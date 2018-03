Glück und Pech liegen nah beieinander

FC Eibelstadt II – SV-DJK Gaubüttelbrunn abg. TSV Frickenhausen – FC Winterhausen 2:3 SV Gaukönigshofen – FC Gollhofen 2:0 ASV Ippesheim – SpVgg Gülchsheim II 2:0 FC Kirchheim – TSV Aub 1:2 Fuchsstadt/Albertshausen – Tückelhausen/Hohest. 1:2 SV Kleinochsenfurt – SV Bütthard II 0:3

1. (1.) TSV Aub 15 9 3 3 33 : 22 30 2. (3.) SV Tückelhausen/Hohestadt 15 8 4 3 37 : 22 28 3. (2.) FC Gollhofen 14 8 2 4 36 : 22 26 4. (4.) TSV Frickenhausen 15 7 2 6 26 : 25 23 5. (7.) FC Winterhausen 13 6 4 3 29 : 23 22 6. (8.) SV Gaukönigshofen 14 6 4 4 20 : 15 22 7. (10.) SV Bütthard II 13 6 3 4 25 : 33 21 8. (11.) ASV Ippesheim 14 6 2 6 26 : 19 20 9. (5.) SV-DJK Gaubüttelbrunn 14 6 2 6 30 : 28 20 10. (6.) SV Kleinochsenfurt 15 6 2 7 30 : 34 20 11. (9.) FC Kirchheim 13 6 1 6 24 : 25 19 12. (12.) SpVgg Gülchsheim II 13 1 8 4 14 : 24 11 13. (13.) FC Eibelstadt II 13 2 3 8 21 : 32 9 14. (14.) SV Fuchsstadt/Albertshausen 15 0 2 13 11 : 38 2

Durch einen hart umkämpften Erfolg in Kirchheim verteidigte Aub seine Tabellenführung. Kastriot Krasniqi hatte mit zwei Treffern vorgelegt, ehe Kirchheim noch der Anschlusstreffer gelang. Der knappe Vorsprung musste nach der gelb-roten Karte für Christian Knorz in Unterzahl verteidigt werden. Schwerer als erwartet tat sich Verfolger Tückelhausen/Hohestadt beim Schlusslicht. Die erste Hälfte ging noch an den Tabellenzweiten, aber nach dem Seitenwechsel kam Fuchsstadt/Albertshausen besser ins Spiel und zum Anschlusstreffer. Für die engagierte Leistung der zweiten Hälfte wäre ein Punkt verdient gewesen. So bleibt man weiter sieglos am Tabellenende.

Winterhausen kam in Frickenhausen zu einem knappen Erfolg. Glück und Pech liegen oft beieinander. Diese Erfahrung machte Winterhausens Roman Tossen. Erst unterlief ihm ein Eigentor zur 2:1-Führung von Frickenhausen. Das zwischenzeitliche 2:2 gelang Stefan Dürr, ehe dann in den Schlussminuten ausgerechnet Roman Tissen den Siegtreffer für Winterhausen erzielte.

Einen verdienten Sieg landete Ippesheim gegen die Reserve von Gülchsheim. Bei besserer Chancenverwertung hätte der Sieg noch höher ausfallen können. Bütthards Reserve kam zu einem ungefährdeten Sieg in Kleinochsenfurt. Garant für den Dreier war der dreifache Torschütze Andre Kirchner. Kleinochsenfurt dezimierte sich durch eine rote und eine gelb-rote Karte selbst und beendete die Partie mit nur neun Spielern.

ASV Ippesheim – SpVgg Gülchsheim II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Nils Ott (28.), 2:0 Martin Lilli (66.). Gelb-Rot: Sebastian Freitag (65., Gülchsheim, grobes Foulspiel).

SV Gaukönigshofen – FC Gollhofen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Manuel Meyer (9.), 2:0 Ramon Barthel (46.).

TSV Frickenhausen – FC Winterhausen 2:3 (1:1). Tore: 1:0 Philipp Meintzinger (13.), 1:1 Steffen Fink (16.), 2:1 Roman Tissen (49., Eigentor), 2:2 Stefan Dürr (68.), 2:3 Roman Tissen (86.).

SV Kleinochsenfurt – SV Bütthard II 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Andre Kirchner (20., Handelfmeter), 0:2 Andre Kirchner (50.), 0:3 Andre Kirchner (85.). Rot: Metin Yasar (20., Kleinochsenfurt, Handspiel auf der Torlinie). Gelb-Rot: Kadir Köprülü (76., Kleinochsenfurt, wiederholtes Foulspiel).

SV Fuchsstadt/Albertshausen – SV Tückelhausen/Hohestadt 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Julian Fries (7.), 0:2 Julian Fries (38., Foulelfmeter), 1:2 Rudi Kool (75.).

FC Kirchheim – TSV Aub 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Kastriot Krasniqi (5.), 0:2 Kastriot Krasniqi (57.), 1:2 Marcel Harkabus (64.). Gelb-Rot: Christian Knorz (80., Aub, wiederholtes Foulspiel).