Gnodstadt gewinnt wieder an Fahrt

Die Tage und Wochen, die Claus Hoh nun schon in verantwortlicher Position beim TSV Biebelried ist, kann er kaum zählen. „Zwölf oder vierzehn Jahre“, sagt er, „genau weiß ich es nicht.“ Bald aber werden seine Tage gezählt sein. Im April wird er seinen Posten als Sportleiter abgeben. Dem Verein will er trotzdem verbunden bleiben. Schließlich seien sie in Biebelried „wie eine Familie“, und da spiele es keine Rolle, ob er nun ein Amt hat oder nicht.

Dass er beim TSV eines Tages als Trainer anfangen werde, mag Hoh zwar nicht kategorisch ausschließen, aber er weiß, wie das ist mit dem Propheten im eigenen Land. „Man kann sich da nur ein Eigentor schießen. Ich kenne die Jungs alle. Da geht die Autorität schnell verloren“, sagt Hoh.

Also hat er sich einen anderen Verein gesucht. Seit fast zwei Jahren trainiert Hoh den TSV Gnodstadt in der B-Klasse. Sportleiter hier, Trainer da: Verträgt sich das? „Das verträgt sich sehr gut“, sagt der 43-Jährige, der zuvor schon die U19 Bayern Kitzingens betreut hat. Während die Biebelrieder weiterhin in der Kreisklasse am Start sind, ist Hoh vorige Saison mit Gnodstadt in die B-Klasse abgestiegen.

Ein Betriebsunfall, der möglichst schnell repariert werden soll, denn eigentlich ist Gnodstadt kein Fall für die B-Klasse. In dreizehn Spielen hat die Mannschaft noch keine Niederlage kassiert. Die Bilanz wird nur von zwei Unentschieden etwas getrübt. Hoh und die Gnodstädter lassen keine Zweifel aufkommen, dass sie ihre Heimat nicht in den tiefsten Niederungen des Fußballs sehen, sondern gerne wieder ein Stückchen nach oben wollen: in die A-Klasse.

Einen „guten Mittelfeldplatz“ hält Hoh dort für möglich. Dass es im vorigen Jahr ein Abstiegsplatz geworden ist, dafür sieht der Trainer gute Gründe – an vorderster Stelle den schwankenden Personalstand. Immer wieder sagten ihm Spieler fürs Wochenende ab, was zu Verwerfungen im 17 Mann starken Kader führte. „Jeden Sonntag musste ich vier bis fünf Leute austauschen“, sagt Hoh. Das Team fand keinen Rhythmus, war nicht aufeinander eingespielt und verlor in den entscheidenden Wochen der Saison die Punkte und den Anschluss.

Am Ende bewahrte auch eine Miniserie Gnodstadt nicht vor dem Abstieg. Ein einziger Punkt fehlte zur Rettung. „Der Frust saß natürlich tief“, erzählt Hoh. Um die Laune wieder zu heben und die Spieler in Aufbruchsstimmung zu versetzen, rückte der ganze Verein zusammen, und der Trainer versuchte bei aller Enttäuschung das Positive zu sehen. „Man muss manchmal einen Schritt zurück, um zwei Schritte nach vorne zu gehen.“

Wo Gnodstadt in diesem Vorgang gerade steht, ist schwer zu sagen. Die Tabelle führt der Verein zwar an, aber nicht so souverän, um daraus sichere Schlüsse ziehen zu können. Nur fünf Punkte sind es bis zur SpVgg Giebelstadt II. „Die nächsten Spiele werden zeigen, wohin es geht“, sagt Hoh. Die Zuversicht, dass das mit dem Aufstieg schon klappen werde, schöpft er aus der neu gewonnenen Stärke und dem wieder gewachsenen Selbstvertrauen der Mannschaft. Sie wisse um ihre Fähigkeiten, und mit Patrick Hofmann und Sebastian Jakob hat sie diese Saison wieder zwei junge Kräfte für das Projekt gewinnen können. Hoh hätte sie schon letzte Runde gerne gehabt, aber der Verein wollte die beiden lieber noch ein Jahr lang in der Jugend spielen lassen.

Beim 5:1-Sieg vor zwei Wochen ge-gen Rottenbauer, dem bislang einzigen Pflichtspiel des Jahres, hat Jakob zweimal getroffen. Das zeigt, dass er seine Rolle gefunden hat an der Seite so erfahrener Kollegen wie Sebastian Näck. Der in Gnodstadt verwurzelte Fußballer ist nicht nur als Torschütze wichtig für das Team. „Er hilft dabei, die Mannschaft zu führen, und geht auch nach hinten weite Wege“, sagt Hoh. Dass Näck allen Lockrufen höherklassiger Klubs bislang widerstanden, dürfte auch daran liegen, dass er im elterlichen Handwerksbetrieb eingespannt ist. Für den TSV ist das ein Glücksfall.

Nach einer abwechslungsreichen Wintervorbereitung mit Trainingslager in Bad Kissingen sieht sich der Tabellenführer gerüstet für den Rest der Runde. Hoh sagt: „Wir sind jetzt eingespielt.“ Fällt die Partie am Sonntag in Riedenheim aus, könnte es Gnodstadt mal mit einem Testspiel versuchen. Wieso nicht gegen Biebelried? Da gibt es noch etwas gutzumachen. Vorigen Sommer verlor Hoh mit den Gnodstädtern gegen seinen Heimatverein.