenwechsel standen die Volkacherinnen am eigenen Kreis sicherer. Sie eroberten den Ball und erzielten dadurch einfache Tore. „Wir haben nach einem schwachen Start Charakter gezeigt und noch verdient gewonnen. Das waren weitere zwei Punkte auf dem Weg zum Ziel“, sagte der Trainer des Tabellenführers nach dem achten Saisonsieg. Maintal habe sich allerdings als starker Aufsteiger präsentiert. Volkach: Scheller 8, Wagenhäuser 5/1, Krämer 4, Wirsching 3/1, Schuster 2, Zängler 1, Hanna Werner 1, Teresa Werner 1, Weickert 1. Maintal: Baunach 6/1, Leiher 3, Arnold 3/1, Veitl 2, Njezic 1, Kania 1, Ulmer 1, Weber 1, Ellhöft 1.

TV Großlangheim – TG Heidingsfeld 21:16 (14:9). Nach früher Führung geriet Großlangheims Sieg dank konzentriertem Auftreten nicht mehr in Gefahr und war auch in dieser Höhe angemessen. „Wir wollten es diesmal um einiges besser machen und haben das auch geschafft“, sagte Trainer Markus Günther. Mit feinen Kombinationen gelangen den Gastgeberinnen sehenswerte Tore. Nach einem längeren Auslandsaufenthalt gehörte Franziska Krißmer erstmals wieder zum Aufgebot und traf zweimal. „An der Verteilung unserer Tore sieht man, dass es eine geschlossene Mannschaftsleistung war“, erklärte Günther. Großlangheim: Kutschera 5/4, Bergmann 3, Dürr 3, Krißmer 2, Schmitt 2, Hemberger 2, Bienert 2, Barbara Saum 2. Heidingsfeld: Klaus 7, Wolfram 4/1, Huprich 2, Kreutzer 2/1, Graf 1.