Großlangheim hofft noch

Luftpistole Bayernliga Nordwest

SG Diespeck – KP SG Zirndorf 2:3 FSG Eichstätt – FSG Greding 0:5 SV Hitzhofen – VfL Veitsbronn 3:2 SG Großlangheim – SV Pfeifferhütte 3:2 VfL Veitsbronn – SG Diespeck 3:2 FSG Greding – SV Pfeifferhütte 5:0 SV Hitzhofen – KP SG Zirndorf 3:2 SG Großlangheim – FSG Eichstätt 2:3

1. (1.) FSG Greding 10 9 0 1 34 18 : 2 2. (3.) SV Hitzhofen 10 7 0 3 33 14 : 6 3. (2.) FSG Eichstätt 10 7 0 3 26 14 : 6 4. (5.) KP SG Zirndorf 10 5 0 5 23 10 : 10 5. (6.) VfL Veitsbronn 10 4 0 6 23 8 : 12 6. (4.) SV Pfeifferhütte 10 4 0 6 22 8 : 12 7. (7.) SG Großlangheim 10 4 0 6 21 8 : 12 8. (8.) SG Diespeck 10 0 0 10 18 0 : 20

Den Pflichtsieg gegen den Tabellennachbarn Pfeifferhütte haben Großlangheims Luftpistolenschützen gelandet. Zu einem Befreiungsschlag in Sachen Klassenerhalt fehlte ihnen gegen Gastgeber Eichstätt auch nur ein bisschen Glück. Bei der 2:3-Niederlage gegen den Tabellendritten gab es für den Aufsteiger durchaus Gelegenheiten, um sich zwei weitere Punkte zu sichern. So unterlag Philipp Ackermann gegen Martin Hetzer nur mit einem Ring. Sebastian Will war mit seinem Konkurrenten sogar ringgleich (367), so dass ein Stechen über den Sieg entschied. Dabei erwies sich der Eichstätter Stephan Klingler als treffsicherer und glücklicher (10.1:9.1).

Durch den knappen Sieg im Duell der Kellerkinder gegen den mittelfränkischen Vertreter von Schwarzenbruck-Pfeifferhütte erhielten Großlangheims Hoffnungen auf den Klassenerhalt neue Nahrung. Bei zwei Absteigern ist Rang sechs das erklärte Ziel. Großlangheim trifft am 11. März – wie Gastgeber Pfeifferhütte – auf Diespeck und Zirndorf. Der dritte Abstiegskandidat VfL Veitsbronn trifft in Hitzhofen auf Eichstätt und Greding.